Takiego zestawu LEGO jeszcze nie było. Fani mają powody do radości

Są tu fani Batmana? Szykujcie pieniądze, gdyż już we wrześniu do sprzedaży trafi nowy zestaw LEGO, który musi posiadać każdy entuzjasta człowieka-nietoperza.

Licencje, które są już nierozerwalną częścią LEGO, pozwoliły firmie rozwinąć skrzydła i dotrzeć do nowych odbiorców z zestawami, które wcześniej nie były możliwe. Pierwsza licencja i znana na całym świecie marka, która została wykorzystana do nowych zabawek z klocków, to Gwiezdne Wojny. LEGO nawiązało współpracę z Lucasfilm już w 1999 r. i jak do tej pory jest najlepiej sprzedającą się serią w historii duńskiej firmy. A to dopiero początek, gdyż obecnie Duńczycy współpracują z masą firm z całego świata, które udzielają licencji na tworzenie zestawów inspirowanych popkulturą.

Reklama

Star Wars, Marvel, szeroko pojęty Disney, Batman, Jurassic Park i Jurassic World, Avatar, DC Universe, Discovery, Ferrari, Harry Potter, Władca Pierścieni, Lamborghini, Minecraft, Simpsonowie, Żółwie Ninja – do wyboru do koloru. Zestawy dla najmłodszych oraz te dla nieco starszych fanów składania klocków LEGO. I właśnie jednym z najnowszych zestawów, które zapowiedziało LEGO jest na licencji. I to nie byle jakiej. Fani człowieka-nietoperza będą zachwyceni faktem, że Duńczycy postawili na Batmana. Arkham Asylum, które zachwyca swoją szczegółowością, to prawdziwa gratka i pozycja obowiązkowa.

LEGO Arkham Asylum. Batman powraca!

Składający się z 2953 elementów zestaw LEGO Arkham Asylum, jak sama nazwa wskazuje, pozwoli na zbudowanie legendarnej już placówki psychiatrycznej, do której trafiają najniebezpieczniejsi przestępcy gracujący w Gotham City, z którymi na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci zmierzył się Batman. Jak na projektantów z LEGO przystało, model jest pełen autentycznych detali, ciekawych funkcji i niespodzianek. Zestaw idealnie sprawdzi się na prezent dla każdego fana komiksów, kreskówek i filmów z człowiekiem-nietoperzem. Model dzieli się na trzy segmenty — pierwsze piętro, drugie piętro i dach — a odczepiane elementy umożliwiają dostęp do wnętrza. Dodatkowo w zestawie jest furgonetka dla więźniów, otwierane cele więzienne i 65 naklejek nawiązujących do historii Batmana. Każda sekcja jest podzielona na 24 torebki. Może więc być idealnym prezentem na tegoroczne Boże Narodzenie, gdyż nadaje się idealnie jako jako kalendarz adwentowy dla fanów Batmana.

Jednak modułowy szpital psychiatryczny Arkham Asylum to dopiero początek. W zestawie mamy całe zatrzęsienie mini-figurek, których jest aż 16! Znajdziemy tu m.in. Batmana, Batwoman, Batwinga, Robina, Mr. Freeze’a, Człowieka-Zagadkaę, Trujący Bluszcz, Kobietę-Kota, Stracha na wróble, Harley Quinn, Bane'a, Pingwina, Zabójczego Kroko, dwóch strażników oraz oczywiście głównego przeciwnika Batmana – Jokera.

Model ma 32 cm wysokości, 25 cm szerokości i 26 cm głębokości. Mamy więc do czynienia z naprawdę pokaźnym zestawem, który wymagać będzie sporo przestrzeni, by móc go w pełni zaprezentować. Choć nie jest największym zestawem w historii LEGO, przyciągnie uwagę każdego odwiedzającego.

Zestaw LEGO Arkham Asylum dostępny jest już w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO za 1299,99 zł i na półkach sklepowych pojawi się 9 września tego roku. Tradycyjnie, warto sprawdzić ofertę innych sklepów, które mogą oferować ten zestaw w nieco niższych cenach.