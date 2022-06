Telegram Premium. Co zaoferuje płatna wersja komunikatora?

Poznaliśmy szczegóły Telegram Premium. To miesięczny abonament, który do komunikatora wprowadza dodatkowe funkcje i narzędzia usprawniające komunikację.

Fakt, że twórcy komunikatora Telegram rozważają możliwość wprowadzenia płatnej wersji, nie jest specjalną nowością. Pisaliśmy o tym już kilka lat temu. Początkowo pojawiały się głosy sugerujące, że dodatkowe funkcje skierowane będą wyłącznie dla klientów biznesowych. Na ten sam krok zdecydować się ma WhatsApp, który za stałą, miesięczną opłatę zaoferuje dodatkowe korzyści dla firm szukających lepszych sposobów na komunikację z klientami. Telegram, który obserwuje stały przypływ nowych użytkowników, rozważał też wprowadzenie reklam. I wszystko wskazuje, że i one się pojawią w komunikatorze. Będzie je jednak można wyłączyć. Pozwoli na to Telegram Premium - miesięczna subskrypcja, która zbliża się wielkimi krokami.

Telegram Premium, o którym pisaliśmy kilka tygodni temu, w swojej pierwotnej odsłonie w wersji beta na Androidzie i w TestFlight na iOS, oferował zaledwie dwie płatne funkcje. To dodatkowe naklejki i większy wybór reakcji na wiadomości. Graficzne ozdoby przesyłane w oknie czatu nie są niczym specjalnym i stawiają wyłącznie na rozrywkę. Z testów wynikało, że naklejki premium wyświetlają się wyłącznie po stronie wysyłającego. Odbiorca ich nie zobaczy, jeśli nie posiada planu Premium.

Telegram Premium. Co warto wiedzieć o płatnym komunikatorze

O Telegram Premium informuje m.in. serwis Telegram Info i kanał Beta Info i choć nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia ze strony twórców komunikatora, o płatnych rozwiązaniach wiemy już niemal wszystko. Za 4,99 dolarów miesięcznie (cennika w Polsce jeszcze nie znamy) użytkownicy otrzymają dużo więcej, niż dodatkowe naklejki i reakcje na wiadomości. Wśród płatnych funkcji są m.in. zwiększone limity przesyłanych plików, wyższa prędkość pobierania, dodatkowe ikony aplikacji, animowane awatary, specjalna odznaka oraz kilka dodatkowych rozwiązań ułatwiających zarządzanie rozmowami.

Telegram Premium - płatne funkcje w komunikatorze:

Do 1000 kanałów, 20 folderów z czatami, 10 przypięć, do 4 kont w aplikacji, 200 przypięć wewnątrz folderów, 20 publicznych odnośników do grup i kanałów, opis konta do 140 znaków, dłuższe opisy zdjęć, więcej ulubionych naklejek i do 400 zapisanych gifów

Wysłanie pojedynczego pliku o rozmiarze 4 GB

Szybsze pobieranie plików, mediów i dokumentów

Zamianu mowy na tekst w wiadomościach głosowych

Brak reklam i wiadomości sponsorowanych w publicznych kanałach

Dodatkowe reakcje na wiadomości

Dodatkowe naklejki

Łatwiejsze zarządzanie rozmowami i dodatkowe funkcje dla czatu, grup i kanałów

Specjalna odznaka

Animowane zdjęcie profilowe (awatar)

Dodatkowe ikony aplikacji

Telegram Premium z tymi funkcjami wygląda znacznie lepiej i bardziej atrakcyjnie niż zakładały to poprzednie informacje. Martwi tylko fakt, że reklamy w komunikatorze staną się faktem. Choć wciąż nie do końca wiadomo jak będą one wyglądały i czy będą pojawiać się w rozmowach prywatnych. Nie wiemy też jak będzie wyglądał cennik usługi. 4,99 dolarów to ok. 21 zł (bez podatków). Czy bylibyście zainteresowani płaceniem 25 zł miesięcznie za dodatkowe funkcje? Dajcie znać w komentarzach.

Kiedy płatna subskrypcja wejdzie w życie? Tego wciąż nie wiadomo. Telegram Premium nadal znajduje się w fazie testów beta. Korzystają z niego użytkownicy rozwojowych wersji komunikatora w wersji na Androida i iOS.