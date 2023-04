To średniak? To flagowiec? Nie, to Redmi Note 12 redefiniuje średnią półkę

Średnia półka to miejsce, które jest szczególnie trudne dla producentów. Muszą oni bowiem walczyć z szeregiem przeciwności. Z jednej strony mamy wymagających konsumentów, którzy bardzo dokładnie prześwietlają tu każdy aspekt specyfikacji, aby wybrać to co dla nich najlepsze, z drugiej – konieczność zbalansowania ceny w taki sposób, by ta była jak najbardziej atrakcyjna. Przed producentami stoi więc ciężkie zadanie – muszą oni zastanowić się, jakie funkcje są potrzebne i jakie połączenie zapewni optymalne doświadczenia klientom. Dlatego też duża część urządzeń z tej półki jest właśnie takim miksem dobrych rozwiązań. Co jakiś czas jednak na rynek trafia średniopółkowiec który na nowo definiuje to, czego możemy oczekiwać od urządzenia z tej półki cenowej. Takimi smartfonami są właśnie telefony z serii Redmi Note 12, które wyznaczają nowe standardy i które staną się papierkiem lakmusowym całej branży przez następny rok.

Kiedy średnia półka oferuje więcej niż średnia półka – rodzina Redmi Note 12

Przyznam się szczerze, że kiedy po raz pierwszy zetknąłem się z tym, co oferuje Redmi Note 12 Pro i Pro+, zacząłem się zastanawiać, czy czytam specyfikację średniopółkowca, czy też komuś pomyliły się arkusze i mam przed sobą dokument dotyczący flagowca. Nie było jednak mowy o pomyłce – widać tu bardzo wyraźnie, że Xiaomi w tym obszarze dobrze wie, że nie można tu mydlić oczu klientom opowiadaniem o jakości i wydajności, tylko trzeba im dostarczyć sprzęt, który będzie o tym mówił sam za siebie.

Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G

Oczy wszystkich są tu oczywiście skupione na najlepszym modelu w całej rodzinie Redmi Note 12, czyli Redmi Note 12 Pro+ 5G, dlatego też od niego zacznę, ale absolutnie nie oznacza to, że jest to jedyne urządzenie warte uwagi. Tutaj jednak naturalnie mamy najwięcej funkcji, które mogą sprawić, że użytkownicy nie będą nawet myśleć o tym, by rozglądać się za droższymi smartfonami. Uwagę z pewnością przyciąga w nim jego nowy sensor aparatu o rozdzielczości aż 200 Mpix, który po raz pierwszy pojawia się w smartfonie z tej półki cenowej i tym samym przestaje być zarezerwowany jedynie dla flagowców. Nie jest to jednak jedyna nowość. Przez lata przywykliśmy, że telefony tej klasy nie oferują optycznej stabilizacji obrazu i to również zmienia się w Redmi Note 12 Pro+ 5G. Wprowadzenie OiS pozwala nie tylko na ostrzejsze i mniej poruszone zdjęcia, ale znacznie podnosi jakość fotografii nocnej, gdzie odpowiednia stabilizacja w wypadku długiego naświetlania jest wręcz kluczowa. Redmi Note 12 Pro+ 5G w tym aspekcie błyszczy w jeszcze jednej dziedzinie, a mianowicie – jego obiektyw ma jasność f/1.65, dzięki czemu jeszcze lepiej poradzi sobie, gdy światła jest mało. Nic więc dziwnego, że marka raportuje poprawę o aż 159 proc. jeżeli chodzi o zdjęcia w trudnych warunkach oświetleniowych.

