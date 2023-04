Tesla zarabia miliardy

Wzrost wyników w Tesli wyraźnie spowolnił, ale to nadal spółka, która z roku na rok zwiększa swoje przychody o ponad 20% i to nawet pomimo ostatnich obniżek cen. W 1. kwartale 2023 roku Tesla zanotowała przychody na poziomie 23,3 mld USD, z czego niemal 20 mld USD to kwota jaką uzyskano ze sprzedaży samochodów. W porównaniu do analogicznego okresu rok wcześniej wzrost jest całkiem wyraźny, choć nie przełożył się na zyski. Firma w ostatnich miesiącach kilka razy obniżała ceny swoich pojazdów praktycznie na wszystkich rynkach, w tym dwa razy również w Polsce i musiało się to odbić na tym ile faktycznie zarabia.

Marża brutto spadłą z 29,1% do 19,3% w porównaniu z zeszłym rokiem, a marża operacyjna z 19,2% do 11,4%. Spory spadek, który wyraźnie odbija się na zyskowności. W pierwszym kwartale 2022 roku Tesla zarobiła ponad 3,7 mld USD, a w tym roku już tylko 2,9 mld USD, przy znacznie większej sprzedaży nowych samochodów. W raporcie możemy jednak przeczytać, że sytuacja jest pod kontrolą i mniejsza marżowość nie odbije się na planach producenta. Nowe fabryki, jak ta w Meksyku, która powstanie według nowego formatu, mają pozwolić na dalsze obniżanie kosztów produkcji. Według raportu koszt wytworzenia Modelu 3 spadł między 2018, a 2022 rokiem o 30%. Duża w tym zasługa fabryki w Szanghaju. Tesla podnosi też produkcję w Berlinie oraz Austin, co ostatecznie dzięki między innymi niższym kosztom transportu i logistyki, również powinno poprawić wskaźniki.

I skoro już o tym mowa, to fabryka w Berlinie według najnowszy danych osiągnęła już wydajność na poziomie 350 tys. pojazdów rocznie, ale nadal powstaje tam tylko Model Y. Możliwości fabryki w Austin szacowane są natomiast obecnie na 250 tys. sztuk rocznie. Dodając do tego 750 tys. jakie powstaje w Szanghaju oraz kolejne 650 tys. z Fremont dostajemy wydajność na poziomie 2 mln aut rocznie. Wygląda więc na to, że roczna sprzedaż w tym roku bardzo znacząco zbliży się do granicy 2 mln sztuk. Tym bardziej, że w 3. kwartale ma wreszcie zadebiutować Cybertruck, który wszedł obecnie w fazę testowej produkcji. Pojazd przechodzi też zaawansowane testy, między innymi w warunkach zimowych.

Fot. Tesla

Coraz lepiej wygląda też produkcja i sprzedaż baterii na użytek energetyki. W 1. kwartale 2023 roku zainstalowano 3,9 GWh magazynów, ponad trzykrotnie więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego, co oznacza też znaczny wzrost przychodów z tego tytułu. W Kalifornii do pełnych zdolności produkcyjnych dochodzi fabryka zdolna do produkcji baterii o pojemności 40 GWh rocznie, a kilka dni temu budowę podobnej zapowiedziano w Szanghaju. W porównaniu do sprzedaży samochodów (20 vs 1,5 mld USD przychodów) to nadal mały biznes, ale w tej chwili rośnie bardziej dynamicznie i w przyszłości stanie się pewnie ważnym elementem rozwoju Tesli.