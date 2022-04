Telegram to bez wątpienia mój ulubiony komunikator, z którego korzystam od lat i jeszcze mnie nie zawiódł. Choć część znajomych wciąż uważa, że WhatsApp jest lepszy, a cześć szuka alternatywy w Signalu, nie da się ukryć, że stale otrzymuję powiadomienia, że ktoś dołączył do Telegrama - co mnie cieszy. Aplikacja otrzymała właśnie aktualizację wprowadzającą wiele ciekawych funkcji.

Aktualizacja 8.7 przynosi do Telegrama możliwość ustawienia własnych dźwięków powiadomień, ustawienia niestandardowych czasów trwania wyciszenia czatów lub automatycznego usuwania wiadomości, ulepszone przekazywanie, które zachowuje odpowiedzi i wiele więcej. Usprawnienia i ulepszenia doczekały się także boty dostępne w aplikacji. Twórcy komunikatora przekonują, że przyćmią one każdą stronę internetową.

Telegram 8.7. Co nowego w aplikacji?

Dźwięki powiadomień, które można importować z czatów lub pamięci urządzenia, ustawicie dla każdej rozmowy osobno. Dźwięki obecnie obsługują pliki audio i wiadomości głosowe do 5 sekund i do 300 KB. Z okazji udostępnienia możliwości ustawiania własnych dźwięków powiadomień, ekipa z Telegrama stworzyła własny kanał, na którym znajdziecie kolekcję plików dźwiękowych, które możecie ustawić jako dźwięk powiadomienia dla własnych rozmów.

Telegram 8.7 to również możliwość wstrzymania powiadomienia na określony czas, na przykład na czas popołudniowej drzemki lub dłuższego urlopu. W wersji na Androida dotknij „Powiadomienia” na stronie informacyjnej czatu lub Menu Android > Wyłącz powiadomienia w nagłówku czatu. Na iOS stuknij opcję „wył. pow.” na stronie informacyjnej czatu.

Rewolucję w botach przynosi wsparcie dla JavaScript, co ma pozwolić na tworzenie elastycznych interfejsów. Interfejsy te można zaprogramować tak, aby pasowały do motywu użytkownika - dostosowując schematy kolorów w czasie rzeczywistym. Boty Telegrama od teraz mogą obsługiwać drobne zadania, takie jak zarządzanie czatem, dodając dodatkowe funkcje, automatyzując procesy lub pomagając moderatorom w grupach lub kanałach.

Telegram 8.7 to również mniejsze nowości, w tym poprawione tłumaczenie wiadomości na iOS w wielu innych języków, takich jak ukraiński czy polski. Komunikator w wersji na Androida doczekał się ulepszonego tryby PiP (obraz w obrazie). Przekazywane wiadomości można teraz przekazać wraz z odpowiedziami na nie i usprawniono proces automatycznego usuwania wiadomości Do tego nowe animowane grafiki i emoji oraz animacje w interfejsie aplikacji ułatwiające poruszanie się po ustawieniach komunikatora.

Telegram 9.0 coraz bliżej. Co przygotują twórcy komunikatora?

Telegram w wersji 8.7 czeka już na pobranie. Jak widać, zbliżamy się powoli do aktualizacji z cyfrą 9 z przodu. Twórcy komunikatora nie zdradzają czy z tej okazji przygotowują duży zastrzyk nowości. Nie ma też żadnych sygnałów, by tego nie robili i szli w ślad Google, dla którego Chrome z okrągłą wersją 100 rozczarowuje pod względem wprowadzaniu niedostępnych wcześniej funkcji. Zmiana ikony to zbyt mało by świętować. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku przeglądarki internetowej nie trzeba czekać na "okrągłe" wersje. Google wprowadza nowości bez względu na numer wersji.

Nie da się jednak ukryć, że już teraz Telegram oferuje naprawdę sporo. Od wygodnego zarządzania rozmowami, po opcje personalizacji pozwalające dostosować aplikację pod siebie. Być może wersja 9.0 nie przyniesie niczego zaskakującego, ale to kamień milowy w stale rozwijającym się komunikatorze. W moim odczucie zostawia w tyle konkurencję, w tym WhatsApp. Komunikator ten ostatnim czasie nadrabia zaległości i np. zapowiada zmiany w zarządzaniu grupami, ale wciąż nie zachęca mnie do powrotu. Tak zwane Społeczności ułatwiają komunikację zrzeszonym pod jednym szyldem użytkowników komunikatora.