Potwierdzone premiery i nowe sezony hitów Netflix – lista filmów i seriali

Daty najbliższych premier Netflix – filmy i seriale

Na liście nadchodzących produkcji w najbliższym czasie znalazły się między innymi seriale „Przeklęta” oraz „Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)” – 2. sezon. Pierwszy z nich opowiada arturiańską legendę, ale w nowy sposób, a w roli głównej zobaczymy Katherine Langford. Aktorkę pamiętamy z „13 powodów„, gdzie pojawiła się w dwóch pierwszych sezonach. Tym razem gra główną postać – jestem ciekaw, jak poradzi sobie w takim tytule. Drugi z seriali nie jest u nas wyjątkowo popularny, ale oglądalność musiała być na zadowalającym poziomie, by Netflix zamówił kontynuację. Zobaczymy ją 21 lipca. Jestem przekonany, że wielu widzów czeka na nowe odcinki „Good Girls”, którego pierwszy sezon mnie zachwycił, a drugi nieco rozczarował. Nie wszyscy podzielają moje zdanie i wyczekują premiery 3. sezonu – ta nastąpi 26 lipca.

Z nieco bardziej odległy debiutów na pewno warto wymienić ostatni sezon duńskiego oryginalnego serialu „The Rain„. Wiemy też, że film „Enola Holmes” trafi na Netflix we wrześniu, natomiast w 2021 roku czekają nas finałowe sezony „Atypowego” oraz „Zagubionych w kosmosie”. Również w przyszłym roku zadebiutuje serial „Jeszcze nigdy…” oraz trzeci sezon „Ty”. Przy tym tytule brakuje dopisku o finałowej serii, dlatego można śmiało podejrzewać, że planowany jest jeszcze co najmniej jeden sezon więcej.

The Old Guard – 10.07

Przeklęta – 17.07

W garniturach – 8. sezon – 18.07

Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko) – 2. sezon – 21.07

The Kissing Booth – 2. sezon – 24.07

Good Girls – 3. sezon – 26.07

The Umbrella Academy – 31.07

Uwięzione: El Oasis – 31.07

The Rain – finałowy sezon – 31.07

Lucyfer 5A – 21.08

Enola Holmes – wrzesień

Wyprawa na Księżyc – tej jesieni

The Trinkets – finał – w tym roku

The Society – 2. sezon – w tym roku

Atypowy – finał – 2021

Ty – 3. sezon – 2021

Zagubieni w kosmosie – finał – 2021

Jeszcze nigdy… – 2021

Lista potwierdzonych nowych sezonów seriali jest jeszcze bardziej obszerna, ale tutaj nie możemy liczyć na oficjalne daty premier i to nawet te orientacyjne. Część z tych produkcji napotkała spore wyzwanie z organizacją planów zdjęciowych w czasie pandemii, a niektóre z ekip jeszcze w ogóle nie rozpoczęły pracy. Co więcej, niektóre z seriali – jak „Ozark” dopiero co otrzymały zamówienie i potwierdzenie nowego sezonu, więc prawdopodobnie aktualnie dopiero powstają scenariusze dla nowych odcinków.

Potwierdzone nowe sezony seriali i premiery filmów Netflix

Na liście z pewnością zwracają na siebie uwagę „Wiedźmin” oraz „Wiedźmin: Zmora wilka” – ten drugi będzie animacją, którą mamy ujrzeć jeszcze przed debiutem 2. sezonu „Wiedźmina”. Wielu widzów na pewno czeka na 4. sezon „Stranger Things” oraz 3. sezon „Sex Education”. Dla widzów wyczekujących na młodzieżowe produkcje też mam dobre wieści: „Riverdale”, „Locke & Key”, a także „Chilling Adventures of Sabrina” doczekają się nowych odcinków.

Niedawno dowiedzieliśmy się, że powstaną nowe epizody „Lucyfera”, a 6. sezon będzie ostatnim. Ku końcowi nie zmierzają jednak „Szkoła dla elity” i „Russian Doll”. Przed nami także nowe sezony animacji: 4., 5. i 6. seria „Big Mouth” i 3. i 4. sezon „Rozczarownych”. GLOW dobrnie do końca z nadchodzącym sezonem, podobnie jak „Grace i Frankie”. Mnie najbardziej cieszy wiadomość o zamówieniu czwartego i ostatniego sezonu „Ozark”. Pełna lista znajduje się poniżej:

Wiedźmin

Wiedźmin: Zmora wilka

Stranger Things

Sex Education

Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze Lara Jean

Kronika świąteczna

Facet na święta

Locke and Key

Chilling Adventures of Sabrina

Riverdale

Trzy metry nad niebem

Ragnarok

Rzymskie dziewczyny (finał)

Szkoła dla elity

Lucyfer final

Russian Doll

Bonding

The Crown

Miłość, śmierć i roboty

Rozczarowani – sezony: 3, 4

Big Mouth – sezony 4, 5, 6

Glow finał

Grace i Frankie finał

Nawiedzony dom na wzgórzu

Suburra finał

After Life

Virgin River

Drodzy biali!

Blood & Water

Kierunek: Noc

Ozark finał

Snowpiercer

