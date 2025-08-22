iPad za drogi? Ten tablet za ułamek ceny ma cały zestaw

Na dzisiejszym rynku tabletów trudno o coś, co naprawdę zaskakuje. Nie brakuje potężnych, ale drogich urządzeń, które wymagają zakupu kolejnych akcesoriów, by w pełni wykorzystać ich potencjał.

HUAWEI podchodzi do tego trochę inaczej - MatePad 11.5 (2025) PaperMatte Edition stawia na inne akcenty. To maszyna, która może nawet u niektórych osób zmienić podejście do tabletów, a jednocześnie sprzęt który nie zrujnuje budżetu. Ale jaki jest haczyk?

Jego największą siłą jest to, co dostajemy w zestawie. MatePad eliminuje problem kosztownego zakupu akcesoriów już na starcie. W pakiecie znajdziemy trzecią generację rysika M Pencil, a także inteligentną klawiaturę Huawei Smart Keyboard. Do tego dorzucono preinstalowany WPS Office oraz rozbudowaną aplikację do rysowania Go Paint. To kompletny zestaw, gotowy do działania od razu po wyjęciu z pudełka, więc nie trzeba się zastanawiać, czy i co może nam być potrzebne.

Specyfikacja HUAWEI MatePad 11.5 (2025) PaperMatte Edition

Ekran: Przekątna: 11,5 cala Rodzaj: Matowy ekran LCD PaperMatte Rozdzielczość: 2456 x 1600 pikseli Proporcje: 3:2 Jasność: 600 nitów Częstotliwość odświeżania: Adaptacyjna, do 120 Hz

Wydajność: Procesor Kirin 800 Pamięć RAM: 8 GB Pamięć wewnętrzna: 256 GB

Bateria i ładowanie: Pojemność: 10 100 mAh Czas pracy: do 14 godzin oglądania filmów Szybkie ładowanie: HUAWEI SuperCharge 40 W

Akcesoria: Rysik: HUAWEI M-Pencil (3. generacji) Klawiatura: HUAWEI Smart Keyboard

Design i wymiary: Waga: 515 g Grubość: 6,1 mm Kolory: Szary i Fioletowy

Łączność: Wi-Fi: Zintegrowana antena zapewniająca stabilny sygnał 360°

Audio: System czterech głośników z algorytmami Huawei Histen 9.0



Zestaw HUAWEI MatePad 11.5

Klawiatura Smart Keyboard łączy się magnetycznie i jest lekka, ale stabilna. Klawisze mają przyjemny, miękki skok, ale układ klawiszy nie będzie każdemu odpowiadać. Ze względu na rozmiar tabletu, wymiary samej klawiatury nie są zbyt duże, więc jesteśmy dość ograniczeni. Brakuje trochę gładzika, dzięki któremu nawigacja po interfejsie byłaby nieco wygodniejsza, ponieważ każdorazowe sięganie palcem do ekranu nie jest zbyt komfortowe.

System operacyjny Harmony OS 4.3 oferuje płynną wielozadaniowość. Dla przykładu, można jednocześnie oglądać tutorial na YouTube w pływającym oknie, mieć otwarty dokument w WPS Office, a obok notatki w Huawei Notes. Tablet nie spowalnia ani na chwilę. Wizualnie nie różni się znacząco od tego, co znajdowaliśmy na tabletach Huawei do tej pory - interfejs jest przyjemny dla oka, czytelny i intuicyjny.

Ekran inny niż pozostałe

To, co wyróżnia ten tablet na tle innych, to wyświetlacz. Ekran PaperMatte z matowym wykończeniem to wieloletnia tradycja producenta, który stawia na taki rodzaj wyświetlacza od dłuższego czasu. Matowe wykończenie ekranu o rozdzielczości 2.5K skutecznie redukuje odblaski i odbicia, co może być bardzo istotne podczas pracy w jasno oświetlonych pomieszczeniach - różnica względem błyszczących ekranów jest naprawdę duża. Dodatkowo, to rozwiązanie zmniejsza zmęczenie oczu.

