Tymi funkcjami Telegram zawstydza konkurencję. Co nowego w komunikatorze?

Telegram 10.2 to kolejna duża aktualizacja, która z pewnością zadowoli użytkowników. Komunikator zyskuje funkcje, których z pewnością pozazdrości konkurencja. Co nowego pojawia się w tej wersji?

Ponad 800 milionów aktywnych użytkowników i 10 lat na rynku. Telegram, choć przez niektórych mocno krytykowany, stale się rozwija i zyskuje nowe funkcje - także takie, które wymagają płatnej subskrypcji. Telegram Premium za kilkanaście złotych miesięcznie (kwota ta różni się w zależności od systemu - od 13,79 zł do 17,99 zł) oferuje dostęp m.in. do podwójnych limitów kanałów, folderów, przypięć, publicznych linków, czterech dodatkowych kont, konwersji głosu na tekst, szybszego pobierania plików, tłumaczenia w czasie rzeczywistym, animowanych emoji i innych funkcji. Jest tego naprawdę sporo i jeśli chcecie wspomóc twórców i otrzymać dodatkowe bonusy, warto rozważyć subskrypcję.

Tegoroczna, 10-rocznicowa aktualizacja wprowadziła coś, co jest popularne w serwisach społecznościowych - relacje. Aktualizacja 10.0, która pojawiła się kilka miesięcy to jednak dopiero początek. Kilka tygodniu temu udostępniony został Telegram w wersji 10.1, a dziś udostępniona została najnowsza aktualizacja z numerkiem 10.2. Skupia się ona przede wszystkim na usprawnieniu mechanizmów odpowiedzialnych za odpowiadanie na wiadomości.

Odpowiedzi 2.0 - bo tak nazywa się nowy system - to przede wszystkim cytowanie wybranych fragmentów wiadomości na które chcemy odpowiedzieć, czy wysłać do innych czatów. Aktualizacja wprowadza także możliwość formatowania tekstu "cytat" do dowolnej wiadomości (lub tekstu), konfigurację podglądu linków oraz koloru swojego konta.

Aby zacytować wiadomość wystarczy dotknąć (w systemie iOS, przytrzymać) wiadomość, a następnie przytrzymać i przeciągnąć zaznaczenie na dowolnym fragmencie tekstu, a następnie wybrać opcję "Cytuj". Takie rozwiązanie jest też idealne w chwili, w której chcemy skopiować dowolny fragment tekstu - to coś, czego mi brakowało w Telegramie na iOS i z czego z pewnością będę teraz korzystał. Liczę, że wkrótce podobna opcja trafi do WhatsApp, a nawet iMessage.

Telegram 10.2. Co nowego?

Nowa aktualizacja komunikatora wprowadza większą kontrolę nad podglądami linków w wiadomościach. Można teraz zmienić rozmiar multimediów, wybrać czy podgląd wyświetli się powyżej, czy poniżej twojej wiadomości i wybrać z którego linku wyświetlić podgląd - to przyda się w momencie, w którym wysyłamy kilka linków jednocześnie. Użytkownicy Telegram Premium mają też możliwość przypisania do swojego konta specjalnego koloru - spowoduje to zmianę koloru nazwy użytkownika we wszystkich grupach, linkach, które są wysyłane, a także odpowiedziach na wiadomości.

Nie mogło zabraknąć ulepszeń dla relacji. Tym razem nie jest to daleko idące zmiana, ale z pewnością użytkownicy komunikatora przeglądający relacje będą z nich zadowoleni. Otrzymują oni bowiem możliwość szybszego przewijania filmików do przodu i do tyłu. Jak to działa? Wystarczy przytrzymać ekran i przesunąć palcem w prawo lub w lewo.

Ulepszono także robienie zdjęć z wykorzystaniem przedniego aparatu. Twórcy udostępnili narzędzia poprawiające kolor i intensywność oświetlenia. Przyda się to przede wszystkim przy robieniu zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych.

Tradycyjnie, aktualizacja Telegrama jest dostępna na urządzeniach mobilnych w App Store oraz Google Play. Z nowej wersji skorzystają także posiadacze komunikatora w wersji na komputery PC oraz Mac, ale opisywane wyżej funkcje przydadzą się tym, którzy za aplikacji korzystają w telefonie.