The Last of Us II działa teraz w 60 FPS, ale tylko na PlayStation 5

Patche i aktualizacje dla gier z poprzedniej generacji regularnie pojawiają się zarówno na PlayStation 5, jak i rodzinie konsol Microsoftu. Są jednak tytuły, aktualizacji dla których wypatruje się z wypiekami na twarzy — i dla wielu taką niewątpliwie była ta dla The Last of Us II. Łatka 1.08 trafiła już do użytkowników — i jeżeli macie PlayStation 5, a ta przygoda dopiero przed Wami, to lepsza okazja prawdopodobnie się już nie powtórzy!

Aktualizacja 1.08 dla The Last of Us Part II pozwoli cieszyć się przygodą w 60 klatkach na sekundę

Po instalacji najświeższej aktualizacji, The Last of Us Part II na konsoli PlayStation w ustawieniach ekranu można będzie wybierać w ilu klatkach na sekundę ma być wyświetlana gra. Ale przecież to po prostu kolejny z bonusów, który czeka użytkowników na PlayStation 5 — bo poza tym mogą się oni cieszyć wyższą rozdzielczością, szybszymi czasami ładowania i… co dla mnie chyba jest kluczowe: znacznie lepszą kulturą pracy.

Analiza Digital Foundry nie pozostawia złudzeń, że to zupełnie nowa jakość — podejrzewam więc, że najwięksi fani marki też nie będą potrafili przejść obok tej aktualizacji obojętnie. To także dobry czas na nadrobienie zaległości, zwłaszcza, że grę można od jakiegoś czasu wyrwać w naprawdę okazyjnej cenie — a o tym że warto w swojej recenzji The Last of Us Part II przekonywał już przy okazji jej premiery Paweł.