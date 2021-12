Już w lutym zadebiutuje serial Super Pumped: The Battle for Uber. Mamy też pierwszy trailer

Uber to firma, która nieźle namieszała na świecie. Powstała w 2009 roku firma napsuła krwi taksówkarzom i doprowadziła do zmian na rynku, które w chwili jej powstawania wydawały się... wprost niewiarygodne. Za nimi podążyły kolejne branże, ale cała historia związana z uberową rewolucją jest na tyle mocna, że od lat mówiło się o tym że najwyższy czas ją zekranizować. A jeśli ktoś miał jakiekolwiek wątpliwości, to wydana w 2019 roku książka Mike'a Isaaca Super Pumped: The Battle for Uber nie pozostawiała wątpliwości. I zgodnie z oczekiwaniami - to była tylko kwestią czasu. Zamiast filmu, będzie jednak mini-seria realizowana przez stację Showtime (stojącą m.in. za Dexterem, Homeland czy Weeds).

Showtime zaprezentowało pierwszy trailer opartego na wspomnianej książce serialu, który na początku przyszłego roku trafi do widzów Showtime (oraz ich nadchodzącej platformy VOD, która wielkimi krokami zmierza także do Polski). W rolę ekscentrycznego założyciela firmy, Travisa Kalanicka, wcieli się Joseph Gordon-Levitt, ale w obsadzie nie zabraknie także innych gwiazd. W Tima Cooka wcieli się Hank Azaria, współzałożycielkę (Ariannę Huffington) zagra Uma Thurman. Zobaczymy tam również Kyle'a Chandlera, Babaka Taftiego i Elisabeth Shue. Trzeba przyznać, że seria zapowiada się co najmniej dobrze:

Ale poza gwiazdami na ekranie, warto też wspomnieć o twórcach serialu. Pół-żartem, a pół-serio można powiedzieć że scenariusz napisało życie, ale współtwórcą serialu będzie także autor książki, której ekranizacją będzie seria. Ale na czele projektu stoi duet odpowiedzialny za Billions, czyli Brian Koppelman i David Levien.

Dowiedzieliśmy się też kiedy serial trafi w nasze ręce. Premiera pierwszego odcinka Super Pumped: The Battle for Uber już 27 lutego 2022 roku. Showtime, tradycyjnie, będzie udostępniał nowe odcinki w kolejnych tygodniach. W Polsce prawdopodobnie serial obejrzymy dopiero po starcie SkyShowtime — nowego VOD, które w przyszłym roku ma oficjalnie trafić na polski rynek.

Uruchomienie SkyShowtime daje nam wyjątkową możliwość wykorzystania naszej globalnej bazy treści i stworzenia atrakcyjnej oferty streamingowej – szybko i na dużą skalę – dzięki przemyślanej strategicznej inwestycji rozłożonej na etapy.W połączeniu z ostatnio ogłoszonym partnerstwem Paramount+ i Sky w Wielkiej Brytanii, we Włoszech oraz Niemczech, SkyShowtime jest wielką szansą na przyspieszenie naszej ekspansji na rynku oraz zapewnienie pozycji lidera wśród dostawców SVOD w Europie - Raffaele Annecchino, prezes i dyrektor generalny ViacomCBS Networks International.