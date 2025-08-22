Ten szalony zestaw LEGO stworzył fan. Wkrótce będzie twój

LEGO prezentuje najnowszy zestaw z serii IDEAS stworzony przez fana. To gratka dla miłośników filmu „Willy Wonka i fabryka czekolady”.

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziemy m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele”. Do sprzedaży sukcesywnie trafiają kolejne zestawy wyłonione w kilku turach procesów recenzowania, o których wielokrotnie pisaliśmy.

Wśród zwycięzców znalazł się nawet reprezentant z Polski. Jan Woźnica zaprojektował "Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego", które na sklepowych półkach pojawiły się w maju zeszłego roku. To zestaw składający się z 688 elementów pozwalający zbudować cztery "międzygwiezdne pocztówki", w tym obserwatorium do obserwacji komet i spadających gwiazd, bazę i zaćmienie Księżyca, prom kosmiczny przemierzający kosmos oraz czarną dziurę. A co z LEGO Ideas pojawi się w najbliższym czasie?

Fabryka czekolady z klocków LEGO. To najnowszy zestaw LEGO Ideas

LEGO Willy Wonka i fabryka czekolady czerpie garściami z filmu o tym samym tytule. To składający się z 2025 elementów model kolekcjonerski, będący hołdem dla klasyka z 1971 roku. Fabryka pełna jest realistycznych detali i interaktywnych elementów:

W zestawie znalazło się 9 minifigurek bohaterów filmu. Znajdziemy tu Willy’ego Wonkę, Charliego Bucketa, Dziadka Joego, Augustusa Gloopa, Mike’a Teavee, dwóch Umpa-lumpów, Veruki Salt i Violet Beauregarde.

To, co zaskakuje najbardziej w nowym zestawie LEGO Ideas to fakt, że różni się on mocno od tego, z czym ekipa z 2PPL (obecnie BRICKUP) startowała do konkursu. Nie da się jednak ukryć, że efekt końcowy robi wrażenie i można się spodziewać, że znajdzie swoich miłośników, którzy chętnie go kupią i postawią gdzieś w swoich mieszkaniach, czy domach. To, jak wyglądał projekt, możecie zobaczyć w naszego zeszłorocznego podsumowania, w którym opisywałem projekty, które zostały zaakceptowane jako „gotowe do produkcji”.

Zestaw LEGO Willy Wonka i fabryka czekolady w oficjalnym sklepie LEGO dostępny będzie od 18 września za 949,99 zł. Tradycyjnie, warto sprawdzić ofertę innych sklepów, które mogą oferować ten zestaw w nieco niższych cenach

LEGO Ideas – premiery na ten i przyszły rok

Jednak pomysły fanów się nie kończą i już teraz wiemy, które zestawy zgłoszone do programu LEGO Ideas trafią do produkcji i pojawiają się na półkach sklepowych w najbliższym czasie – zarówno w 2025, jak i w 2026 roku. Na co warto czekać?

The Goonies –w produkcji

Gizmo – w produkcji

Minerals Display – w produkcji

Love Birds – w produkcji

Floating Sea Otter – w produkcji

Snoopy – Campfire – w produkcji

Więcej szczegółów na temat poszczególnych zestawów poznamy w najbliższej przyszłości.