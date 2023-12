Złamane serce i pusty portfel. Ceny części w Cybertrucku przerażają

Cybetruck kosztuje fortunę — to już wiemy. Okazuje się, że części do tego samochodu również nie są najtańsze.

Cybertruck już jest… ale nie u nas. I w Europie go nie będzie

Cybertruck, po bardzo długich bolączkach, wielu zapowiedziach, problemach i przedłużaniu premiery, wreszcie się pojawił. Od premiery „kanciaka Tesli” minęły już ponad dwa tygodnie i coraz więcej możemy się o tym samochodzie dowiedzieć. Wiemy na przykład, że Cybertruck obecnie sprzedawany jest tylko w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Skoro tak jest, to znaczy, że musiał przejść testy zderzeniowe i wypaść w nich pozytywnie, bo nikt nie zakwestionował jego prawa do poruszania się po drogach. W USA nie brakuje jednak dużych samochodów — w końcu Amerykanie pałają ogromną miłością do pick-upów i Cybertruck pod tym względem raczej się szczególnie nie wyróżnia… chyba, że spojrzymy na kontury tego pojazdu. Pewne obawy budziło wykorzystanie sztywnej, nierdzewnej stali do budowy karoserii, ale wygląda na to, że niepotrzebnie. Filmy z testów zderzeniowych zostały zaprezentowane jeszcze podczas samej premiery.

Źródło: YouTube / Joe Tegtmeyer

Jak już ostatnio informowaliśmy, frontowa strefa zgniotu w Cybetrucku nie wygląda okazale, ale zastosowane rozwiązania w podwoziu przejmują sporą część energii uderzenia i pasażerowie są względnie bezpieczni. Mimo wszystko, jak zauważa organizacja European Transport Safety Council, Tesla Cybertruck może być zabójcza dla pieszych i rowerzystów. ETSC od lat promuje rozwiązania, które poprawiają bezpieczeństwo na drogach, szczególnie tych najmniej chronionych użytkowników i w przypadku najnowszego samochodu Tesli ma nadzieje, że nie trafi on nigdy do Europy. Podobnego zdania są specjaliści przepytani przez Reutersa. Wszyscy wyrażają swoje zaniepokojenie rozmiarami tego pojazdu oraz jego kształtem. Samochody są obłe nie tylko ze względu na współczynnik oporu powietrza, ale również dlatego, że tak jest bezpieczniej. Zderzenie pieszego z kanciastą Teslą, wykonaną z grubej, nierdzewnej stali jest potencjalnie bardziej zabójcze. Dochodzi do tego też słabsza widoczności i fakt, że Cybertruck pomimo swoich rozmiarów jest bardzo szybkim autem. W najmocniejszej wersji ten pojazd osiąga 100 km/h w czasie poniżej 3 sekund.

W Polsce więc raczej Cybertruckiem nie pojeździmy, ale teraz Tesla odpaliła już cały katalog części do Cybertrucka — i okazuje się, że… cóż, tanio nie będzie. Szczególnie bolesna dla kieszeni okaże się specyficzna, przednia szyba.

Przednia szyba za fortunę. Cybertruck to kanciasta skarbonka

Wymiana przedniej szyby w elektrycznych pick-upach (mając na uwadze amerykańskie standardy) są dość kosztowne i Cybertruck w samej szybie teoretycznie łapie się w widełki cenowe, jednak licząc wszystkie elementy, robi się to przerażające. Sama przednia szyba OEM do Cybertrucka kosztuje bowiem 1900 dolarów amerykańskich, czyli o 600 USD więcej, niż w przypadku Tesli Model X (nie wliczając oczywiście samej wymiany — to cena za sam element).

Jeśli chodzi o pozostałe elementy, to za samo pióro wycieraczki do przedniej szyby zapłacimy 75 dolarów, a za ramię i pióro wycieraczki przedniej szyby — 165 USD. Szyba przednia, jak już wspomniałem, została wyceniona na 1900 dolarów, przedni aktuator sterujący kosztuje 3300 USD, a legendarne niezniszczalne szyby boczne kosztują od 200 do 260 dolarów. Przednie błotniki to 550 USD za sztukę, a 35-calowa opona All-Terrain A/T (Goodyear Wrangler Territory RT (285/65R20): 470 USD za sztukę.

Jak oceniacie te ceny? Tanio na pewno nie jest — ale dajcie znać, czy spodziewaliście się większych kwot, czy mimo wszystko uważacie, że na tle konkurencji nie prezentuje się to wcale tak źle. Wymiana jakichkolwiek części w Cybertrucku nie będzie jednak raczej miłym i przyjemnym wydatkiem. Do tego pozostaje jeszcze kwestia tego, w jaki sposób łańcuch dostaw Tesli nadąży za popytem na części zamienne w momencie, w którym Cybertrucki będą już swobodnie dostępne dla każdego. Sporo osób obawia się już, że czas oczekiwania na części Tesli może być bardzo długi.