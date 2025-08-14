Wyjątkowy zestaw LEGO wkrótce w sprzedaży. Zachwyci miliony

LEGO markami stoi. Dzięki licencjom firma zarabia krocie. Wśród nich są tak rozpoznawalne tytuły jak Star Wars, Marvel, Disney, Batman, Jurassic Park i Jurassic World, Avatar, DC Universe, Discovery, Ferrari, Władca Pierścieni, Lamborghini, Minecraft, Simpsonowie czy Żółwie Ninja. Oferta jest niezwykle szeroka i odpowiada zarówno najmłodszym, jak i starszym fanom LEGO. Na liście licencji jest również Harry Potter, który szturmem wdarł się na półki sklepowe w postaci najróżniejszych zestawów – zarówno dla młodych fanów, jak i nieco starszych miłośników czarodziejskiego świata. Firma zaprezentowała właśnie najnowszy, który z pewnością docenią wszyscy. Oto wioska Hogsmeade!

Reklama

Hogsmeade z LEGO zachwyca. Szykujcie portfele

Przywołaj wspomnienia magicznych zimowych scen w Hogsmeade dzięki temu spektakularnemu zestawowi LEGO Harry Potter. To świetny prezent dla dorosłych fanów Harry’ego Pottera. Zestaw zawiera siedem realistycznych i szczegółowych budynków przy ulicy. Odwiedź kultowe lokale, takie jak sklep Miodowe Królestwo, sowia poczta, pub Pod Trzema Miotłami, Derwisz i Banges i sklep Scrivenshafta, a także pierwsze w historii modele LEGO Sklepu Zonka i pubu Pod Świńskim Łbem. Odkryj pomieszczenia każdego budynku i wiele zachwycających realistycznych detali i akcesoriów.

W zestawie, oprócz wielu budynków, znajdziemy także 12 minifigurek. Jest tu Harry Potter, Ron Weasley, Hermiona Granger, Horacy Slughorn, Madam Rosmerta, Pani Flume i Aberforth Dumbledore. Całość uzupełnia też koń z wozem. Całość kłada się z 3228 elementów, ma 33 cm wysokości, 76 cm szerokości i 14 cm głębokości.

Zestaw LEGO Hogsmeade — edycja kolekcjonerska w oficjalnym sklepie LEGO kosztuje 1649,99 zł, a w sprzedaży pojawi się 4 września. Członkowie LEGO Insiders będą mogli go kupić nieco wcześniej – od 1 września. Tradycyjnie, warto sprawdzić ofertę innych sklepów, które mogą oferować ten zestaw w nieco niższych cenach.

Harry Potter wraca do szkoły. A wraz z nim promocje w sklepie LEGO

Jednak to nie koniec atrakcji dla fanów Harry’ego Pottera. LEGO zapowiada specjalne wydarzenie Powrót do Hogwartu, w ramach którego oficjalny sklep przygotowuje szereg atrakcji:

Jak co roku 1 września świętujemy dzień, w którym młodzi czarodzieje i czarownice wracają do Hogwartu po letnich wakacjach. Za sprawą zestawów LEGO Harry Potter możesz na własnej skórze poczuć emocje związane z tym ważnym dniem w świecie czarodziejów. Przeżyj ponownie kultowe sceny z uwielbianej serii filmowej albo stwórz własne opowieści za pomocą magicznych prezentów dla miłośników Harry’ego Pottera!

Czego możemy się spodziewać w tym roku w dniach od 1 do 7 września? Przede wszystkim obniżek na wybrane czarodziejskie zestawy oraz prezentów, za zakupy kwalifikujących się produktów. Przy zakupie LEGO Hogsmeade otrzymacie metalowa ozdoba z panoramą wioski w stylu LEGO i szyldami Miodowego Królestwa, pubu Pod Trzema Miotłami i gospody Pod Świńskim Łbem. Wydając co najmniej 165 zł w oficjalnym sklepie LEGO na produkty z serii Harry Potter, w prezencie można dostać zestaw Lekcja quidditcha. Wydając 540 zł, prezentem będzie zestaw Zamek Hogwart: Pokój Życzeń. Szczegóły akcji Powrót do Hogwartu dostępne są na oficjalnej stronie LEGO.