Elizabeth Holmes sądziła, że zdoła zrewolucjonizować rynek medyczny. Jej firma Theranos była wyceniana na 9 mld dolarów, ale wizja okazała się niemożliwa do zrealizowania. Mimo to, zwodziła i kłamała, aż wszystko wyszło na jaw. Oto nowy serial "The Dropout".

Tytuł nie jest oczywiście przypadkowy, bo tyczy się rezygnacji ("dropout") ze studiów przez Elizabeth Holmes. Opuściła je podobnie jak Steve Jobs, Bill Gates czy Mark Zuckerberg i robiła wszystko, by jej nazwisko Wznalazło się wśród takich osobistości branży technologicznej. Zafascynowana założycielem firmy Apple zaczęła się nawet ubierać podobnie do niego, a jak zauważa wielu współpracowników (i o czym mają świadczyć niektóre nagrania) kreowała swój fałszywy image nawet przez obniżenie swojego głosu, by stać się bardziej wiarygodną dla inwestorów.

Kim jest Elizabeth Holmes?

O zostaniu miliarderką marzyła od dziecka - w wieku 9 lat stwierdziła, że nie chce zostać prezydentem, bo to prezydent będzie chciał się nią ożenić ze względu na posiadaną przez nią fortunę. Na początku studiów zaczęła sondować wykładowców na temat swojego pomysłu i próbowała do skutku - w końcu jeden z nich stwierdził, że jest to wizja możliwa do realizacji, a lepszej zachęty Holmes nie potrzebowała. Jej celem było przygotowanie urządzenia (na początku nazywano je Edison, zaś później MiniLab) potrafiącego wykonać około 1 tysiąca testów wykorzystując zaledwie 1 kroplę krwi z palca. To miał być koniec klasycznych badań, fiolek pełnych próbek krwi i przerażających dla wielu pobrań w okolicy zgięcia łokciowego.

Holmes obiecywała inwestorom złote góry i otaczała się wpływowymi osobami, które mogły pochwalić się znakomitymi kontaktami politycznymi. Do grona jej najbliższych współpracowników należeli byli sekretarze stanu, były sekretarz obrony, były senator ze stanu Georgia i emerytowany 4-gwiazdkowy generał. Założycielka Theranosa występowała także w towarzystwie byłego prezydenta Billa Clintona.

Wartość firmy Theranos niemal z dnia na dzień spadła do zera

Jak się później okazało, wśród pracowników firmy brakowało jednak ekspertów, którzy mogliby zbliżyć Theranos do realizacji założeń projektu. Poszczególne zespoły nie mogły się ze sobą kontaktować, Holmes nie przyjmowała krytyki i nie chciała słyszeć o braku szans na powodzenie. W firmie dochodziło do częstej rotacji pracowników, a jak się później okazało Elizabeth łączył romans z jednym z inwestorów i pełniącym rolę COO Rameshem "Sunny" Balwanim. Większość skandalu ujawnił John Carreyrou w serii artykułów dla Wall Street Journal.

Zwiastun serialu The Dropout. Data premiery

Zwiastun ukazuje całkiem sporo z tego, co nas czeka i rzeczywiście pozwala uwierzyć, że ta młoda kobieta była w stanie przekonać do swojego pomysłu inwestorów, którym zamiast konkretnych planów i zaplecza technologicznego wystarczyły optymizm i energia Elizabeth Holmes.

W serialu "The Dropout" w Elizabeth Holmes wcieli się Amanda Seyfried, choć początkowo miała ją zagrać Kate McKinnon. "Sunny'ego" zagra Naveen Andrews, a w obsadzie znaleźli się także Elizabeth Marvel, Alan Ruck, Dylan Minnette, William H. Macy, Kevin Sussman, Kate Burton, Michael Gill oraz Bashir Salahuddin.

Serial ma liczyć 7 odcinków i zadebiutuje 3 marca na platformie Hulu. Można podejrzewać, że pojawi się także w Polsce - miejmy nadzieję, że prędzej niż później. "The Dropout" to nie jedyny serial opowiadający o losach głośnych startupów - "WeCrashed" skupi się na osobie Adama Neumanna i firmie WeWork, zaś "Super Pumped" przedstawi początki Ubera.