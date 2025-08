Instagram odpala petardę. Chce być lepszy niż TikTok

Instagram wprowadza nowe funkcje, które wzmacniają społecznościowy charakter aplikacji, umożliwiając użytkownikom jeszcze łatwiejsze dzielenie się treściami i utrzymywanie kontaktu z przyjaciółmi. Jedną z takich nowości jest wygodny sposób repostowania publicznych rolek i postów. Dzięki temu użytkownicy mogą dzielić się ulubionymi treściami z przyjaciółmi. Udostępniane w ten sposób treści trafiają do specjalnej zakładki na profilu, co pozwala łatwo wrócić do wcześniej udostępnionych materiałów. Co ważne, reposty są przypisywane oryginalnym twórcom, co daje im szansę dotarcia do nowych odbiorców, nawet jeśli nie są obserwowani przez osoby widzące dane udostępnienie.

Kolejną nowością, która zmierza do Instagrama, jest mapa która umożliwia dzielenie się lokalizacją z wybranymi przyjaciółmi. Dzięki niej możemy decydować o tym, kto widzi naszą ostatnią aktywną lokalizację, co pozwala np. na nawiązywanie znajomości z osobami, które mieszkają lub przebywają w naszej okolicy. Pozwala także odkrywać treści publikowane przez znajomych i ulubionych twórców w ciekawych miejscach. Można tu też znaleźć relacje z koncertów czy rolki promujące lokalne atrakcje. Twórcy Instagrama mówią, że z Map w pierwszej kolejności korzystać mogą użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych, a niebawem pojawy się także na innych rynkach. Co ciekawe, z funkcji tej niektórzy użytkownicy mogli korzystać już wcześniej – sam widziałem ją dostępną u siebie na koncie kilka tygodni temu, jednak nikogo aktywnego w okolicy nie znalazłem. Teraz nie jest ona nawet aktywna.

Instagram wprowadza również zakładkę „Przyjaciele” w sekcji Rolek, gdzie użytkownicy mogą zobaczyć publiczne treści, z którymi ich znajomi wchodzili w interakcje, takie jak polubione czy treści, które były komentowane. Zakładka ta pozwoli m.in. na rozpoczęcie rozmów na temat wspólnych zainteresowań. Użytkownicy mają kontrolę nad tym, co pojawia się w tej sekcji, mogąc ukryć własne polubienia czy komentarze.