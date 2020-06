The Last of Us Part II

TLOU 2 to w prostej linii kontynuacja hitu studia Naughty Dog z 2013 roku. Na dobrą sprawę gra zaczyna się tam, gdzie skończyliśmy jedynkę, choć bardzo często skacze po różnych okresach, na szczęście tak umiejętnie, że bardzo łatwo się we wszystkim połapać. Co więcej, każde wspomnienie ma tu kluczowe fabularne znaczenie, rozwiewa niedopowiedzenia, uzupełnia opowieść (również z części pierwszej) i składa się na bardzo zgrabnie poprowadzoną historię. W przypadku tej gry właśnie opowieść jest kluczowa i bez niej TLOU 2 nie istnieje. Opowieść nie tylko o znanej z jedynki Ellie, ale i innych ocalałych, ich relacjach, uczuciach, obawach, nadziejach. To również bardzo dobrze pokazany postapokaliptyczny świat, w którym człowieczeństwo jest deficytem, a brutalność w stosunku do innych niezarażonych potrafi wręcz obrzydzić. TLOU 2 przedstawia też starcie dwóch „gangów” – Blizn i Wilków. Pierwsi to natchnieni religijnie szaleńcy, którzy odrzucają nowoczesność. Wilki przypominają natomiast uzbrojoną po zęby armię, która załatwia wszystkie swoje sprawy wystrzałami z karabinów. W drugim The Last of Us dzieje się naprawdę dużo i wiele postaci lub grup mogłoby dostać swoje spinoffy – choćby w formie DLC. I jestem bardzo ciekawy czy w Naughty Dog pojawił się taki pomysł. Więc tak – jeśli chodzi o rozbudowanie świata studio zrobiło więcej niż się spodziewałem.

Zapytacie pewnie jak relacje między bohaterami i emocje, jakie serwuje gra. Pierwsze The Last of Us było pod tym względem wyjątkowe i wspólna podróż Joela oraz Ellie obfitowała w tak wiele odczuć u gracza, że można byłoby obdzielić nią jeszcze kilka innych tytułów. Ta specyficzna relacja ojciec – „przyszywana” córka, bazująca na okropnych wspomnieniach Joela. Patrzyłem na to już z perspektywy rodzica i chyba ten element zapamiętałem z gry najbardziej – wgniatał w ziemię. W dwójce więcej uwagi poświęcono historiom niż relacjom i byłem tym nieco zaskoczony. A może było ich więcej, tylko nie do końca do mnie trafiły. Ale na pewno Naughty Dog poruszyło wiele trudnych tematów i choćby przez to gra przez kolejne tygodnie będzie pojawiać się w różnego rodzaju felietonach na growych portalach.

Zmieniła się też nieco mechanika rozgrywki, ale głównie z uwagi na to, że bardzo często (mam wrażenie, że nawet częściej) stawimy czoła ludziom, a nie grzybowym, nieumarłym stworom. Do tej zmiany nie jestem przekonany, ale o tym za chwilę. Postać, w którą przyjdzie nam się wcielić potrafi zarówno atakować z ukrycia (na wyższych poziomach trudności nie ma innej opcji), jak również używać broni – poza pistoletami, strzelbami i karabinami pojawia się też miotacz ognia i łuk co na pewno urozmaica zabawę. O ile oczywiście znajdziecie odpowiednią ilość amunicji by sobie postrzelać, tej bowiem jest tu naprawdę mało. Walka wręcz, niezależnie od tego kogo spotkacie, jest ostatecznością – choć w kryzysowej sytuacji odpowiednie opanowanie uników i kontrataków na pewno uratuje Wam skórę. Ale starajcie się atakować z ukrycia, skradać, wykorzystywać zmysł słuchu dzięki któremu podświetlani są wrogowie. To dla tego systemu rozgrywki kluczowe.

Tak samo jak kluczowe jest wręcz obsesyjne zbieranie przeróżnych zasobów. Od elementów, którymi później możemy ulepszyć umiejętności postaci, przez tych związanych z brońmi, amunicją i wszelkiej maści „pierdołami”, dzięki którym stworzycie dodatkowy oręż lub apteczki. Dodatkowo w grze porozrzucano różne nieistotne dla zabawy drobiazgi kolekcjonerskie oraz całą masę kartek i notatek, które rozbudowują opowieść dając nam wgląd w historie przypadkowych osób, które kiedy znalazły się w danym miejscu. Ale warto w nie zaglądać, bo czasem dadzą wskazówki choćby do kodu chroniącego sejf, w którym znajdziecie prawdziwe skarby.