Kilka tygodni temu dowiedzieliśmy się, że Meta pracuje nad swoją własną platformą mikroblogową - konkurencją dla Twittera. Choć oficjalnie niczego jeszcze nie powiedziano, przecieki, wewnętrzne dokumenty i szczątkowe informacje wskazują, że ekipa Marka Zuckerberga odpowiedzialna za Instagram, jest niemalże gotowa do zaprezentowania swojego nowego produktu. Czym jest Threads i co ma oferować?

Jak informuje The Verge, nowe informacje na temat aplikacji/konkurencji dla Twittera pojawiają się wraz z wewnętrzną prezentacją dla pracowników Mety. Threads, bo tak nazywać się może ta platforma bazować ma na rozwiązaniach znanych z Instagrama i pozwoli m.in. przenosić swoje konto z jednej usługi do drugiej - co ma pozwolić na płynną migrację samych kont użytkowników z zachowaniem np. dotychczasowej bazy obserwujących. Aplikacja, o kodowej nazwie Project 92 wykorzystywać będzie protokół ActivityPub. To otwarty standard dla zdecentralizowanych sieci społecznych opartych na ActivityStreams 2.0. Ma on zapewnić nie tylko wygodne tworzenie treści publikowanych w społecznościach, ale także oferuje przejrzystość w kwestiach bezpieczeństwa i prywatności danych.

Co ciekawe, z ActivityPub korzysta już inna aplikacja, która przyciągnęła uwagę niektórych użytkowników Twittera, którzy szukali alternatywy po zamieszaniu związanym z przejęciem platformy przez Elona Muska. Chodzi oczywiście o Mastodon. W cztery dni po przejęciu Twittera przez Muska Mastodon zyskał 120 tys. nowych użytkowników. W sumie na platformie jest obecnie ponad 10 mln użytkowników, z czego większość z nich zarejestrowała swoje konta po listopadzie ubiegłego roku.

Twitterowi rośnie konkurencja? Meta pracuje nad własną aplikacją mikroblogową

Źródło: The Verge

Słyszymy komentarze od twórców i osób publicznych, którzy są zainteresowani posiadaniem rozsądnie zarządzanej platformy, że szukają miejsca, któremu mogą zaufać i na którym mogą polegać w zakresie udostępniania treści

- miał mówić na spotkaniu z pracownikami Mety Chris Cox, dyrektor ds. produktów w firmie zarządzanej przez Marka Zuckerberga.

Kiedy nowa aplikacja udostępniona będzie szerokiej publiczności? Tego na ten moment nie wiemy. Wiemy natomiast, że prace są stale prowadzone i platforma już teraz szuka influencerów i celebrytów, którzy mogą okazać swoje wsparcie dla alternatywy Twittera. Pojawiają się sygnały, że twórcy Threads mają rozmawiać między innymi z Oprah Winfre, a nawet Dalai Lamą.

Stock image from Depositphotos