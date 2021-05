Tańsza odmiana Playstation 5. Pierwsze doniesienia

Sliminimalizm? Nie tym razem…

Wcześniejsze „śródsezonowe” odmiany poszczególnych generacji Playstation nie bez przyczyny były określane mianem slim, były małe i minimalistycznie zaprojektowane. Muszę przyznać, że ich wygląd był, w mojej subiektywnej ocenie, prawie zawsze ciekawszy od debiutanckiego modelu. Jedynym wyjątkiem była druga generacja, która wyglądała po prostu tandetnie.

Aktualnie produkowanego PS5 oceniam tylko trochę lepiej od najbardziej paskudnego produktu z tej rodziny, czyli fortepianowego Playstation 3 Fat. Miałem to coś w domu, i tak obrzydziło mi całą platformę, że w następnej generacji przesiadłem się na XBoxa One S.

Wydawać by się więc mogło, że pod względem designu konsola Sony może tylko zyskać. Niestety… chyba nie tym razem. Według dzisiejszych przecieków Sony może niesympatycznie zaskoczyć wszystkich fanów minimalizmu i większość zmian dotyczyć ma wnętrza konsoli. Jej wygląd zewnętrzny prawdopodobnie nie ulegnie zmianom, a jeśli tak, to tylko kosmetycznym.

Nowe procesory

Z doniesień DigiTimes wynika, że Sony będzie poszukiwać oszczędności głównie w zmniejszeniu i być może uproszczeniu zastosowanej tam elektroniki. Nie zmieni się oczywiście producent układów do tych konsol, dalej będzie nim lider branży procesorowej z Tajwanu, czyli TSMC, ale główny układ konsoli zostanie przeprojektowany do wykonania w nowszym procesie litograficznym.

Układ AMD typu SoC napędzający tę konsolę, obecnie produkowany w 7 nm procesie N7, zostanie przeniesiony na wafle 6 nm (proces N6). Przeskok nie wygląda na zbyt duży, ale jest bardzo korzystny ekonomicznie, N6 oferuje o 18% wyższą gęstość upakowania tranzystorów od poprzednika, co oznacza mniejsze rozmiary całego układu oraz jego większą energooszczędność. Ta ostatnia cecha, teoretycznie mało ważna dla stacjonarnej konsoli, może umożliwić uproszczenie układu chłodzenia urządzenia.

Jednocześnie przeniesienie projektu SoC z N7 do N6, ze względu na ich podobieństwo jest względnie łatwe i tanie. Serwis donosi też, że sam układ zostanie delikatnie poprawiony konstrukcyjnie. Przypuszczalnie w 6 nm procesie TSMC może zaoferować większe moce przerobowe niż przy najnowszych, wykupywanych przez producentów urządzeń mobilnych i Apple procesach 5 nm i mniejszych. Wypadkowa tych wszystkich czynników powinna przełożyć się na obniżenie kosztów oraz umożliwić zwiększenie wolumenu produkcji PS5.

Playstation 5 na dziś

Według najświeższych informacji, Sony na dziś dzień sprzedało ponad 7,8 mln egzemplarzy Playstation 5. Wprowadzona na rynek w listopadzie 2020 r. konsola jest jednym z najszybciej sprzedających się w historii urządzeń przeznaczonych do grania. Według analityków, w samym 2021 r. do klientów trafi ponad 10 mln sztuk tego urządzenia, co i tak nie zdoła ustabilizować rynku, na którym ciągle ich brakuje.

