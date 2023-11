Tesla grozi karami klientom, którzy chcą odsprzedać ich samochody

Kilka tygodni temu Tesla potwierdziła, że pierwsze dostawy pojazdu Cybetruck mają się odbyć 30 listopada - czyli za kilka tygodni. Na przestrzeni ostatnich lat na temat samochodu pojawiało się wiele plotek, spekulacji, oficjalnych prezentacji i zmian konstrukcyjnych. Jak będzie wyglądał? Wydawać by się mogło, że wszystko już wiemy, ale na ostateczny efekt musimy jeszcze trochę poczekać. Tesla stale przyjmuje zamówienia przedpremierowe w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku, które łączą się z koniecznością zapłaty 100 dolarów "zadatku".

Chcąc kupić Cybetrucka w pierwszym, limitowanym rzucie, trzeba zgodzić się na zapisy regulaminu, który w Stanach Zjednoczonych jest bardzo restrykcyjny i w ostatnim czasie doczekał się znacznej aktualizacji. Jak się okazuje, zakup Cybetrucka opatrzony jest sporymi ograniczeniami, z którymi liczyć się będą pierwsi kierowcy. Chodzi tu przede wszystkim o możliwość sprzedaży nowo zakupionego pojazdu - a konkretniej, braku możliwości jego sprzedaży. Jak czytamy w regulaminie, Tesla zabrania w pierwszym roku użytkowania Cybetrucka jego sprzedaży pod groźbą wysokich kar. Chcąc odsprzedać samochód, najpierw trzeba wystąpić o zgodę producenta - i to na piśmie. Nie zastosowanie się do regulaminu może skutkować nałożeniem kary finansowej w wysokości 50 tysięcy dolarów. Co ciekawe, Tesla ma również prawo pierwokupu używanego mniej niż 12 miesięcy pojazdu - z uwzględnieniem zużycia i zmniejszoną wartością wynoszącą 25 centów za każdą przejechaną nim milę.

To jeszcze nie koniec problemów dla tych, którzy nie stosują się do regulaminu sprzedaży. Tesla informuje, że jeśli uzna, że doszło do takiej sytuacji, może odmówić w przyszłości sprzedaży innych samochodów osobie, która została ukarana za sprzedaż pojazdu bez uzyskania zgody producenta. I to, trzeba przyznać, chyba najbardziej kuriozalny zapis w regulaminie, który znajdziecie na stronach Tesla. Czy podobnie jest w przypadku zakupu Cybetrucka w Polsce?

Kary za sprzedaż samochodu? Tesla z ostrym regulaminem

Sprawdzamy, jak to wygląda w polskim regulaminie. I wniosek jest jeden - na ten moment aż tak daleko idących ostrzeżeń i obostrzeń w nim nie znajdziemy. Co prawda regulamin porusza kwestie związane z zakupem Cybertrucka, procesem realizacji zamówienia, płatności oraz anulowania, nie ma w nim wzmianek na temat dodatkowych kar związanych z jego odsprzedaniem w pierwszym roku użytkowania, bez zgody producenta. Jednak kilka akapitów niżej znajdziemy zapis dotyczący zakazu odsprzedaży samochodów Tesla. Czytamy w nim:

Zakaz odsprzedaży. Tesla i jej podmioty powiązane sprzedają samochody bezpośrednio użytkownikom końcowym i wymagają, by Państwa Pojazd został zarejestrowany przed lub niezwłocznie po dostawie. Możemy jednostronnie anulować każde zamówienie, które uznamy za złożone z zamiarem odsprzedaży Pojazdu (w tym, jeśli Pojazd nie został zarejestrowany po 14 dniach od dostawy).

W regulaminie znajdziemy też zapisy związane z chęcią anulowania zamówienia pojazdu Cybertruck oraz kar, które mogą być w tej sytuacji nałożone: