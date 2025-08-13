Cena GTA VI zwali wszystkich z nóg? Analitycy są zgodni

Premiera Grand Theft Auto VI zbliża się wielkimi krokami. I chyba nie będzie ani trochę przesady w powiedzeniu, że to najbardziej wyczekiwana gra dekady. Jeżeli nic się nie zmieni, to mega produkcja trafi do nas 26. maja przyszłego roku. Rockstar Games szykuje nie tylko największy, ale także jeden z najambitniejszych projektów w historii branży, co wzbudza emocje zarówno z powodu rozmachu, jak i związanych z tym... kosztów. Od dawna mówi się bowiem, że Grand Theft Auto VI może być najdroższą grą, jaka trafi na rynek.

Ile kosztować będzie GTA VI? Cena może zwalić z nóg

Po latach spekulacji i wyczekiwania branża stawia pytanie: ile będzie kosztować Grand Theft Auto VI? Od dawna po sieci krążą żarty, że tak naprawdę nieważne ile twórcy zażyczą sobie za grę: sprzeda się jak świeże bułeczki. Choć wydawca, Take-Two Interactive, nie potwierdził oficjalnych stawek, eksperci przewidują, że standardowa edycja gry pojawi się na rynku w cenie 70–90 dolarów, z możliwością sięgania nawet 100 dolarów w przypadku edycji specjalnych. Coraz powszechniejsze stają się głosy o nowych standardach cenowych: już dziś największe tytuły AAA kosztują w Stanach Zjednoczonych 80 dolarów, a Grand Theft Auto VI może wyznaczyć trend premium w branży.

Strauss Zelnick, CEO Take-Two Interactive, podkreśla, że model wyceny zakłada dostarczanie klientowi większej wartości, niż sam koszt zakupu. W praktyce oznacza to elastyczne dostosowywanie cen do potencjału i skali projektu. Twórcy przewidują typowe dla branży zjawisko: wysoką cenę startową, specjalne edycje, a z czasem obniżki, gdy tytuł trafi do szerszego grona odbiorców. Choć jeśli czailiście się na wyprzedaże i przeceny gier takich jak GTA V czy Red Dead Redemption 2 to wiecie, że promocje nie zdarzają się często. Takie podejście pozwala balansować między oczekiwaniami graczy, a rosnącymi budżetami produkcji. A te w przypadku Grand Theft Auto VI mają być kosmicznie wysokie. Mówi się o nakładach rzędu nawet 2 miliardów dolarów.

Mimo rosnących kosztów produkcji i spekulacji o cenach rzędu 100 dolarów, wielu analityków uważa, że Rockstar i Take-Two raczej nie przekroczą psychologicznej bariery 90 dolarów, by nie zrazić milionowej społeczności fanów. Giganci mają zagrać ostrożnie. Siłą marki jest jej zdolność do generowania ogromnych zwrotów przy nawet wyższych cenach, jednak graczom musi zostać zapewniona realna wartość. A na to wskazuje strategia wydawcy i dotychczasowe reakcje na trailery, które biją rekordy wyświetleń od dnia swojej premiery. Poza tym złośliwi już teraz śmieją się, że Grand Theft Auto VI kupować będziemy na kilku generacjach konsol i na PC - podobnie jak miało to miejsce z "piątką".

Grand Theft Auto VI: projekt, jakiego jeszcze nie było

Szósta odsłona serii ma zaoferować m.in. ogromną, otwartą, mapę inspirowaną Florydą, unikalny system dwóch grywalnych głównych postaci, rewolucyjne animacje i oprawę graficzną na najwyższym poziomie. W grze mamy poznać Vice City od zupełnie nowej strony, a usprawnione algorytmy zachowań NPC, zaawansowane fizyki środowiska i rozbudowane systemy interakcji sprawią, że GTA 6 dostarczy bezprecedensowych wrażeń. Bez wątpienia będzie to gra, która zatrzęsie rynkiem - i bez wątpienia jest to jedna z najbardziej wyczekiwanych premier wszech czasów w świecie gier wideo.

