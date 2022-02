Co szykują serwisy VOD obecne w Polsce na ten rok? Przyjrzeliśmy się takim platformom jak Netflix, Prime Video, Viaplay, CANAL+ i Apple TV+.

W poprzednim materiale wideo omówiłem nadchodzące premiery VOD w 2022 roku. Wiemy, że zaplanowane są debiuty HBO Max (potwierdzona data), Disney+ (potwierdzone lato 2022) oraz SkyShwotime (zapowiedź na 2022). Ale czego oczekujemy i co szykują pozostali?

VOD w Polsce w 2022 r. - czego oczekujemy, czego się spodziewać?

W przypadku Netfliksa dużo mówi się o polskich serialach i filmach, a także o współdzieleniu konta. Prime Video to nowa mega promocja na dostęp na rok i nadchodzący serial z uniwersum Władcy Pierścieni. Viaplay szykuje się do transmisji z Premier League, a w 2023 roku także Formuły 1. Od CANAL+ oczekujemy tylko jednego, natomiast Apple TV+ zaskakuje świetnymi zapowiedziami seriali i filmów. Po więcej zapraszam do materiału wideo powyżej.