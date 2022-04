WhatsApp to wciąż jeden z najpopularniejszych komunikatorów na rynku. Mimo wielu kontrowersji związanych ze zmianą polityki prywatności, która nie doszła do skutku, odpływowi części użytkowników i zakrojonej na szeroką skalę kampanii informacyjnej, ekipa odpowiedzialna za jego rozwój nie zapomina o wprowadzaniu nowych funkcji. W najbliższym czasie pojawi się zupełnie nowe rozwiązanie odpowiadające potrzebom użytkowników.

Od 2009 roku, czyli od początku istnienia WhatsAppa, staramy się umożliwiać osobom korzystającym z naszej aplikacji prowadzenie rozmów zarówno prywatnych, jak i grupowych ze znajomymi i rodziną. Chcemy, aby to doświadczenie było bliskie kontaktowi twarzą w twarz. Często słyszymy, że WhatsApp wykorzystywany jest również do komunikacji i koordynacji działań w społecznościach.

Odpowiedzią na te postulaty mają być Społeczności - nowy pomysł na grupowe rozmowy w WhatsApp. Powstały z myślą o użytkownikach, którzy chcą organizować swoje grupy w większą społeczność i tworzyć swoje własne struktury. Ruch ten pozwoli na łatwiejsze dotarcie z aktualnościami do całej społeczności i uporządkować istotne wiadomości w mniejszych grupach dyskusyjnych. Administratorzy Społeczności otrzymają nowe narzędzia do zarządzania grupami. To m.in. możliwość wysyłania ogłoszeń do wszystkich członków społeczności czy wybór, które grupy będą do niej należały. Społeczności powstały przede wszystkim z myślą o szkołach, lokalnych stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych korzystających z WhatsAppa.

WhatsApp z nowym pomysłem na grupy. W komunikatorze pojawią się Społeczności

A z czego członkowie Społeczności na WhatsApp będą mogli korzystać?

Reakcje - w rozmowach pojawią się reakcje w formie emotikon, które pozwolą użytkownikom szybko reagować na wiadomości bez wysyłania kolejnych

Usuń jako administrator - osoby pełniące rolę administratorów grup będą mogły usuwać błędne lub problematyczne wiadomości ze wszystkich czatów

Udostępnianie plików - zwiększono do 2 gigabajtów wielkość plików, które można sobie nawzajem udostępniać, aby praca zespołowa nad projektami była jeszcze łatwiejsza

Połączenia głosowe z wieloma osobami - wprowadzono połączenia głosowe z maksymalnie 32 osobami, które można rozpocząć jednym kliknięciem. Będą one dostępne w nowej odsłonie, aby wykorzystywać je wtedy, gdy rozmowa głosowa jest wygodniejsza niż czatowanie

Nie mogło też zabraknąć aspektu bezpieczeństwa i prywatności. WhatsApp na każdym kroku stara się nas zapewniać, że komunikator nie śledzi oraz nie zbiera informacji na temat rozmów i samych użytkowników. Tak też ma być w przypadku Społeczności. W funkcji tej wszystkie rozmowy mają być w pełni zaszyfrowane i

Przedstawiciele WhatsAppa podkreślają, że nie chcą iść w ślady konkurencyjnych komunikatorów, które oferują czaty grupowe, w których przebywają tysiące osób. Chcą się skupiać na "najistotniejszych grupach będących częścią życia codziennego". Choć Społeczności to nowość w WhatsAppie, nie wszystko udało się udostępnić od razu. Programiści i projektanci w kolejnych miesiącach będą pracowali nad dodatkowymi funkcjami oraz rozwojem Społeczności.