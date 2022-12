Już 16 stycznia 2023 r. na platformie HBO Max zadebiutuje The Last of Us. Po tym zwiastunie zapowiada się na porządną, serialową adaptację gry.

Na początku listopada tego roku dowiedzieliśmy się, że na serialowe "The Last of Us" nie będziemy musieli długo czekać. Kilka tygodni wcześniej, otrzymaliśmy pierwszą, trwającą półtorej minuty zapowiedzieć pokazującą to, co szykują dla nas twórcy m.in. świetnego serialu "Czarnobyl", który możecie obejrzeć na platformie HBO Max. Craig Mazin na warsztat wziął popularną grę studia Naughty Dog i wraz z reżyserem tej hitowej produkcji zabierze nas w podróż przez postapokaliptyczny świat "The Last of Us", gdzie zdziesiątkowani przez tajemniczą zarazę ludzie starają się przeżyć w bardzo niesprzyjających warunkach.

"The Last of Us" na pełnym zwiastunie. Premiera serialu już 16 stycznia 2023 r.

Wczoraj udostępniono pełny zwiastun pokazujący to, co nas czeka w serialu. I trzeba przyznać, że zapowiada się bardzo klimatycznie. Znajome sceny pokazują, że twórcy będą mocno trzymali się scenariusza oryginału - oraz dodatku fabularnego "Left Behind", który ukazuje historię Ellie na kilka tygodni przed jej spotkaniem z Joelem. Jednak po tej zapowiedzi można podejrzewać, że Craig Mazin i Neil Druckmann pokażą świat "The Last of Us" w nieco rozszerzonej formie, a widzowie będą mieli szansę bliżej poznać postacie, z którymi gracze zżyli się już w 2013 r.

A kogo będzie można obejrzeć w serialu "The Last of Us"? W serialu grają: Pedro Pascal jako Joel, Bella Ramsey jako Ellie, Gabriel Luna jako Tommy, Anna Torv jako Tess, Nico Parker jako Sarah, Murray Bartlett jako Frank, Nick Offerman jako Bill, Melanie Lynskey jako Kathleen, Storm Reid jako Riley, Merle Dandridge jako Marlene, Jeffrey Pierce jako Perry, Lamar Johnson jako Henry, Keivonn Woodard jako Sam, Graham Greene jako Marlon oraz Elaine Miles jako Florence. W produkcji pojawią się także Ashley Johnson oraz Troy Baker, którzy w grze "The Last of Us" wcielali się w głównych bohaterów.