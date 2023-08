Tak wyglądają najnowsze zestawy LEGO Ideas. A wszystkie zaczynały jako projekty fanów

LEGO Ideas daje wam możliwość stworzenia własnego zestawu LEGO oraz szansę, że zostanie on wprowadzony do sprzedaży. Jakie projekty fanów ostatnio trafiły do produkcji i pojawiły się w sklepach?

LEGO Ideas to zestawy przygotowane na podstawie pomysłów fanów LEGO i przez nich wybrane. Są wśród nich oryginalne projekty i zestawy zainspirowane filmami, serialami, grami, książkami, itp. Wśród nich znajdziemy m.in. maszynę do pisania, fortepian, domek na drzewie, Międzynarodową Stację Kosmiczną, Green Hill Zone z gry Sonic the Hedgehog, domek Kubusia Puchatka, Dom z filmu "Kevin sam w domu", Ulicę Sezamkową, czy kawiarnię Central Perk z serialu "Przyjaciele". W 2022 r. do sprzedaży trafiły kolejne zestawy wyłonione w kilku turach procesów recenzowania, o których też pisaliśmy. A co w tym roku pojawiło się na półkach sklepowych? Przyjrzyjmy się najnowszym zestawom, które już są w sprzedaży. Mamy wśród nich projekt z Polski!

Chatka w kształcie litery A

Zestaw zaprojektowany przez Andrea Lattanzio to idealny prezent dla miłośników natury lub architektury składający się z 2082 elementów. Kultowy spadzisty dach odczepia się, ujawniając szczegółowe wnętrze chatki. Sypialnia na piętrze, salon, gabinet i aneks kuchenny na parterze są pełne akcesoriów, by stworzyć przytulną atmosferę. Zestaw obejmuje także trzy kolorowe drzewa, które można połączyć, tworząc wyspę, a także łódkę. W pudełku znajdziemy także cztery minifigurki z możliwością modyfikowania i 11 figurek zwierząt, w tym dwie ćmy, które są nowością.

Zestaw LEGO Chatka w kształcie litery A dostępny jest w oficjalnym sklepie LEGO.com w cenie 849,99 zł.

BTS Dynamite

Zestaw zaprojektowany przez Josha Bretza i Jacoba Twerskiego inspirowany jest teledyskiem do przebojowego singla "Dynamite" najbardziej popularnego zespołu K-popowego na świecie - BTS. Składający się z 749 elementów zawiera zbudowane z klocków elementy scenerii, takie jak dyskoteka, sklep z płytami, pączkarnia i furgonetka z lodami. Dodatkowo fani ciekawych rozwiązań LEGO będą zachwyceni funkcją ruchomej sceny, dzięki której minifigurki BTS mogą razem tańczyć. W zestawie nie mogło też zabraknąć główny bohaterów w formie minifigurek. Znajdziemy tu wszystkich członków grupy BTS - RM-a, Jina, SUGA, j-hope’a, Jimina, V i Jung Kooka. Każdy z nich posiada swój mikrofon i tańczy na scenie.

Zestaw LEGO Ideas BTS Dynamite dostępny jest w oficjalnym sklepie LEGO.com w cenie 249,99 zł.

Disney Hokus Pokus: Chata sióstr Sanderson

Chatka sióstr Sanderson, bohaterek familijnego filmu Hokus Pokus urzekła jurorów szczegółowością projektu, wiernym oddaniem bohaterów oraz lokacji znanych z produkcji w reżyserii Kenny'ego Ortegi, w którym wystąpiły Bette Midler, Sarah Jessica Parker oraz Kathy Najimy. Nie da się jednak ukryć, że wybór ten z pewnością miał związek z kontynuacją filmu z 1993 r., która przygotowana była dla platformy Disney+. W Hokus Pokus 2 powracają znane postaci - w tym trzy siostry Sanderson, które ponownie będą zarażać swoim złowieszczym śmiechem. Film na Disney+ dostępny jest do obejrzenia od 30 października zeszłego roku.

Składający się z 2316 elementów zestaw zaprojektowany przez Amber Veyt można otworzyć na wiele sposobów, by obejrzeć szczegóły wnętrza, w tym muzealny sklep z pamiątkami, kociołek ze świecącym klockiem do oświetlania ognia pod spodem, księgę zaklęć i sypialnię czarownic, w której roi się od nietoperzy. Dodatkowo, posiada odpinane boczne pomieszczenie, w którym czarownice trzymały Dani Dennison. Ciekawostką jest obracany młyn wodny na zewnątrz, sprawiający, że z komina bucha różowy „dym”. W pudełku znajdziemy także minifigurki głównych mieszkanek oraz szereg akcesoriów.

