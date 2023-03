Seria A cieszy się dużą popularnością i jest chętnie wybierana przez klientów, zwłaszcza w dystrybucji operatorskiej. Kolejnymi modelami które będzie można kupić są A54 5G i A34 5G.

Zacznijmy od cen. Wynoszą one:

Galaxy A34 5G 6/128 GB – 1 899,00 zł;

Galaxy A34 5G 8/256 GB – 2 149,00 zł;

Galaxy A54 5G 6/128 GB – 2 399,00 zł;

Galaxy A54 5G 8/256 GB – 2 649,00 zł.

Zaskakujący procesor w A34 5G

Samsung zgodnie z oczekiwaniami wyposażył swoją flagową linię S23 w procesory firmy Qualcomm. Podobne chipy napędzają składane Flipy i Foldy. Spodziewano się więc, że Exynosy znajdą zastosowanie w modelach ze średniej półki. I rzeczywiście, w A54 dostajemy Exynosa 1380, wykonanego w 5 nm procesie technologicznym. Ale niespodzianką jest procesor w modelu A34.

Koreańczycy zdecydowali się bowiem na Mediateka Dimensity 1080. To wydajny chip zaprezentowany w zeszłym roku. Napędza m.in. Doogee V Max, czyli smartfon z największa baterią na świecie, który miałem okazję już testować. A to co najbardziej mnie w nim zaskoczyło, to bardzo dobre działanie, i to nie tylko jak na telefon „pancerny”. Jego wynik w AnTuTu Benchmark to 510056 pkt, i należy się spodziewać, że podobne rezultaty będzie osiągał A34.

I standard w A54 5G

Tymczasem A54 jest napędzany Exynosem 1380, czyli następcą 1280, znanego z zeszłorocznego modelu A53. W tamtym telefonie właśnie procesor był chyba najsłabszym elementem, pokazując wszystkie słabe strony układów Samsunga. Czyli brak płynności w działaniu i łapanie wyższych temperatur. O wadach i zaletach tego smartfona możecie przeczytać w tym tekście.

Oczywiście nie wiadomo jak będzie w modelu A54, być może Exynos 1380 będzie pozbawiony kłopotów poprzednika. Ale osobiście większym zaufaniem obdarzyłbym MediaTeka którego znajdziemy w A34.

Dokładne specyfikacje

Zacznijmy od modelu A54 5G. Smartfon ma wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6.4 cala i rozdzielczości FHD+, odświeżany do 120 Hz. Jego wymiary to 158.2 x 76.7 x 8.2mm, waga wynosi 202g. Kamera do selfie umieszczona jest w otworze.

Zestaw kamer to:

obiektyw główny 50MP F1.8, AF, OIS;

szeroki kąt 12MP, F2.2;

makro 5MP F2.4;

selfie 32MP F2.2.

Na stronie Samsunga są trzy wersje pamięciowe: 6/128; 8/128 i 8/256, w Polsce zobaczymy pierwszą i trzecią. Pamięć będzie można rozszerzyć za pomocą karty microSD. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Smartfon będzie dostępny w kolorach: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet, Awesome White.

Z kolei A34 5G ma wyświetlacz Super AMOLED o przekątnej 6.6 cala. Rozdzielczość to FHD+ a odświeżanie może wynosić 120 Hz. Dokładne wymiary to 161.3 x 78.1 x 8.2mm, waga wynosi 199g. Kamerę do selfie umieszczono w niewielkiej łezce.

Zestaw kamer jest nieco słabszy niż w A54. To:

obiektyw główny 48MP F1.8, z AF i OIS;

szeroki kąt 8MP F2.2;

makro 5MP 4;

selfie 13MP 2.

Wersję pamięciowe dostępne w naszym kraju to 6/128 i 8/256. Jest możliwość zastosowania karty microSD. Bateria ma pojemność 5000 mAh. Dostępne kolory urządzeń to: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet, Awesome Silver.