Serial dla Apple powstał na podstawie podcastu o tytule "WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork" ze studia Wondery. Produkcja opowiadała historię wlotu i upadku firmy (ruchu) o nazwie WeWork założonej przez Adama Neumanna - jego zagra Jared Leto. Anne Hathaway wciela się żonę Adama - Rebekah Neumann - której rola w projekcie rosła wraz z upływem czasu. WeWork wyceniano w szczytowym momencie na 47 mld dolarów, ale już w chwili wejścia na giełdę wartość spadła do 9 mld. W kuluarach firmy dochodziło do wielu niepokojących sytuacji głównie z udziałem szefującego jej ekscentrycznego Adama Neumanna, który przejawiał podobne do Steve'a Jobsa zachowania naginania rzeczywistości.

Zwiastun i data premiery WeCrashed

W serialu występują także Kyle Marvin, America Ferrera oraz O-T Fagbenle. Pierwszy i jedyny sezon będzie liczyć 8 odcinków, z czego trzy pierwsze pojawią się już 18 marca na Apple TV+. Kolejne epizody będą pojawiać się w cotygodniowych odstępach w każdy piątek aż do 22 kwietnia. Seria jest inspirowana prawdziwymi wydarzeniami i historią miłosną w centrum tego wszystkiego. WeWork wyrosło z jednej przestrzeni coworkingowej w globalną markę o wartości 47 miliardów dolarów w niecałą dekadę. Potem, w niecały rok, jego wartość gwałtownie spadła. Co się stało? - brzmi oficjalny opis serialu.

Twórcami "WeCrashed" są Lee Eisenberg (nominowany do nagrody Spirit za "Little America", "Good Boys") i Drew Crevello ("The Long Dark"), którzy są również współautorami scenariuszy, producentami wykonawczymi i współtwórcami serialu. Reżyserują John Requa i Glenn Ficarra ("To my", "Crazy, Stupid, Love"). Producenci wykonawczy to Requa i Ficarra wraz z Charliem Gogolakiem, Anne Hathaway i Natalie Sandy. Jared Leto i Emma Ludbrook są producentami wykonawczymi z ramienia firmy Paradox, a Hernan Lopez, Marshall Lewy i Aaron Hart są producentami wykonawczymi z ramienia Wondery (twórcy podcastu).