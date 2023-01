10 lat The Last Of Us. Naughty Dog mówi o planach na przyszłość

W tym roku The Last of Us świętuje swoje 10. urodziny. Fani mogą liczyć na naprawdę interesujący rok. Już niedługo premiera serialu na HBO, a nieco później poznamy szczegóły wieloosobowej gry osadzonej w świecie, w którym Joel i Ellie walczą o przetrwanie

Gra The Last of Us zadebiutowała na rynku 14 czerwca 2013 i w tym roku przypada 10. rocznica jej premiery. I choć dekada to bardzo długo, do tej pory mieliśmy "zaledwie" dwie części + fabularny dodatek. W tym czasie gracze mieli możliwość poznania historii Joela i Ellie na trzech platformach PlayStation - 3, 4 i 5. Gracze pecetowi będą mieli możliwość zagrania w remake "jedynki" już w marcu - to wtedy na PC pojawi się The Last of Us Part I, które na PlayStation 5 trafiło w zeszłym roku.

Z okazji zbliżającej się rocznicy, ekipa z Naughty Dog zdradza, że na fanów serii czeka sporo niespodzianek, w tym pełna zapowiedź osobnego trybu multiplayer, nad który prace wciąż trwają. I choć studio nie jest jeszcze gotowe na zaprezentowanie gry, pokłada w niej ogromne nadzieje, mimo oszczędności w przekazywaniu konkretów z nią związanych. Martwi jednak fakt, że do tej pory nie znamy żadnych szczegółów związanych z grą oraz tego, co będzie w ostateczności oferować. Liczę, że to nie z powodu problemów z postępem prac, a zwyczajnie trzymanie wszystkich pod kluczem, by do opinii publicznej nie przedostała się żadna plotka, czy najdrobniejsze informacje. Zamiast szczegółów, mamy nową grafikę koncepcyjną (powyżej), która pokazuje, że plany Naughty Dog są naprawdę ambitne, a gracze otrzymają tytułów rozbudowany i oferujący szeroki wachlarz możliwości rozgrywki.

The Last Of Us w tym roku kończy 10 lat. Na co mogą liczyć fani?

Jednocześnie fani serii powinni pamiętać, że już niedługo na HBO Max zadebiutuje serial aktorski "The Last of Us" z Pedro Pascalem jako Joel i Bellą Ramsey jako Ellie. W Polsce pierwszy odcinek będzie można obejrzeć już 16 stycznia 2023 r., a pierwszy sezon będzie miał 9 odcinków trwających ok. 50 minut każdy. W serialu grają także Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Melanie Lynskey jako Kathleen, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon oraz Elaine Miles jako Florence. W produkcji pojawią się także Ashley Johnson oraz Troy Baker, którzy w grze "The Last of Us" wcielali się w głównych bohaterów.