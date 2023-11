Legenda wśród designerów ocenia Cybertrucka. Co na to Tesla?

Cybertruck spotyka się z krytyką ze względu na jego design. Okazuje się, że "kanciastość" Cybetrucka w pełni rozumie legenda motoryzacyjnego designu - 85-letni Giorgetto Giugiaro. Włoch odpowiada m. in. za takie projekty jak DeLorean DMC-12, czy to, co my w Polsce nazywamy Polonezem.

Giugiaro to postać znana w świecie motoryzacji jako projektant ikonicznych i często kanciastych pojazdów - m. in. Lotusa Esprit, BMW M1 i przede wszystkim DeLoreana DMC-12. Ten kultowy samochód sportowy z serii filmów "Powrót do przyszłości," również spotkał się z ogromną dozą krytyki w momencie swojego debiutu w 1981 roku, co może ekspertom tego rynku nieco przypominać sytuację, w której obecnie znajduje się Cybertruck. Obie te konstrukcje zostały ocenione negatywnie w kontekście swojego kanciastego designu i nietypowych rozwiązań konstrukcyjnych.

Giugiaro jednak radzi Muskowi i Tesli, by nie poddawali się presji krytyków. Według niego, wykraczanie poza utarte ścieżki zawsze jest postrzegane jako swego rodzaju profanacja, ale to właśnie tak postawa ma przynosić innowacje. Jest przekonany, że Cybertruck znajdzie swoje miejsce na rynku i zdobędzie grono oddanych wielbicieli, podobnie jak DeLorean w swoim czasie.

Warto przypomnieć, że prezentacja Cybertrucka nie była bezproblemowa. Elon Musk zapowiadał nie tylko futurystyczny design, ale także niezwykłą wytrzymałość samochodu. Podczas prezentacji jednak, szyby pojazdu nie przeszły testu wytrzymałości, co wywołało śmiech i konsternację wśród widzów. Niemniej, Giugiaro podkreśla, że trudności w rozwijaniu projektów są nieodłączną częścią procesu tworzenia czegoś nowego i w efekcie - innowacyjnego.

Zarówno Cybertruck, jak i DeLorean DMC-12 były projektami, które odważnie wykraczały poza utarte schematy. Giugiaro opisuje styl tych samochodów jako "origami" - odnosząc się do klinów i ostrych linii, które były popularne w latach 70. XX wieku. Giugiaro, który miał swój istotny udział w projekcie DeLoreana, dostrzega podobieństwa między krytykami obu samochodów. Zarówno DeLorean, jak i Cybertruck były oceniane negatywnie za użycie stali nierdzewnej, która może być trudna w utrzymaniu oraz za pewne skomplikowane rozwiązania koncepcyjne. Mimo tego, DeLorean DMC-12 stał się kultowym samochodem - głównie dzięki filmowi "Powrót do przyszłości," a Giorgetto Giugiaro jest uważany za jednego z najbardziej wpływowych projektantów samochodów XX wieku.

Teraz, gdy Tesla przygotowuje się do wprowadzenia Cybertrucka na rynek - trudno powiedzieć, czy ten samochód zdobędzie podobną estymę, co DeLorean. Giugiaro nie uważa Cybertrucka za pięknego lub brzydkiego, ale jest przekonany, że znajdzie swoje miejsce i swoich oddanych wielbicieli. W obliczu wyzwań i krytyki, zarówno Tesla, jak i DeLorean stanęły w obronie swoich niekonwencjonalnych wizji, a historia motoryzacji pokazuje, że czasem to właśnie nietypowe pomysły i śmiałość zmieniają przyszłość przemysłu samochodowego. Na ostateczny test przyjdzie czas - ten zaś odbędzie się już wśród klientów Tesli.