Tesla królem samochodów elektrycznych! Elon Musk ma powody do świętowania

2023 rok dla Tesli to wzloty i upadki, ale finalnie okazał się doskonały

Po wynikach z pierwszego kwartału 2023 roku wyraźnie było widać obniżki cen samochodów. Marża mocno spadła, ale firma Elona Muska wydawała nic sobie z tego nie robić i twierdziła, że jest w stanie trzymać koszty w ryzach. W 1. kwartale tego roku Tesla dostarczyła około 422 tys. samochodów. W drugim kwartale tego roku firma ekscentrycznego miliardera ponownie zaskoczyła i przebiła oczekiwania analityków; w połowie tego roku do klientów trafiło już ponad 888 tys. elektrycznych pojazdów. Analitycy szacowali dostawy na niespełna 450 tys. pojazdów — rzeczywistość okazała się jednak jeszcze bardziej jaskrawa dla amerykańskiej firmy. Tesla pochwaliła się dostawą ponad 466 tys. samochodów w 2. kwartale 2023 roku, co oznaczało wzrost względem analogicznego okresu roku poprzedniego o ponad 83% (wtedy dostarczono 254 tys. samochodów).

Po pięciu doskonałych kwartałach z rzędu przyszedł czas na delikatne załamanie — i Tesla nie spełniła oczekiwań analityków. Ci zakładali, że w trzecim kwartale tego roku Tesla dostarczy między 440 tysięcy a 490 tysięcy samochodów — finalnie bezpiecznie zakładając, że do klientów trafi 455 tysięcy elektryków. Firma dostarczyła 435 tysięcy samochodów, jednak nie był to żaden szok — jak sam Musk wcześniej zapowiadał, modernizacja fabryk w tym kwartale spowoduje przestoje, które ostatecznie spowodują niższą produkcję i dostawy. Było to zaplanowane i można było to przewidzieć — w samych Chinach były spore przestoje ze względu na odświeżoną wersję Modelu 3.

Źródło: Depositphotos

Wyniki za czwarty kwartał i podsumowanie całego 2023 roku

W ciągu pierwszych trzech kwartałów roku Tesla dostarczyła na całym świecie dokładnie 1 324 074 pojazdów. Przy założeniu dostarczenia 1,8 mln pojazdów w 2023 roku oznaczało to, że Tesla musiała dostarczyć w czwartym kwartale około 476 tysięcy pojazdów, aby osiągnąć swój cel. Ten wynik wydawał się jak najbardziej możliwy — w końcu to zaledwie o około 40 tysięcy samochodów więcej niż Tesla dostarczyła w trzecim, najsłabszym kwartale tego roku, i o 10 tysięcy więcej niż w drugim kwartale 2023 roku.

Plan udało się nie tylko zrealizować, ale nawet przekroczyć zakładany próg. Tesla opublikowała dziś wyniki za czwarty kwartał 2023 roku, potwierdzając, że w ostatnich trzech miesiącach zeszłego roku dostarczyła 484 tysiące samochodów. Firma motoryzacyjna Elona Muska potwierdziła również, że w ostatnim kwartale wyprodukowała rekordową liczbę 495 tysięcy pojazdów. Firma pisze:

W czwartym kwartale wyprodukowaliśmy około 495 000 pojazdów i dostarczyliśmy ponad 484 000 pojazdów. W 2023 roku dostawy pojazdów wzrosły o 38 procent w skali rok do roku do 1,81 mln, a produkcja o 35 procent w skali rok do roku do 1,85 mln. Dziękujemy wszystkim naszym klientom, pracownikom, dostawcom, akcjonariuszom i osobom wspierającym, którzy pomogli nam osiągnąć wspaniały rok 2023.

Źródło: Depositphotos

Tesla największym producentem samochodów elektrycznych na świecie

Te statystyki sprawiają, że Tesla nadal pozostaje największym producentem samochodów elektrycznych na świecie. Obecnie na fotel lidera czai się chińska firma BYD, która ma lepsze wyniki sprzedażowe; z tym, że BYD produkuje zarówno samochody elektryczne, jak i hybrydy plug-in. Warto jednak zaznaczyć, że w samym czwartym kwartale 2023 roku BYD sprzedało więcej BEV niż Tesla, więc możliwe, że w ciągu naprawdę krótkiego czasu Tesla straci dumny tytuł największego producenta elektryków na świecie. Na ten moment jednak Musk ma powody do świętowania — a patrząc na ostatnie informacje dotyczące platformy X (dawniej Twitter), ekscentrycznemu miliarderowi przydadzą się dobre wieści. Co o tym sądzicie? Dajcie znać w komentarzach.

Źródło: Tesla