Apple Music ma swoich zwolenników i przeciwników, ale bez wątpienia ma tę zaletę, że oferuje dostęp do sporej bazy muzyki w bezstratnym formacie. Dzięki temu oferuje wyższą jakość niż chociażby Spotify, a teraz jest świetna okazja aby to sprawdzić na własnej skórze.

Apple Music na 3 miesiące

Apple Music dla nowych użytkowników dostępne jest standardowo przez miesiąc, w tym czasie można przetestować usługę i sprawdzić czy jej możliwości nam odpowiadają. Jednak teraz jest okazja, aby takie testy wydłużyć do 3 miesięcy, bo rejestrując się z tego linku możecie skorzystać z aż 3 darmowych miesięcy. Kod promocyjny dostarcza subskrybentom swojego newslettera firma Sonos, ale wygląda na to, że działa on dla każdego konta, na którym do tej pory nie była aktywna usługa Apple Music. Nie trzeba zatem posiadać urządzenia Sonos, choć najnowszy głośnik Era 300 czy soundbary Arc oraz Beam 2 z pewnością świetnie nadają się do testów formatów bezstratnych i spatial audio. Promocja trwa aż do 28 kwietnia 2024 roku więc nie musicie się śpieszyć.

Po trzech miesiącach trzeba tylko pamiętać aby anulować subskrypcję bo automatycznie zostanie przedłużona w cenie 21,99 zł za miesiąc. W ofercie Apple Music znajdziemy ponad 100 milionów utworów, również nagranych w wersji przestrzennej (spatial audio) oraz w bezstratnych formatach. W płatnej wersji serwisu nie ma oczywiście reklam, dostępny jest dźwięk w standardzie Dolby Atmos, a stosowna aplikacja działa zarówno na wszystkich urządzeniach Apple, smartfonach z Androidem, konsolach, telewizorach ze Smart TV oraz głośnikach Sonosa i Nest Hub. Każdy powinien zatem znaleźć coś dla siebie.