Zestaw LEGO Ideas Disney Hokus Pokus: Chata sióstr Sanderson dostępny jest w oficjalnym sklepie LEGO.com w cenie 1099,99 zł.

Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego

Na liście tegorocznych zestawów LEGO Ideas, które już trafiły do sprzedaży, jest też taki, który powstał do podstawie projektu Polaka - Jana Woźnicy. Zachwycił on nie tylko społeczność, ale i jury zdobywając uznanie za sprawą czterech oddzielnych tablic nazywanych pocztówkami czerpiących garściami z filmów science fiction i zestawów LEGO Art, które można zawiesić na ścianie. Cztery futurystyczne konstrukcje ukazujące różne wizje podróży międzygwiezdnych doskonale odnajdą się w pokoju miłośnika kosmosu - zarówno tego młodego, jak i nieco starszego. Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego - bo to o nich mowa, to zestaw składający się z 688 elementów pozwala zbudować cztery "międzygwiezdne pocztówki" zgodnie z instrukcjami ukazujące obserwatorium do obserwacji komet i spadających gwiazd, bazę i zaćmienie Księżyca, prom kosmiczny przemierzający kosmos oraz czarną dziurę.

Jest to też świetna okazja na popisanie się pomysłowością i zachęca do puszczenia wodzy fantazji projektując swoją własną wizję odległego kosmosu. Chcecie coś zmienić w oryginalnym projekcie? Nie ma problemu: różowo-fioletowa pocztówka zawiera elementy z gwiazdami, które można ułożyć w gwiazdozbiory Wielkiej Niedźwiedzicy, Cefeusza, Małej Niedźwiedzicy lub Kasjopei. pocztówki można łączyć w dowolnej kolejności. Ustaw je na płaskiej powierzchni lub przymocuj do ściany za pomocą wieszaków z tyłu każdej z nich. Zestaw LEGO Ideas Opowieści z czasów wyścigu kosmicznego dostępny jest w oficjalnym sklepie LEGO.com w cenie 249,99 zł.

Kolekcja owadów

Najnowszym zestawem LEGO Ideas, który trafi do sprzedaży w przyszłym miesiącu jest Kolekcja Owadów. Projekt José María przykuł uwagę jurorów różnorodnością insektów, dobrze uchwyconymi kolorami, kształtami i ogólnymi detalami, że trudno powiedzieć, że są złożone z klocków. Zestaw składający się z 1111 elementów obejmuje szczegółowe, naturalnej wielkości modele do zbudowania: niebieskiego motyla morpho, rohatyńca herkulesa i modliszki chińskiej w ich naturalnym środowisku. Niebieski motyl morpho ma ruchome skrzydła z elementami LEGO w różnych odcieniach niebieskiego. Całość uzupełnia model kwiatka do zbudowania oraz pszczoła miodna. Rohatyniec herkules ma doczepiane skrzydła i charakterystyczne rogi samca tego gatunku, a w pełni ruchomej samicy modliszki chińskiej towarzyszy biedronka siedmiokropka.

Pracę nad insektami umilić ma playlista LEGO Green Noise. Inspirowane przyrodą utwory mają pomóc słuchaczom na chwilę odnaleźć zen. Do jej stworzenia wykorzystano wyłącznie szelest, stukanie i trzaski klocków LEGO i opakowania z zestawu Kolekcja owadów, a także cały szereg metod stosowanych do tworzenia efektów dźwiękowych. Playlista na ten moment dostępna jest wyłącznie na stronach LEGO i nie wiadomo czy w przyszłości pojawi się na platformach muzycznych typu Spotify, czy Apple Music.

Zestaw LEGO Ideas Kolekcja owadów dostępny jest w przedsprzedaży w oficjalnym sklepie LEGO.com w cenie 379,99 zł, a wysyłka rozpocznie się 7 września 2023 r.

W przygotowaniu są kolejne zestawy LEGO Ideas zatwierdzone przez jury i pracowników LEGO. To m.in. zestawy zawierające wioskę wikingów, pociąg Orient Express, aparat Polaroid OneStep SX-70, czy projekty inspirowany filmem "Szczęki" czy marką "Dungeons and Dragons".