Nowa Tesla już za tydzień. Pierwsze osoby mogły już ją zobaczyć!

To wreszcie się dzieje: Tesla Cybertruck w końcu się pojawi!

Cybertruck to dość innowacyjny pojazd elektryczny, który na pierwszy rzut oka wyróżnia się futurystycznym designem. Samochód Tesli wykonany jest z trwałej nierdzewnej stali oraz opancerzonego szkła. Ekscentryczne i niezwykle kanciaste auto po raz pierwszy zaprezentowane w 2019 roku, które ma podbić serca Amerykanów (ze względu na swój kształt nie będzie nawet mogło wyjechać na europejskie drogi) po drodze napotkało sporo problemów, przez co premiera tego elektrycznego kanciaka była cały czas przekładana. Teraz jednak doszliśmy do momentu, w który wielu zwątpiło — bo do premiery tego pojazdu został wyłącznie tydzień.

Chętnych — jak można się spodziewać — nie brakuje, bo zapisy zbierane były od kilku lat i już dawno przekroczyły pułap w wysokości pół miliona. To niewątpliwie robi wrażenie, bo Cybertruck poniekąd do dziś jest kotem w worku. Co również warto zaznaczyć, to fakt, że — jak jakiś czas temu tłumaczył Kamil Pieczonka — Tesla nie będzie jednak w stanie tak szybko skalować produkcji, bo Cybertruck to pojazd… „niezwykły”. Chociażby z tego względu, że zamiast zwykłej blachy mamy tutaj stal nierdzewną o podwyższonej wytrzymałości. To wszystko stwarza problemy produkcyjne, które było widać w pierwszych egzemplarzach.

Design designem, ale dotychczasowe Cybertrucki wyglądały jak kartonowy samochód na klej

Już jakiś czas temu informowaliśmy, że w swoim mailu do pracowników, dyrektor generalny Tesli skrytykował głównie niejednolitość przestrzeni między różnymi elementami, zaznaczając widoczną dysproporcję. Podkreślił również, że każdy element pojazdu jest produkowany z precyzją do setnych części milimetra, a złożenie ich w jedną spójną całość wymaga równie dużej staranności. Użył porównania do klocków LEGO oraz aluminiowych puszek do napojów, które, mimo swojej taniej produkcji, charakteryzują się zegarmistrzowską precyzją. Choć samochód, ważący ponad 2 tony i wykonany z twardej stali, stanowi zupełnie inne wyzwanie dla pracowników niż wspomniane klocki czy puszki, Musk nie poruszył tego aspektu.

Niedawno mieliśmy okazję również zobaczyć Cybertrucka w czarnej wersji kolorystycznej — i chociaż samochód prezentował się naprawdę zjawiskowo, to czar prysł w momencie, kiedy się do niego zbliżyliśmy. Mimo tego, że był to prototyp, to niedociągnięcia i absolutnie wszystkie aspekty, na które zwracał uwagę Musk jakiś czas temu, były widoczne — to po prostu nie może tak wyglądać i ludzie, którzy mieli okazję przyjrzeć się czarnemu kanciakowi Tesli byli załamani. Wygląda jednak na to, że sytuacja nieco uległa zmianie; na całe szczęście pozytywnej.

Cybertruck wystawiany publicznie. Specyficzna akcja marketingowa Tesli

W tym tygodniu w Stanach Zjednoczonych w niektórych lokalizacjach zaczęły pojawiać się… Cybertrucki. Tesla, pomimo braku jakiejkolwiek oficjalnej zapowiedzi, postanowiła pokazywać swoje nowe samochody publicznie i pozwolić wszystkim obejrzeć je na żywo jeszcze przed premierą. Dla przykładu, Cybertruck w swojej podstawowej, srebrnej wersji, został niedawno zauważony przed Lincoln Center w Nowym Jorku, a inny pojawił się w sklepie Tesli w Westfield UTC Mall w San Diego. John W. Davis miał okazję przejść obok Cybertrucka i opublikował w serwisie YouTube krótkie nagranie, gdzie możemy zobaczyć nową Teslę z bliska.

Chociaż za pośrednictwem wideo trudno jest to dokładnie ocenić, to mimo wszystko widać znaczne postępy w porównaniu z tym, co było wcześniej. Samochód nie bije już po oczach taniością i niedoróbkami i wygląda naprawdę nieźle — oczywiście o ile potraficie dostrzec w nim piękno. Cybertrucka można porównać do konsoli PlayStation 5 lub butów Balenciaga Defender/Bouncer — musicie kupić ogólny projekt, żeby oceniać jego wykonanie. I jest zaskakująco nieźle.

Szykuje się wielka premiera Cybertrucka?

Pierwsze Cybertrucki zostaną zaprezentowane podczas specjalnego wydarzenia w Gigafactory Tesli w Austin w Teksasie w czwartek, 30 listopada. Można oczekiwać, że całą ceremonię transmitowaną online poprowadzi sam Elon Musk. O ile będzie to coś na wzór zeszłorocznego otwarcia pierwszej fabryki samochodów Tesli w Europie lub dostawy pierwszych ciężarówek Tesla Semi, można spodziewać się naprawdę imponującej i sensownie zaplanowanej transmisji. Czekacie?

Źródło: YouTube / John W. Davis

