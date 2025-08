Tak uroczego zestawu LEGO dawno nie widziałem

Licencje stały się integralnym elementem oferty LEGO, otwierając firmie nowe możliwości rozwoju i pozwalając jej dotrzeć do kolejnych grup odbiorców poprzez zestawy opierające się na popularnych markach, niedostępne wcześniej w świecie klocków. Przełomowym momentem była współpraca z Lucasfilm w 1999 roku, w wyniku której powstała pierwsza seria inspirowana uniwersum Star Wars – To dziś najchętniej kupowane zestawy w historii LEGO. Ten sukces zapoczątkował kolejne partnerstwa – obecnie firma korzysta z licencji wielu globalnych marek związanych z popkulturą.

Licencje – na tym tym LEGO zarabia najwięcej

Wśród nich są tak rozpoznawalne tytuły jak Star Wars, Marvel, Disney, Batman, Jurassic Park i Jurassic World, Avatar, DC Universe, Discovery, Ferrari, Harry Potter, Władca Pierścieni, Lamborghini, Minecraft, Simpsonowie czy Żółwie Ninja. Oferta jest niezwykle szeroka i odpowiada zarówno najmłodszym, jak i starszym fanom LEGO.

Najnowszy zestaw zaprezentowany przez LEGO to współpraca z Disney i studiem Pixar, które odpowiedzialne jest m.in. za „Toy Story”, „Potwory i spółka”, „Samochody”, czy wiele innych filmów. Kilka tygodni temu opisywaliśmy zestaw LEGO Ideas inspirowany Pixarem. Disney Pixar Luxo Jr. to kultowa już lampa kojarzona ze studiem, które otrzymało nominację do Oscara za animację „Luxo Jr.”, w której tytułowa lampa gra główną rolę. To prawdziwa gratka dla fanów i pozycja obowiązkowa dla miłośników LEGO, którzy cenią firmę za nietypowe podejście do wykorzystania standardowych klocków w niestandardowych konfiguracjach. Tym razem współpraca między LEGO a Pixarem skupia się na jednym filmie, który szczególnie zapadł mi w pamięci.

A chodzi o „WALL-E”, który na ekranach kin zadebiutował w 2008 r. Akcja rozgrywa się w odległej przyszłości, gdzie Ziemia została całkowicie zaśmiecona i opuszczona przez ludzi, którzy zamieszkali na statku kosmicznym. Tytułowy bohater, robot sprzątający Wall-E, samotnie porządkuje planetę od setek lat, aż do momentu, gdy poznaje nowoczesnego robota Ewę, poszukującą oznak życia na Ziemi. Ich spotkanie rozpoczyna wielką przygodę, która daje ludziom nadzieję na powrót do rodzinnej planety i porusza temat ekologii oraz odpowiedzialności za świat. Film zdobył Oscara dla najlepszej animacji i jest uznawany za jedną z najważniejszych produkcji w swoim gatunku.

LEGO WALL-E i EWA. Fani Pixara muszą mieć ten zestaw!

I to właśnie WALL-E i EWA są głównymi bohaterami nowego zestawu LEGO, który składa się z 811 elementów i pozwala na zbudowanie czterech bohaterów tej oscarowej produkcji: WALL-E, EWĘ, M-O oraz HAL to dopiero początek, gdyż w pudełku znajdziemy też klocki, z których zbudujemy kojarzone z filmem przedmioty, w tym kultową roślinę w bucie znaną z animacji. Gąsienice WALL-E'ego mogą się obracać, a szczotka M-O również jest ruchoma. Dodatkowo, zarówno M-O, EWA, jak i WALL-E mają ruchome ramiona i głowy, co pozwala na ustawianie ich w różnych pozycjach.

Zestaw LEGO WALL-E i EWA dostępny jest już w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO za 299,99 zł i na półkach sklepowych pojawi się 1 września tego roku. Tradycyjnie, warto sprawdzić ofertę innych sklepów, które mogą oferować ten zestaw w nieco niższych cenach.