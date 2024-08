Te projekty fanów wkrótce trafią do sprzedaży. Oto nowe zestawy LEGO Ideas

LEGO prezentuje 2 projekty fanów, które przeszły wszystkie etapy kwalifikacji. Te wkrótce trafia do produkcji, a następnie do sprzedaży.

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziemy m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele". W 2023 r. do sprzedaży trafiły kolejne zestawy wyłonione w kilku turach procesów recenzowania. Wśród wszystkich znalazł się nawet reprezentant z Polski. Jan Woźnica zaprojektował "Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego", które na sklepowych półkach pojawiły się w maju zeszłego roku. To zestaw składający się z 688 elementów pozwalający zbudować cztery "międzygwiezdne pocztówki", w tym obserwatorium do obserwacji komet i spadających gwiazd, bazę i zaćmienie Księżyca, prom kosmiczny przemierzający kosmos oraz czarną dziurę.

LEGO zaprezentowało właśnie zwycięzców, którzy przeszli wszystkie etapy kwalifikacji, i których zestawy zostały zgłoszone między wrześniem 2023, a 8 stycznia tego roku zdobywając 10 tysięcy głosów społeczności. Spośród 42 zakwalifikowanych zgłoszeń wybrano dwa, które wkrótce trafią do produkcji, a następnie na sklepowe półki. Na co mogą liczyć fani klocków LEGO? Oto zwycięskie zestawy:

Charlie and the Chocolate Factory - Here we go again

Zestaw stworzony przez 2PPL to inspiracja książką i filmem "Charlie i fabryka czekolady". Twórcy mówią, że fani nie potrzebują szczęśliwego losu, aby odwiedzić tę fantastyczną fabrykę. Dzięki magii klocków mogą się oni zanurzyć w jednej z najbardziej kultowych scen. Mogą oni przeżyć na nowo fantastyczną podróż Charliego Bucketa i odkryć wszystkie tajemnice, które skrywa fabryka. Na szczególną uwagę zasługuje czekoladowy, ruchowy wodospad zbudowany w całości z klocków.

The Italian Riviera

Włoska riwiera stworzona przez Galaxy333 to zestaw inspirowany miasteczkami Cinque Terre obejmujący m.in. trzy sklepiki: lodziarnię, kwiaciarnię i targ rybny, a także przestrzeń mieszkalną na drugim piętrze. Model nie byłby również kompletny bez małego rynku i plaży. Twórca stała się dodać mnóstwo szczegółów, głębi, kątów, tekstur i żywych kolorów, aby zestaw był jak najbardziej autentyczny.

Na ten moment nie wiadomo kiedy powyższe zestawy trafią do sprzedaży. LEGO informuje, że w produkcji znajduje się obecnie 7 różnych projektów wybranych w ramach LEGO Ideas, jednak ich daty premiery również nie zostały jeszcze ustalone. Co ciekawe, firma odniosła się również do sprawy kultowej już lampki studia Pixar, która została zgłoszona do programu LEGO Ideas między majem a wrześniem 2023 r. LEGO prosi o cierpliwość, gdyż ekipa odpowiedzialna za przeprowadzenie całego procesu weryfikacyjnego potrzebuje nieco więcej czasu. Niewykluczone też, że w grę wchodzą kwestie licencyjne. Warto jednak trzymać rękę na pulsie, gdyż zestaw ten może być czymś szczególnym dla fanów twórczości studia Pixar i klocków LEGO.