3 sezon Dark dosłownie „ryje banię”. Nie widziałeś? To musisz zobaczyć!

Czy Adam to Jonas?

To była bardzo ciekawa teoria fanów zgromadzonych w serwisie Reddit. Niektórzy podejrzewali, że Adam to tak naprawdę Bartosz, albo Noah. Ale oni przecież zginęli, prawda? Albo… nawet Michael Kahnwald. Tak, jakby ten miał jedynie upozorować swoją śmierć, przeczekać i stać się liderem Sic Mundus. Nie byłem przekonany co do tych teorii i uznałem, że Jonas musiał stać się Adamem. Argumentem przemawiającym za tym, że Jonas na pewno nie jest Adamem (a raczej, że Adam to nie Jonas) miało być to, że przecież Jonas nie byłby w stanie zabić Marty. Trzeci sezon dobitnie wyjaśnia dlaczego Adam mógłby tego chcieć. Gdyby tego nie zrobił, Jonas nie stałby się Adamem (to już wiemy z sezonu pierwszego). Trzeci natomiast pokazuje jasno: pozbycie się Marty w sposób absolutny mogłoby zerwać pętlę i zapobiec powstaniu „Początku”.

Fani doszukiwali się różnic w cechach genetycznych między Jonasem a Adamem (kolor oczu, kształt części twarzy i tak dalej), ale to ślepa uliczka. Ciało Adama zostało brutalnie oszpecone, jak się dowiedzieliśmy z powodu częstych podróży w czasie. Nie da się ukryć, „cząstka boga” emituje ogromne ilości promieniowania. Przebywanie w jej pobliżu z pewnością nie jest bezpieczne.

W końcowych odcinkach 3. sezonu Dark pojawia się Hannah i zwraca się do Adama per „Jonas”. Ten nazywa ją „mamą”. Ostatni odcinek również jednoznacznie nam wskazuje na to, że Adam to Jonas (Claudia mówi do niego per: „Jonas”). Podobnie twierdzą również oficjalne materiały Netfliksa. Komu zatem wierzyć?

Adam wydaje się być kompletnie odrębną od Jonasa postacią. I taką właśnie jest. Jonas kieruje się miłością, chęcią powrotu do normalności. Adam natomiast posuwa się do amoralnych rzeczy, by tylko zniszczyć supeł, doprowadzić to do końca. Ale… „nie wie, jak grać w tę grę”. Manipuluje samym sobą, by doprowadzić swojego ojca do samobójstwa (Michael Kahnwald NIE ROZWAŻAŁ próby samobójczej, dopóki nie zaindukował w nim tej myśli Jonas wysłany przez Adama). Ale… czy Jonas również nie jest zdolny do amoralnych rzeczy? To on sprowadził Mikkela do jaskiń i spowodował, że ten znalazł się w 1986 roku. Mimo wszystko, było to jednak podyktowane koniecznością wykonania tego wszystkiego tak, jak zdarzyło się to wcześniej. Adam na pewno jest Jonasem.

Anegdotka: użytkownicy Reddita zmęczeni już spekulacjami na temat tożsamości Adama zaczęli masowo odpowiadać, że Adam to tak naprawdę Gretchen. Tak, ten pudelek, który zaginął Claudii i wrócił po… 33 latach. ;)

Kto jest ojcem Reginy Tiedemann?

No, proste. Przecież to musi być Tronte Nielsen, z którym Claudia miała romans. Ale w Dark nic nie jest tak proste, jakim wydaje się być na samym początku. Dark tylko na pozór pełne jest trywialnych odpowiedzi. Na horyzoncie pojawiał się również Helge Doppler, który wyraźnie miał się ku Claudii. Ta, zapewne z tego powodu, że Helge nie sprawiał wrażenie w pełni sprawnego umysłowo nie zwracała na niego uwagi. Zresztą, nigdy nie uważała go za zbyt „lotnego” intelektualnie. To mała Claudia udzielała małemu Helgemu korepetycji z matematyki i ten nie radził sobie całkiem dobrze z obliczeniami do stu. Dopiero końcowe sceny pokazują nam, że to właśnie Berndt Doppler jest ojcem Reginy. Wcześniej zostaje wykluczone ojcostwo Trontego. Sporo się tutaj zgadza – bowiem w jaki sposób Regina byłaby w posiadaniu posiadłości Dopplerów, która następnie została przekształcona przez nią w Waldhotel Winden?

A skoro przy ojcach w Dark jesteśmy… co z Peterem Dopplerem?

Zastanawialiście się może, w jaki sposób taki ktoś jak Helge Doppler mógł spłodzić syna? Niewiele wiemy o tym, co działo się między latami 50. a 80. z Helge. Może wyjechał za matką? A może był w sanatorium? Nie wiadomo tego kompletnie. Peter Doppler, gdy w 3. sezonie Dark widzimy go w latach 80. XX wieku, siedzi na przystanku i rozmawia z Charlotte. Twierdzi, że jego matka zmarła i zamierza odszukać swojego ojca (którym jest Helge). Nawet oficjalne materiały Netfliksa mówią o tym, że matką Petera jest Ulla Schmidt. Tej jednak na próżno szukać w Dark – po prostu nigdy nie pojawiła się w serialu.

Fani seriali natomiast uważali, że Peter wie dosłownie wszystko o podróżach w czasie i jest przybyszem z przyszłości (lub przeszłości). Inni natomiast uważali, że jest on ofiarą paradoksu samoprzyspieszenia i być może to właśnie on jest ojcem Helgego. Nie, to nie jest tak i potwierdza to sam Netflix.