Tesla Model Y to wielki sukces

Tesla Model Y, chociaż debiutowała zaledwie w 2020 roku, to była najchętniej kupowanym samochodem elektrycznym na świecie, zarówno w 2022 roku, jak i w całym 2023 roku. Trzeba przyznać, że Model Y i Model 3 to wielki sukces Muska i — mając na uwadze stosunek ceny do jakości — ciężko się dziwić. Teraz w Polsce pojawił się nowy wariant tego samochodu; i niezależnie od sympatii do Tesli czy samego ekscentrycznego miliardera, trzeba przyznać, że auto to daje naprawdę wiele argumentów „za”.

Źródło: Tesla

Tesla Model Y Long Range RWD debiutuje w Polsce. I to w jakiej cenie!

Tesla oficjalnie potwierdziła, że nowy Model Y Long Range zawitał do Polski. Samochód z napędem na tylne koła pozwala na pokonanie 600 km wg WLTP — co czyni Model Y pojazdem Tesli o największym zasięgu jak do tej pory. Firma w ogłoszeniu pisze: „Wyjątkowo wydajne zestawy baterii i silników wyznaczają nowy standard w zakresie kosztu za kWh dla SUV-ów w całej Europie.”.

A co z ceną? Tesla Model Y w wariancie Long Range RWD jest dostępna od 214 900 zł — chociaż oczywiście samochód możemy personalizować, wybierając kolor lakieru (biały [w cenie], granatowy [+5 700 zł], czarny [w cenie], czerwony [+11 400 zł] czy srebrny [+11 400 zł]), koła (Gemini 19” [w cenie], Induction 20” [+10 000 zł]), hak holowniczy (+6 500 zł), kolor wykończenia wnętrza (czarny [w cenie], biały [+5 500 zł]), oraz FSD, czyli funkcje związane z Autopilotem (+19 500 zł lub +39 000 zł). W tej chwili szacowany termin dostawy Modelu Y LR to 2-4 tygodnie — więc całkiem nieźle.

Źródło: Tesla

Warto jednak mieć na uwadze, że w przypadku tego samochodu — bo w końcu to EV — mamy dopłatę rządową, która wynosi nawet 27 000 zł. To oznacza, że za Teslę Model Y z zasięgiem 600 km zapłacimy nawet ~188 tysięcy złotych. W tych pieniądzach to naprawdę jest jeden z najlepszych możliwych wyborów, o ile po prostu nie najlepszy.

Tesla Model Y — skąd ten fenomen?

Model Y został pierwszy raz zaprezentowany w 2019 roku, lecz jest w regularnej produkcji od 2020. Crossover powstał na platformie Modelu 3, lecz jest to zdecydowanie większa i bardziej „rodzinna” propozycja. Nadwozie ma nieco ponad 475 cm długości, rozstaw osi wynoszący 289 cm oraz aż 192 cm szerokości (bez lusterek). Prześwit to natomiast 16,7 cm, a całkowita wysokość to 162 cm. Wewnątrz nie ma raczej zaskoczenia, bo Model Y to w dużej mierze Model 3 przeniesiony do nieco wyższego nadwozia. Mamy zatem taką samą kierownicę, centralny wyświetlacz o przekątnej 15 cali i podobny układ foteli. Na konsoli środkowej znalazły się między innymi dwa porty USB (typu A i C), ładowarka indukcyjna i schowek z gniazdem 12 V. Z tyłu są kolejne dwa porty USB typu C dla pasażerów oraz nawiew klimatyzacji. Podłoga jest całkiem płaska, a na środku znalazł się również podłokietnik z uchwytami na kubki.

Źródło: Tesla

Na zewnątrz mamy aż 8 kamer (1 z tyłu, 4 po bokach, w słupkach B i błotnikach z przodu i aż 3 nad przednią szybą), a także radar oraz czujniki ultradźwiękowe. Poza tym dodatkowa kamera umieszczona jest też w kabinie nad lusterkiem wstecznym. Więcej informacji dotyczących tego modelu znajdziecie w artykule Kamila Pieczonki: Wszystko co warto wiedzieć o Tesli Model Y, już rozpoczęto dostawy.

Teslę Model Y czeka odświeżenie?

Warto jednak zaznaczyć, że Teslę Model Y wkrótce prawdopodobnie czeka lifting. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z odświeżeniem Modelu 3, który był naprawdę potrzebny: zdecydowanie wygodniejsze siedzenia, dodatkowy ekran dla pasażerów z tyłu, ambientowe podświetlenie, nieco lepsze wyciszenie — to są rzeczy, które zwyczajnie cieszą. Możliwe więc, że teoretycznie lepiej chwilę poczekać — firma Muska ma zająć się liftingiem TMY w tym roku, jednak nic nie zostało oficjalnie potwierdzone. Z drugiej strony, w tych pieniądzach już teraz nie ma co wybrzydzać.

Źródło: Tesla

Źródło, grafika wyróżniająca: Tesla