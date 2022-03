Telegram, czyli główna platforma konfliktu między Rosją a Ukrainą

Telegram od samego początku pełnił centralną rolę w tym konflikcie. Platforma łączyła w sobie narzędzie do szerzenia fałszywych doniesień i kontynuowania propagandy, lecz również do wglądu na faktyczny obraz wojny, zarówno dla Rosjan, jak i Ukraińców. Jedna aplikacja w tym samym czasie była nieocenionym źródłem prawdziwych informacji i narzędziem do manipulacji.

CEO Telegrama bardzo szybko wycofał się ze swojego oświadczenia

Z tego względu założyciel aplikacji, Pavel Durov, zastanawiał się nad zabraniem dostępu do Telegrama w obydwu tych państwach. Mężczyzna na swoim oficjalnym rosyjskojęzycznym kanale na Telegramie, który liczy ponad 650 tysięcy subskrypcji, napisał o swoim zaniepokojeniu, że platforma coraz bardziej staje się źródłem niezweryfikowanych informacji. Poprosił użytkowników z Rosji i Ukrainy, aby byli podejrzliwi w stosunku do wszelkich informacji, na które natknęli się na platformie. Durov zauważył także, że nie chce, aby Telegram był wykorzystywany do zaostrzania konfliktu lub podżegania do nienawiści etnicznej.

Najważniejszą i najmniej lubianą informacją była jednak ostatnia wiadomość Durova o treści:

W przypadku eskalacji sytuacji rozważymy możliwość częściowego lub całkowitego ograniczenia działania kanałów Telegrama w zaangażowanych krajach na czas trwania konfliktu.

Wiadomość wywołała mnóstwo negatywnych reakcji i większość użytkowników była z tego niezadowolona, zarzucając Durovowi cenzurę. Po nieco ponad pół godziny CEO Telegrama postanowił wycofać się z całego swojego stanowiska. Mleko jednak się rozlało - i bardzo dobrze. Post obejrzano ponad 6 milionów razy w ciągu jednego dnia i zgromadził on ponad 50 tysięcy negatywnych reakcji.

Telegram nie blokuje prorosyjskich treści

Podczas całego konfliktu, wspomnieni wcześniej giganci, tacy jak Facebook, Instagram i Twitter, zablokowali wszelkie kanały do szerzenia dezinformacji. Telegram, pomimo bazy użytkowników liczącą minimum 500 milionów, twierdzi, że nic z tym nie może zrobić - dezinformacje bezproblemowo latają po platformie, dokładając sporo cegiełek do propagandy.

Wiele prokremlowskich kanałów, które starają się sprawiać wrażenie dobrych źródeł wiedzy, dodało „Z” do swoich nazw - tę samą literę, którą możemy oglądać na rosyjskich pojazdach wojskowych. Telegram nic z tym nie robi. Co więcej, Durov podobnie jak inne media zdecydował się na zablokowanie Russia Today w Europie, lecz poza dwoma krajami - Rosją i Ukrainą.

Działania Durova z przeszłości działają na jego niekorzyść

Całość jest jeszcze ciekawsza, kiedy zwrócimy uwagę na fakt, iż 6 marca oficjalny kanał rosyjskiego rządu na Telegramie napisał: „Agencjom rządowym zaleca się tworzenie kont w Telegramie i VKontakte”. Druga z wymienionych propozycji to rosyjska sieć społecznościowa, kierowana przez Durova w latach 2006–2014.

Warto również w tym miejscu zaznaczyć, że Telegram otrzymał kiedyś bana na terenie Rosji. Trwał on od 2018 do 2020 roku i wydawałoby się, że obydwie strony doszły do więcej niż porozumienia. Podczas rosyjskich wyborów parlamentarnych w 2021 roku Telegram zakazał treści i kanałów oferujących usługi kampanii, w tym narzędzi forsowanych przez lidera krajowej opozycji, Aleksieja Nawalnego. Durov później obwinił za ten ruch Google i Apple - firmy, na których hostingu polega Telegram. Budzi to wiele spekulacji, lecz ciężko jest doczekać się komentarza ze strony CEO Telegrama - 37-letni mężczyzna nie udziela żadnych wywiadów i jest, można powiedzieć, widmem.

Mimo wszystko, Ukraina nadal wierzy Telegramowi. Czy komunikator faktycznie jest tak bezpieczny?

Tymczasem, Ukraińcy mimo wszystko nadal wierzą w niezawodność i bezpieczeństwo Telegrama. Durov zapewnił ukraińskich użytkowników, że ich dane są bezpieczne, jednocześnie fałszywie sugerując, że został wcześniej zwolniony z VKontakte za odmowę przekazania danych ukraińskich użytkowników podczas protestów w 2014 roku. Telegram, chociaż sygnowany “szyfrowaną i bezpieczną aplikacją”, budzi coraz więcej wątpliwości. Utwierdza w tym przekonaniu wypowiedź byłego pracownika Telegrama, Antona Rozenberga: „Nie możemy wykluczyć, że Ukraińcy (jak i inni użytkownicy) korzystają z Telegrama ze względu na jego wygodę, błędnie uważając, że jest on niezawodny i bezpieczny, gdy do ich danych mają dostęp pracownicy Telegrama i są one przekazywane osobom trzecim”. Inni byli pracownicy wyrazili również obawy dotyczące tego, że Telegram może potencjalnie czytać wiadomości użytkowników.

Cała sytuacja jest niesamowicie enigmatyczna. Durov ma niesamowicie sprzeczne intencje, chociaż w sieci coraz więcej rzetelnych źródeł podaje, że CEO Telegrama bezpośrednio pomaga Rosji w tym konflikcie. Pewne jest jedno - należy bardziej pilnować i Durova, i jego aplikacji. Próby oczyszczenia internetu z propagandy będą tylko symboliczne i nie wniosą wiele, dopóki Telegram nadal będzie prawdziwym cyfrowym polem bitwy między Rosją a Ukrainą. Konflikt się zaostrza i nie jest to pole do żartów, pustych deklaracji i chowania głowy w piasek - a tak właśnie działa Durov.

Źródła: 1, 2

Obrazek wyróżniający: Dima Solomin dla Unsplash