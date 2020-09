Największy serial o zombie zakończony! Zatęsknię za The Walking Dead, ale nie na długo!

11. sezon The Walking Dead będzie ostatnim

„The Walking Dead” już się chyba tylko uwielbia albo nienawidzi. Są tacy widzowie, którzy po kilkunastu (w sumie) sezonach serialu w tym uniwersum nie mają dosyć i wyczekują nowych odcinków, zaś pozostali zaprzestali oglądania już jakiś czas temu. Ja osobiście po dłuższej przerwie wróciłem do seansów i choć nadal uważam, że sezony powinny liczyć o połowę odcinków mniej (sztucznie rozciągana akcja jest nad wyraz widoczna i odczuwalna), to „The Walking Dead” posiada na tyle fajny klimat w post-apokaliptycznym świecie, że będę śledził dalsze losy bohaterów.

AMC zapowiada nowy spin-off The Walking Dead

Seria po kilku słabszych sezonach wraca do formy, a w 2022 doczekamy się wielkiego finału. AMC chce zamknąć tę produkcję z pompą, ale nie planuje dopuścić do pozostawienia pustki po „The Walking Dead”. Stacja już zapowiedziała trzeci spin-off, który skupi się na dwójce postaci – Daryl Dixon oraz Carol Peletier. Na grafice z newsem serwis IGN umieścił też Michonne, ale w tekście nie zostało to uwzględnione.

To już 4 seriale w uniwersum The Walking Dead

Wcześniej debiutował Fear The Walking Dead, wkrótce zobaczymy The Walking Dead: World Beyond

„The Walking Dead” doczekało się już dwóch spin-offów. Pierwszym z nich jest „Fear The Walking Dead”, który opowiada o wydarzeniach tuż przed i niedługo po początku apokalipsy. Serial liczy 5 sezonów, a 6. zadebiutuje tej jesieni na AMC. Wcześniej zapowiedziany, ale wciąż czekający na premierę „The Walking Dead: World Beyond” – pierwszy odcinek zobaczymy już 4 października, ponieważ na tę datę przełożono wcześniejszy termin debiutu z kwietnia (z powodu pandemii). „The Walking Dead: World Beyond” skupi się na młodych osobach, które są pierwszym pokoleniem dorastającym w nowej rzeczywistości.

Warto przypomnieć, że „The Walking Dead” doczekało się serii gier od Teltale Games oraz gry mobilnej z wykorzystaniem AR The Walking Dead: Our World.

IGN podało tę informację, ale niedługo później usunięto newsa i tweeta – prawdopodobnie omyłkowo złamano embargo, lecz wkrótce będzie to już oficjalne.

