Tu Wiedźmina jeszcze nie rozdawali. Wymień Żappsy na pierwszą część gry

Zbieracie Żappsy i jesteście graczami PC? Jeśli nie mieliście okazji zagrać w pierwszego Wiedźmina do odwiedźcie aplikację Żappka. Czeka na was niespodzianka.

Aplikacja mobilna Żabki na rynku zadebiutowała w 2019 r. i do tej pory cieszy się sporą popularnością. Na przestrzeni ostatnich zyskała wiele dodatkowych funkcjonalności. To już nie tylko kupony, zniżki i punkty - żappsy. To również Żappka Pay - płatności w aplikacji za zakupy w sklepach oraz stale rosnąca platforma, która doczekała się swojej społeczności na Discordzie. Żappka to również alternatywna dla karty płatniczej możliwość robienia zakupów w sklepach bezobsługowych - Żabka Nano. Wystarczy wygenerować kod QR i zeskanować go w terminalu przy drzwiach. Zakupy bez konieczności wkładania towarów do koszyka czy skanowania w ich kasie - bierzemy co chcemy i wychodzimy. Wszystko naliczy się samo i odpowiednia kwota zostanie pobrana z konta.

Jednak najpopularniejszą funkcjonalnością aplikacji Żappka bez wątpienia są żappsy oraz atrakcje z nimi związane. Punkty zbierane za zakupy można wymieniać na nagrody - i to nie tylko na hot-dogi i inne towary sprzedawane w sklepach. To także bony na zakupy, a nawet zniżki na przejazdy FREE NOW. Jest też również coś dla graczy - akcja Gra za Żappsy, która wystartowała dziś, 15 marca i potrwa do końca roku (lub wyczerpania puli kodów).

The Witcher: Enhanced Edition za Żappsy. Wymień punkty na grę

Kto nie grał jeszcze w oryginalnego Wiedźmina na PC i nie miał okazji skorzystać z licznych promocji, gdzie pierwsza gra z serii, za którą odpowiada studio CD PROJEKT RED, rozdawana była za darmo, ma okazję ją zgarnąć za robienie zakupów w Żabce. Co należy zrobić? Zebrać 500 Żappsów, co nie powinno stanowić większego wyzwania. Następnie w aplikacji Żappka zajrzeć do sekcji Kupony i wybrać "Nasze sztosy". To tam czeka możliwość wymiany punktów na klucz na grę The Witcher: Enhanced Edition, który zrealizujecie na platformie GAMIVO dodając grę do koszyka i wpisując kod. Mimo informacji w regulaminie, że akcja dotyczy gry w wersji Steam, w rzeczywistości klucz jest do zrealizowana na platformie GOG i tylko tam można go użyć.