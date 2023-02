Gogle AR/VR od Apple nie tak prędko. Premiera dopiero jesienią?

Wirtualny świat nie jest wyłącznie oczkiem w głowie Marka Zuckerberga. Swoją własną wizję przyszłości ma projektować również Apple. Od dawna plotkuje się, że firma tworzy swoje własne gogle do rozszerzonej/wirtualnej rzeczywistości. Temat powraca ponownie wraz z najnowszymi doniesieniami znanego analityka - Ming-Chi Kuo, który w swoich najnowszym wpisach w mediach społecznościowych i na blogu w serwisie Medium zdradza nieco więcej szczegółów na temat nowego produktu Apple, który wciąż nie ujrzał światła dziennego.

To m.in. informacje związane z firmami, z którymi Amerykanie mają współpracować przy produkcji gogli. Kuo zwraca uwagę, że to Luxshare ICT ma zająć się ich składaniem na masową skalę - wcześniejsze doniesienia mówiły, że gogle składane będą w fabrykach Pegatron, w których produkowane są iPhone'y. Zmiana fabryki ma przełożyć się na nieco niższą cenę ostateczną urządzenia. To dla Apple bardzo ważny ruch, gdyż zbyt wysoka cena gogli AR/VR mogłaby skutecznie odstraszyć potencjalnych nabywców.

Co ciekawe, Kuo dzieli się też informacjami na temat drugiej generacji gogli, mimo, że pierwsza ich odsłona nie trafiła jeszcze do sprzedaży. Z danych uzyskanych od wewnętrznych źródeł wynika, że Apple przygotowuje się do wprowadzenia na rynek dwóch wariantów tego typu sprzętu - podstawowego oraz tzw. "high end" oferującego dużo więcej rozwiązań technologicznych zwiększających wrażenia z używania gogli. Pytanie tylko czy ktoś będzie jeszcze tego typu sprzętem zainteresowany.

Na gogle AR/VR od Apple jeszcze poczekacie. Firma ma problemy z ich produkcją

Źródło: Depositphotos

Jeszcze kilka miesięcy temu, Mark Gurman z Bloomberga w jednym ze swoich newsletterów Power ON dzielił się informacjami wskazującymi, że Apple nadal poszukuje specjalistów na stanowiskach wymagających doświadczenia w tworzeniu efektów specjalnych oraz treści cyfrowych z nastawieniem na doświadczenia w rzeczywistości rozszerzonej i wirtualnej. To nie pierwsze tego typu oferty ze strony Apple. Firma wcześniej poszukiwała inżynierów, którzy obecnie mają stale pracować nad udoskonaleniem samego sprzętu. To może oznaczać, że Amerykanie nie są jeszcze gotowi na pokazanie światu nowego produktu.

Podobnego zdania jest wspominany wyżej Ming-Chi Kuo. Analityk zwraca uwagę, że choć od dawna mówiło się, że gogle AR/VR pojawią się na tegorocznej odsłonie WWDC, najprawdopodobniej się tak nie stanie. I to z dwóch powodów: jednym jest problematyczna produkcja, przy której okazało się, że jeden z mechanicznych elementów nie zdaje egzaminu. Drugim powodem są podnoszone wielokrotnie kwestie oprogramowania - zarówno tego systemowego, jak i dostarczanego od zewnętrznych twórców. Nie da się ukryć, że to właśnie od aplikacji i gier przenoszących graczy do wirtualnego świata zależy, czy w ogóle tego typu sprzęt zwróci uwagę potencjalnych kupujących. Kuo podejrzewa, że gogle AR/VR działające pod kontrolą systemu realityOS (lub xrOS) mogą pojawić się w sprzedaży dopiero tej jesieni i będą zaprezentowane wraz z tegorocznymi odsłonami iPhone'a 15.