Redmi Note 12 Pro+ 5G to także nowości w kwestii ekranu. Tutaj mamy zastosowaną matrycę Flow AMOLED i wiele osób może zastanawiać się, na czym polega różnica pomiędzy nią a tradycyjnym panelem AMOLED. Pomimo tego, że telefon w tym wypadku nie jest urządzeniem składanym, a ekran przykryty jest odpornym na zarysowania szkłem Gorilla Glass 5, zastosowano tu ekran elastyczny. Dzięki temu ramki dookoła wyświetlacza mogły stać się dużo smuklejsze, co widać bardzo dobrze i dzięki czemu telefon prezentuje się wręcz świetnie, nie mając dużego „podbródka”. Nie muszę tu chyba dodawać, że jakość samego panelu również jest znakomita. Mamy tu matrycę zdolną wyświetlić miliard kolorów, posiadającą szybkie odświeżanie 120 Hz i wsparcie zarówno dla HDR 10+ jak i Dolby Vision, dzięki czemu wszystkie treści, jakie będziemy na niej oglądać będą prezentowały się znakomicie. Finalnie smartfon wyposażony jest we wszystkie podzespoły niezbędne do tego, by korzystało się z niego komfortowo. Mamy na pokładzie niezwykle wydajny procesor Mediatek Dimensity 1080, 8 GB pamięci RAM i pojemną baterię 5000 mAh ładowaną z zawrotną prędkością 120 W.

Redmi Note 12, 12 5G i 12 Pro 5G – te telefony pokazują pazur

Jednak nie tylko Redmi Note 12 Pro+ wprowadza ważne zmiany do swojej półki cenowej – każdy z jego „braci” ma także coś ciekawego do zaoferowania i coś, do czego będą porównywane inne telefony w podobnych cenach. Zaczynając od Redmi Note 12 Pro 5G, tutaj zdecydowanie warto zwrócić uwagę na jego aparat. W tym wypadku został tu zastosowany sensor Sony IMX 766 i o ile sama nazwa może wiele nie mówić, to osoby, które mocniej śledzą rynek, wiedzą, że jest to moduł, który do tej pory pojawiał się praktycznie wyłącznie we flagowych telefonach, m.in. w bardzo chwalonym za fotografię Xiaomi 12. Tutaj też możemy dostrzec ekran Flow AMOLED 120 Hz, który opisywałem wcześniej, pozwalający na uzyskanie bardzo smukłych ramek i co za tym idzie – estetycznego frontu urządzenia. W tym wypadku otrzymujemy również bardzo szybkie, 67 W ładowanie (oczywiście z ładowarką w zestawie).

Jeżeli chodzi o duet Redmi Note 12 i Note 12 5G, to tutaj zdecydowanie należy zwrócić uwagę na ekrany. W tej klasie cenowej już sam panel AMOLED musi robić wrażenie, wciąż nieczęsto widzi się takie ekrany w klasie cenowej <1000 zł. A tutaj nie tylko mamy takie wyświetlacze, ale też oba odświeżane są z częstotliwością nie 90 a 120 Hz, co po prostu musi robić wrażenie, ponieważ bije wszystko co w tym aspekcie konkurencja ma w tej cenie do zaoferowania. Co więcej, są to panele mogące się poszczycić aż 1200 nitami jasności maksymalnej, czyli adresują największy problem w ekranach tanich smartfonów. Oba posiadają też aparaty główne o wysokiej rozdzielczości (odpowiednio 50 i 48 Mpix) pozwalające na dokadrowanie zdjęcia bez utraty ważnych detali. W przypadku Redmi Note 12 5G nie można też pominąć aspektu 5G tego telefonu. Do tej pory tanie urządzenia z 5G rzadko kiedy posiadały narzędzia (w postaci odpowiedniego procesora i ekranu) aby cieszyć się treściami w wysokiej jakości i jednocześnie – dać powód dla korzystania z szybkości 5G ich pobierania. Przy takim ekranie i procesorze Snapdragon 4 gen 1 jak najbardziej aspekt 5G ma sens, ponieważ zarówno oglądanie filmów, seriali jak i granie jest na tym smartfonie komfortowe.

Xiaomi Redmi Note 12

Smartfony z rodziny Redmi Note 12 znajdują się na rynku i każdy z nich w swojej półce cenowej wprowadza naprawdę spore zamieszanie. Oczywiście, jest to zamieszanie pozytywne i oznacza, że konsumenci mogą oczekiwać dziś jeszcze więcej za swoje pieniądze. Dodatkowo warto w spomnieć, że w przypadku Redmi Note 12 4/128 i Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 otrzymujemy cashback w wysokości odpowiednio 200 i 300 zł, co sprawia, że ceny tych smartfonów są jeszcze bardziej atrakcyjne.