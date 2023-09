Jeszcze więcej relacji na Telegramie. Co nowego w komunikatorze?

Na przestrzeni ostatnich 10 lat w Telegramie pojawiły się setki nowości, które wydeptały ścieżki dla konkurencji, która chętnie sięga po rozwiązania debiutujące w tym właśnie komunikatorze. Jednak i Telegram inspiruje się tym, co cieszy się popularnością u innych. Relacje i inne krótkie formy ekspresji cieszą się popularnością wszędzie - już nie tylko na Tik Toku. Relacje są wszędzie i każdy, mimo wielu narzekania, z nich korzysta. Telegram udostępnił właśnie kolejną aktualizację wprowadzającą dodatkowe funkcje właśnie z nimi związane.

Telegram 10.1 - aktualizacja, która właśnie pojawiła się na wszystkich urządzeniach, na których działa komunikator, odblokowuje relacje dla kanałów - jednostronnych "czatach", w których udostępniane są treści od pojedynczych użytkowników, czy firm. Dodatkowo, relacje mają teraz naklejki z reakcjami oraz opcję dodawania własnej muzyki - tak jak ma to miejsce np. na Instagramie. Jednak Telegram 10.1 to nie tylko nowe opcje związane z relacjami. Komunikator wprowadza także nową opcję związaną ze znikającymi multimediami. To opcja Wyświetl raz, która sprawia, że po jednym wyświetleniu zdjęcia lub wideo zniknie ono automatycznie i nie będzie można do niego powrócić.

Telegram 10.1 już dostępny. Co nowego w komunikatorze?

Użytkownicy Telegrama mogą przyznać swoim ulubionym kanałom możliwość publikowania relacji, dając im ulepszenia. Telegram Premium zawiera teraz jedno ulepszenie, które można przypisać do dowolnego kanału. W miarę jak kanał zyskuje coraz więcej ulepszeń, awansuje na wyższy poziom – na każdym poziomie kanał może publikować 1 dodatkową relację dziennie w strumieniach relacji swoich subskrybentów.

Jak zdobyć takie ulepszenia? Prowadzący kanały mogą poprosić subskrybentów o ulepszenia za pomocą specjalnego linku. Prowadzicie swoje własne kanały? Aby uzyskać link ulepszenia swojego kanału i sprawdzić, ile ulepszeń potrzebujecie, aby awansować, sprawdzicie to przechodząc w ustawieniach do Informacje o kanale > Więcej > Statystyki > Ulepszenia.

Nowością w relacjach, z których mogą skorzystać wszyscy, są teraz naklejki reakcyjne - coś, z czego korzystamy do reagowania na wiadomości w czatach. Dzięki temu, oglądający relacje mogą teraz reagować jeszcze większą liczbą emoji - wystarczy jedno dotknięcie ekranu. Relacje publikowane przez kanały wyświetlają liczniki reakcji, pokazujące ile osób wybrało każdą emocję. Dodatkowo, relacje mogą teraz obsługiwać pliki audio przechowywane na urządzeniach. Pozwala to na tworzenie treści z niestandardowymi ścieżkami dźwiękowymi.

Jednak to nie koniec zmian w komunikatorze. Do automatycznie znikających wiadomości multimedialnych dodana została dodatkowa opcja - Wyświetl raz. Gdy jest ona wybrana, zdjęcia lub wideo znikają automatycznie gdy odbiorca je otworzy i zamknie. Twórcy Telegrama informują też, że "pod maską" zmieniło jeszcze więcej. To dziesiątki poprawek błędów i optymalizacji. Są też modyfikacje związane z konkretnymi systemami mobilnymi. Użytkownicy aplikacji w wersji iOS zauważą, że wysyłanie filmów uległo poprawie. Jest znacznie szybciej, a sam pasek postępu wyświetla dokładniejsze informacje. A co z Androidem? Tu przede wszystkim skupiono się na poprawie wydajnośi podczas oglądania animacji spoilerów, w ukrytych multimediach i do jednorazowego obejrzenia.