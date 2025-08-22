Serial roku wróci w styczniu. Jest zwiastun 2. sezonu

Jeśli miałbym wskazać jeden z najlepszych seriali jakie pojawiły się w tym roku, to The Pitt byłby z pewnością w pierwszej trójce, a być może nawet na pierwszym miejscu. HBO kuje żelazo póki gorące i już zaprasza nas na drugi sezon.

The Pitt to serial medyczny, ale stworzony w nowatorskiej koncepcji, która nie ma wiele wspólnego z takimi hitami jak Ostry Dyżur czy Good Doctor. Pierwszy sezon obejmował 15 odcinków, które przedstawiły 15 godzin pracy lekarzy na oddziale ratunkowym w szpitalu w Pittsburghu. Intensywność, mnogość różnych przypadków oraz doskonała gra aktorska sprawiły, że tytuł ten z miejsca stał się hitem.

The Pitt wraca z 2. sezonem

Nic więc dziwnego, że HBO szybko zdecydowało o produkcji drugiego sezonu. W nim powrócą dobrze znane twarze, na czele z głównym bohaterem, którego gra Noah Wyle (dr. Michael "Robby" Robinavitch) oraz całą plejadą dobrze nam już znanych rezydentów. Drugi sezon ponownie będzie miał 15 odcinków, które przedstawią 15 godzin pracy na SORze w trakcie najważniejszego święta Amerykanów, czyli Dnia Niepodległości (4 lipca). Jak można się spodziewać, dzień ten będzie obfitował w wiele ciekawych przypadków, czego zapowiedź mamy na pierwszym trailerze.

Jedną z największych zalet (choć pewnie nie dla wszystkich ;-)) The Pitt, poza dużą intensywnością, która nie pozwala się nudzić, jest przywiązanie twórców do realiów pracy na oddziale ratunkowym. W tym serialu realizm gra pierwszą rolę, dlatego często zobaczycie rzeczy, których nie chcielibyście pewnie oglądać nigdy na żywo. To jednak bardzo pomaga wciągnąć się w przedstawiony świat i sprawia, że nie możesz doczekać się kolejnego odcinka.

Niestety HBO już teraz zapowiedziało, że serial pojawi się na platformie HBO Max w styczniu, ale będzie publikowany odcinek po odcinku z tygodniowymi przerwami. Jeśli natomiast nie mieliście jeszcze okazji obejrzeć pierwszego sezonu, to bardzo do tego zachęcam. Dostępny jest już w całości na wspomnianej platformie.