Elon Musk narzeka na jakość Cybertrucka, wreszcie przejrzał na oczy?

W Teksasie powoli rusza proces masowej produkcji Cybertrucka, samochodu który ma podbić serca Amerykanów. Elon Musk od kilku dni chwali się zdjęciami produkcyjnych modeli, ale wygląda na to, że nie do końca jest zadowolony z tego jak wykonany jest ten samochód.

Elon Musk mobilizuje pracowników

Od kilku dni na X (wcześniej Twitter) Elon Musk publikuje zdjęcia z własnych testów Cybertrucka. Ten nietuzinkowy pojazd jest wreszcie gotowy do masowej produkcji i jeszcze w tym roku powinien trafić do pierwszych klientów. Chętnych nie brakuje, bo zapisy zbierane były od kilku lat i już dawno przekroczyły pół miliona. Tesla nie będzie jednak w stanie tak szybko skalować produkcji, bo Cybertruck to niezwykły pojazd. Wystarczy chociażby wspomnieć, że zamiast zwykłej blachy mamy tutaj stal nierdzewną o podwyższonej wytrzymałości. To wszystko stwarza problemy produkcyjne, które widać w pierwszych egzemplarzach. Oficjalnie szef Tesli o tym nie wspomina, ale pracownicy dostali kilka dni temu motywacyjny email, którego treść opublikowano na dedykowanym Cybertruckowi forum.

Cybertruck ma być jak klocki LEGO

W wiadomości zatytułowanej "Cybertruck Precision" szef Tesli odnosi się do sposobu w jaki zaprojektowany i zbudowany jest ich pierwszy pickup. W większości składa się on z prostych linii, co sprawia, że wygląda topornie, ale jednocześnie wyciąga wszystkie niedoskonałości montażu. Elon narzeka przede wszystkim na różnice w przestrzeniach między różnymi elementami, która mocno rzucają się w oczy. Podkreśla też, że wszystkie elementy samochodu robione są z dokładnością do setnych części milimetra i takiej samej staranności wymaga składanie ich w jedną całość. Jako przykład podaje klocki LEGO oraz aluminiowe puszki do napojów, które są tanie w produkcji, a mimo to powstają z zegarmistrzowską precyzją. Problem tylko w tym, że nie są tak skomplikowane jak ponad 2 tonowy samochód. Zastosowanie twardej stali też z pewnością nie ułatwia sprawy, ale tego Musk wydaje się nie dostrzegać.

Nie mamy jednak wątpliwości, że motywacyjny email szefa Tesli podziała mobilizująco na pracowników. Nie jest to zresztą dla nich nic nowego, kultura pracy w firmie Elona Muska od zawsze jest wymagająca i niestety mówi się o niej coraz więcej, ale rzadko w pozytywnym kontekście. Jedno jest jednak pewne, Cybertruck jest coraz bliżej pierwszych dostaw i może stać się bardzo ważnym pojazdem dla Tesli w USA.