Szorstkość powierzchni sprawia, że czujemy, jakbyśmy naprawdę pisali po kartce papieru, a nie ślizgali się po szkle. Pisanie rysikiem po tej powierzchni daje odczucie zbliżone do pisania po klasycznej kartce, co na pewno jest ogromną zaletą dla artystów i osób robiących notatki. Ekran posiada certyfikaty TÜV Rheinland i SGS Low Visual Fatigue 2.0, co ma przekładać się na mniejsze odczucia zmęczenia przy dłuższych sesjach. Częstotliwość odświeżania 120 Hz sprawia, że interakcja z interfejsem jest wyjątkowo responsywna, a dodatkowe tryby, jak tryb eBook, emulują e-czytniki, minimalizując obciążenie oczu podczas czytania, więc dzienniki, tygodniki, artykuły i magazyny w wersji cyfrowej można wygodnie pochłaniać na tablecie. To naprawdę solidny zestaw cech i funkcji w tablecie za takie pieniądze.

Wydajność i bateria

Pod maską MatePada kryje się ośmiordzeniowy procesor Kirin 820 z 8 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci wewnętrznej. Chociaż Huawei niechętnie ujawnia szczegóły na temat procesora, w codziennym użytkowaniu działa on bardzo sprawnie. W grach MatePad zachowuje się dobrze, a dzięki podwójnej warstwie grafitu nie przegrzewa się nawet po dłuższym czasie. Bateria o pojemności 10 100 mAh to kolejny duży plus. Przy samym odtwarzaniu wideo potrafi wytrzymać ponad 13 godzin. To wystarczy na oglądanie kilku filmów podczas długiej podróży pociągiem lub lotu samolotem. Chociaż poprzedni model miał lepszy czas pracy, wynik ten wciąż jest bardzo solidny i pozwoli na intensywne użytkowanie przez cały dzień bez konieczności szukania gniazdka. Żaden tablet nie jest idealny i pewne kompromisy są widoczne, zwłaszcza w obliczu tak atrakcyjnej ceny. Jasność ekranu, choć wystarczająca, nie jest topowa. Na zewnątrz, w pełnym słońcu, może być nieco trudniej, nawet pomimo matowego wykończenia.

Czego zabrakło?

Sytuacja z aparatem również jest… elementarna. Kamerki są wystarczające do wideokonferencji czy skanowania dokumentów, ale nie posłużą do robienia porywających zdjęć. Fotki często mają prześwietlenia i brakuje im detali. Tablet nie jest, oczywiście, głównym urządzeniem do fotografowania, ale czasami to jedyne co mamy pod ręką, by na przykład uchwycić wnętrze do jakiegoś projektu czy w usłudze AI i wtedy kamerki mogą okazać się zbyt słabe. Do tego dochodzi brak slotu na kartę SD i czytnika linii papilarnych.

Szkoda, bo możliwość rozszerzenia pamięci zawsze jest przydatna, a brak wersji z łącznością komórkową oznacza, że jesteśmy zawsze uzależnieni od Wi-Fi. W obliczu tego, co MatePad oferuje w pakiecie, takie wady wydają się jednak ustępstwami do zaakceptowania, bo to one pozwalają na utrzymanie tak konkurencyjnej ceny. Choć tablet umożliwia dostęp do aplikacji Google za pośrednictwem Huawei App Gallery (dzięki technologiom Micro G i Gbox), niektórzy mogą preferować natywny dostęp do Sklepu Play, który wciąż pozostaje prostszy i bardziej intuicyjny. Dla mnie nie było to żadnym problemem ani wyzwaniem, ale rozumiem opory części osób, które wolałyby “nie kombinować”.

Atuty MatePada 11.5 2025

Mimo tych kompromisów, HUAWEI MatePad 11.5 (2025) PaperMatte Edition to urządzenie, które staje do walki z liczną konkurencją, oferując znacznie więcej, niż można by się spodziewać po jego cenie. Propozycja Huaweia to przede wszystkim kompletny zestaw i gotowe do działania narzędzie do pracy i kreatywności, które w niektórych może zastąpić laptopa w codziennych zadaniach. Od matowego ekranu, przez dołączone akcesoria, aż po wystarczającą wydajność. Oczywiście pewne mankamenty i niedociągnięcia są odczuwalne, ale w takiej kwocie to będzie bardzo uniwersalne i wszechstronne urządzenie dla wielu osób.

HUAWEI MatePad 11.5 (2025) jest oferowany w dwóch wersjach kolorystycznych: szarej i fioletowej. Rekomendowana cena detaliczna zestawu z samą klawiaturą wynosi 1799 zł, natomiast wariant z klawiaturą i rysikiem to koszt 1999 zł. Oferta premierowa, która trwa od 20 sierpnia do 5 października obniża ceny o 200 zł. Oznacza to, że za tablet z klawiaturą kosztuje 1599 zł, a pełny zestaw z rysikiem 1799 zł.