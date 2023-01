Najważniejsze gry 2023. Oto premiery, których nie chcecie przegapić!

Nowy rok, nowe rozdanie. W tym roku kalendarz premier ani troche nie zwalnia - i podobnie jak w minionych latach, na nudę narzekać będzie trudno. Zapowiedzianych na 2023 już teraz zostało kilkaset gier - naturalnym więc jest, że trudno będzie je tu zebrać wszystkie. Dlatego poniższy zbiór to jak najbardziej subiektywny wybór najgorętszych premier gier, które nadchodzą w 2023. Jeżeli waszych ulubieńców tu zabrakło, to śmiało możecie to nadrobić w komentarzach!

Forspoken

Data premiery: 24 stycznia

PC, PlayStation 5

Nowa marka od Square Enix, za którą odpowiedzialna jest ekipa z Luminous Productions. RPG Akcji, której bohaterka trafia ze współczesnego Nowego Jorku do pełnego niebezpieczeństw świata fantasy. Na wszystkich dotychczasowych materiałach gra wygląda jak skazana na sukces: intrygujący świat, dynamiczna rozgrywka, a wszystko to w cieszącej oko oprawie. Czy uda jej się osiągnąć sukces na miarę innych tytułów wydawcy? Przekonamy się już za kilka tygodni.

Hogwart's Legacy

Data premiery: 10 lutego

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch

Największa z gier w magicznym świecie znanym z książek J.K. Rowling nareszcie ma trafić do graczy! Po wielu obsuwach - nareszcie będziemy mogli przenieść się do pełnego czarodziejstwa Hogwartu by poznać jego tajemnice. Warto jednak mieć na uwadze że wersja dla starszej generacji konsol oraz Nintendo Switch pojawi się w sklepach dopiero latem.

Skull and Bones

Data premiery: 9 marca

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Nowa marka Ubisoftu, w której będziemy mogli sprawdzić jak to jest być... piratem. Symulator piratów obiecuje zabrać nas w niesamowitą podróż po bezkresnych wodach, ale wcześniej trzeba będzie skompletować drużynę... no i przede wszystkim mieć czym pływać. Brzmi intrygująco i znając rozmach wielu ważnych gier wydawcy - myślę że jest na co czekać!

Star Wars Jedi: Survivor

Data premiery: 17 marca

PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Star Wars Jedi: Fallen Order został przyjęty niezwykle ciepło — i bez wątpienia była to jedna z najlepszych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen jaka kiedykolwiek powstała. Nikt zatem nie powinien być specjalnie zaskoczony tym, że doczeka się ona sequelu. Tym razem również wcielimy się w młodego jedi, który będzie starał się stawić czoła wszelkim trudnościom które zgotują im przeciwnicy, którym rozkazano zabicie wszystkich rycerzy jedi. Formuła pozostanie bez większych zmian - to wciąż będzie gra akcji, ale nie zabraknie tam nowych przygód, nowych bohaterów oraz... nowych wyzwań!

Dead Island 2

Data premiery: 28 kwietnia

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One

Dead Island 2 to jedna z tych premier, która przekładana była już wielokrotnie. Blisko dekada pracy nad tytułem i ogromne oczekiwania z pewnością nie pomagają, jednak mając w pamięci ile frajdy ma rozprawianie się z zombiakami na tropikalnej wyspie - nie dziwię się że zainteresowanych kontynuacją nie brakuje. Tym bardziej że na wszystkich dotychczasowych trailerach wygląda jak więcej tego samego — ale jako że to szaleństwo z prawdziwego zdarzenia, to jest to czysty komplement. Więcej, szybciej, z jeszcze większą paletą broni. No czego chcieć więcej?!

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

Data premiery: 12 maja

Nintendo Switch

Bezpośrednia kontynuacja jednej z najważniejszych gier wszech czasów — The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Ten sam styl graficzny, to samo Hyrule, ale zupełnie nowe tereny do eksploracji. Więcej zagadek, więcej walk, więcej wyzwań. Twórcy trzymają nas w napięciu do samego końca — i na tę chwilę nie zdradzają zbyt wiele na temat zmian i tego czego można się spodziewać. Pewnym jest jednak to, że jeśli ten tytuł będzie równie dobry co poprzednik - to sukces murowany.

Street Fighter 6

Data premiery: 2 czerwca

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S

Legendarna seria bijatyk która zrewolucjonizowała gatunek powróci tego lata. W zupełnie nowym stylu wizualnym i całym szeregiem zmian. Capcom nareszcie zrozumiał że przyszłość bijatyk i ich sukcesów w dużej mierze leży w jakości kodu sieciowego — i obiecał przyłożyć się do niego jak nigdy wcześniej. Mam również nadzieję że twórcy wyciągną wnioski po starcie poprzedniej części i tym razem od początku gra będzie miała w sobie treść z prawdziwego zdarzenia, a nie będzie wyglądała jak wybrakowana wersja testowa, którą z czasem rozbudują.

Diablo IV

Data premiery: 6 czerwca

PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S

Diablo to marka, której nikomu przedstawiać nie trzeba. Każda kolejna premiera z nią związana budzi od groma emocji — choć nie zawsze pozytywnych. Cztery lata po pierwszej zapowiedzi gra ma trafić w ręce graczy - z nowymi klasami, nowymi rozwiązaniami, nowymi lochami... no i dobrze znaną ekipą przeciwników. Tym razem w nowej oprawie i także na nowej generacji konsol — oraz, oczywiście, komputerach. Gotowi?

Final Fantasy XVI

Data premiery: 22 czerwca

PlayStation 5

Prawdopodobnie najpopularniejsza seria japońskich RPG od Square-Enix powraca - tym razem z nową ekipą. Ekipą, która już pokazała na co ją stać przy okazji produkcji ostatniego dodatku do MMO Final Fantasy XIV, czym sami zawiesili sobie poprzeczkę niezwykle wysoko. Final Fantasy XVI zabierze nas do mrocznego świata inspirowanego średniowieczną Europą, w której niezwykle istotne są klejnoty nazywane Mothercrystal. Wraz z głównym bohaterem wyruszymy ku pełnej magii, walk i niebezpieczeństw przygodzie. W tej części twórcy odchodzą też od typowo japońskiej stylistyki, stawiając na znacznie chłodniejszy klimat.

Na jakie gry jeszcze warto czekać w 2023?

Choć nie mamy żadnej gwarancji że powyższe tytuły pojawią się w sklepach w dniach które widnieją powyżej (samo Dead Island 2 jest świetnym przykładem regularnego przekładania premiery) — to ich twórcy i wydawcy są na tyle pewni terminów że postanowili się nimi podzielić z graczami wypatrującymi nowych przygód. Wciąż jednak są dziesiątki gier z przybliżoną datą premiery. Wiemy że mają pojawić się w 2023 i... niewiele więcej. Spośród takich gier bez wątpienia warto mieć na oku tytuły takie jak: