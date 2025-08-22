Ten szalony zestaw LEGO stworzył fan. Wkrótce będzie twój

LEGO prezentuje najnowszy zestaw z serii IDEAS stworzony przez fana. To gratka dla miłośników filmu „Willy Wonka i fabryka czekolady”.
LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziemy m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele”. Do sprzedaży sukcesywnie trafiają kolejne zestawy wyłonione w kilku turach procesów recenzowania, o których wielokrotnie pisaliśmy.
Wśród zwycięzców znalazł się nawet reprezentant z Polski. Jan Woźnica zaprojektował "Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego", które na sklepowych półkach pojawiły się w maju zeszłego roku. To zestaw składający się z 688 elementów pozwalający zbudować cztery "międzygwiezdne pocztówki", w tym obserwatorium do obserwacji komet i spadających gwiazd, bazę i zaćmienie Księżyca, prom kosmiczny przemierzający kosmos oraz czarną dziurę. A co z LEGO Ideas pojawi się w najbliższym czasie?
Fabryka czekolady z klocków LEGO. To najnowszy zestaw LEGO Ideas
LEGO Willy Wonka i fabryka czekolady czerpie garściami z filmu o tym samym tytule. To składający się z 2025 elementów model kolekcjonerski, będący hołdem dla klasyka z 1971 roku. Fabryka pełna jest realistycznych detali i interaktywnych elementów:
Przekręć pokrętło, aby wprawić w ruch czekoladowy wodospad i umieść minifigurkę Umpa-lumpa za sterem łodzi Wonkatania, aby zabrać zdobywców Złotego Biletu na przejażdżkę czekoladową rzeką. Twórz zbudowane z klocków wersje niesamowitych słodkości, takich jak filiżankowa roślina i drzewo cukrowe. Zajrzyj też za sekretne drzwi Umpa-lumpów do gabinetu Willy’ego Wonki. W tej nadzwyczajnej fabryce jest tak wiele do odkrycia!Czytaj dalej poniżej
W zestawie znalazło się 9 minifigurek bohaterów filmu. Znajdziemy tu Willy’ego Wonkę, Charliego Bucketa, Dziadka Joego, Augustusa Gloopa, Mike’a Teavee, dwóch Umpa-lumpów, Veruki Salt i Violet Beauregarde.
To, co zaskakuje najbardziej w nowym zestawie LEGO Ideas to fakt, że różni się on mocno od tego, z czym ekipa z 2PPL (obecnie BRICKUP) startowała do konkursu. Nie da się jednak ukryć, że efekt końcowy robi wrażenie i można się spodziewać, że znajdzie swoich miłośników, którzy chętnie go kupią i postawią gdzieś w swoich mieszkaniach, czy domach. To, jak wyglądał projekt, możecie zobaczyć w naszego zeszłorocznego podsumowania, w którym opisywałem projekty, które zostały zaakceptowane jako „gotowe do produkcji”.
Zestaw LEGO Willy Wonka i fabryka czekolady w oficjalnym sklepie LEGO dostępny będzie od 18 września za 949,99 zł. Tradycyjnie, warto sprawdzić ofertę innych sklepów, które mogą oferować ten zestaw w nieco niższych cenach
LEGO Ideas – premiery na ten i przyszły rok
Jednak pomysły fanów się nie kończą i już teraz wiemy, które zestawy zgłoszone do programu LEGO Ideas trafią do produkcji i pojawiają się na półkach sklepowych w najbliższym czasie – zarówno w 2025, jak i w 2026 roku. Na co warto czekać?
- The Goonies –w produkcji
- Gizmo – w produkcji
- Minerals Display – w produkcji
- Love Birds – w produkcji
- Floating Sea Otter – w produkcji
- Snoopy – Campfire – w produkcji
Więcej szczegółów na temat poszczególnych zestawów poznamy w najbliższej przyszłości.
