Czy warto kupić PlayStation 5 by cieszyć się grami z PS4? Tak

Po premierze konsol nowej generacji pojawiło się wiele głosów, że to jeszcze nie czas na zakup nowych sprzętów. Argumenty są z grubsza takie same — wyeliminowanie pierwszych błędów i wyczekiwanie ulepszonych partii sprzętów oraz biblioteka gier. Bo faktycznie – nie ważne czy mowa o PlayStation 5 czy Xbox Series X/S, tytułów stworzonych z myślą o nowej generacji jest jak na lekarstwo. Póki co właściciele konsol przede wszystkim zagrywają się w gry z PS4 i Xboksa One — i jeszcze chwilę to potrwa. Xboksa Series X kupiłem dla Yakuza: Like a Dragon — tam gra w dniu europejskiej premiery konsoli doczekała się wariantu next-genowego. PlayStation 5 kupiłem kilka miesięcy później – i wcale nie po to, by grać w Demon’s Souls czy Astro’s Playroom. A po to, by móc komfortowo cieszyć się biblioteką gier z PlayStation 4 i nadrobić zaległości przed lawiną premier nowej generacji. I po kilku dniach z konsolą mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że było warto.