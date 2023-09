Te laptopy trafią do uczniów. Rozstrzygnięto wszystkie przetargi

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o zakończeniu przetargów na dostawy komputerów dla czwartoklasistów. A to oznacza, że wiemy jakie modele trafią do poszczególnych regionów.

Na zakup 394 346 laptopów dla czwartoklasistów przeznaczono w tym roku ponad miliard zł. Otrzymają je wszyscy uczniowie klas czwartych szkół publicznych i niepublicznych w Polsce. O programie zrobiło się głośno również za sprawą niejasnych zasad wyłaniania dostawców i konkretnych modeli komputerów. Miał być jeden, będzie sześć. Ministerstwo Cyfryzacji potwierdziło właśnie, że rozstrzygnięto wszystkie przetargi związane z dostawami komputerów do uczniów, a to znaczy, że wiemy które konkretnie modele trafią do poszczególnych regionów.

O tym, że przetargi trwają MC informowało na przestrzeni ostatnich miesięcy. I choć wydawało się, że wraz z początkiem roku szkolnego komputery trafią do czwartoklasistów, biurokracja zrobiła swoje i nie udało się dostarczyć ich do szkół pierwszego września. Łącznie 290 040 laptopów miało trafić już do uczniów w pierwszej połowie września, jednak do tego potrzebne były podpisane umowy przez organy prowadzące szkoły - odpowiednie umowy do podpisu i odesłania do COAR (Centrum Obsługi Administracji Rządowej) otrzymali w sierpniu. Odesłanie podpisanej umowy, praktycznie z dnia na dzień uruchamia dostawę laptopów przez rząd, za pośrednictwem firmy kurierskiej - w praktyce to trwa więc dwa, trzy dni. Okazuje się jednak, że mnóstwo wspomnianych organów nie odesłało jeszcze tych umów.

Koniec przetargów na laptopy dla uczniów. Wyłoniono dostawców sprzętu we wszystkich regionach Polski

Nie przeszkadza do jednak Ministerstwu w informowaniu o kolejnych krokach związanych z programem. Minister Cieszyński informuje, że do Centrum Obsługi Administracji Rządowej wpływają kolejne umowy oraz poprawione lub uzupełnione dokumentów. Jednocześnie dowiadujemy się, że są też gotowe umowy użyczenia czy przekazania na własność laptopa, więc sprzęt może być już przekazywany rodzicom. Minister podkreśla także, że wszystkie pozostałe przetargi zostały już rozstrzygnięte, a to oznacza, że wiemy, jakie sprzęty trafią do regionów, w których na przestrzeni ostatnich tygodni prowadzone były działania w celu wyłonienia dostawcy sprzętów komputerowych.

Przekazanie laptopów odbywa się płynnie, biorąc pod uwagę fakt, że jest to przedsięwzięcie skomplikowane logistycznie. Dzięki temu, że większość gmin w ostatnich dniach dosłała już poprawnie wypełnione umowy, za co bardzo dziękujemy, możemy planować kolejne dostawy.

- dodaje minister Cieszyński. Poniżej znajdziecie tabelę ze wszystkimi potrzebnymi informacjami: od modeli, poprzez regiony, a na konkretnych liczbach laptopów do przekazania kończąc.

lp. Region model laptopa liczba laptopów 1 bydgosko-toruński Acer TravelMate P215-54 7832 2 chełmsko-zamojski HP ProBook 440 G9 5070 3 M. Łódź Dell Latitude 3540 5877 4 radomski Dell Latitude 3540 5816 5 rybnicki Lenovo V15 G3 IAP CTO 6285 6 sandomiersko-jędrzejowski HP ProBook 440 G9 3936 7 siedlecki Dell Latitude 3540 4632 8 suwalski Dell Latitude 3540 2495 9 warszawski zachodni Dell Latitude 3540 9251 10 bialski Lenovo V15 G3 IAP CTO 2688 11 białostocki Dell Latitude 3540 5232 12 bielski Lenovo V15 G3 IAP CTO 7296 13 bytomski HP ProBook 440 G9 3960 14 chojnicki ASUS ExpertBook B1502CBA 2460 15 ciechanowski Lenovo V15 G3 IAP CTO 3293 16 częstochowski ASUS ExpertBook B1502CBA 5143 17 elbląski Dell Latitude 3540 4950 18 ełcki Acer TravelMate P215-54 2624 19 gdański Acer TravelMate P215-54 8632 20 gliwicki HP ProBook 440 G9 4434 21 gorzowski Lenovo V15 G3 IAP CTO 4039 22 grudziądzki Lenovo V15 G3 IAP CTO 4051 23 inowrocławski Lenovo V15 G3 IAP CTO 3365 24 jeleniogórski HP ProBook 440 G9 4744 25 kaliski HP ProBook 440 G9 7037 26 katowicki ASUS ExpertBook B1502CBA 6895 27 kielecki Dell Latitude 3540 6642 28 koniński Dell Latitude 3540 6654 29 koszaliński ASUS ExpertBook B1502CBA 3370 30 krakowski Dell Latitude 3540 8694 31 krośnieński HP ProBook 440 G9 4575 32 legnicko-głogowski ACER TMP214-54 4264 33 leszczyński Lenovo V15 G3 IAP CTO 6454 34 M. Wrocław Acer TravelMate P215-54 6980 35 nowosądecki HP ProBook 440 G9 6229 36 nowotarski HP ProBook 440 G9 3614 37 nyski ASUS ExpertBook B1502CBA 3081 38 lubelski Dell Latitude 3540 7202 39 łomżyński Lenovo V15 G3 IAP CTO 3595 40 łódzki Lenovo V15 G3 IAP CTO 3850 41 M. Kraków Dell Latitude 3540 8859 42 M. Poznań ASUS ExpertBook B1502CBA 5872 43 M. st. Warszawa HP ProBook 440 G9 22188 44 M. Szczecin Lenovo V15 G3 IAP CTO 4059 45 olsztyński ASUS ExpertBook B1502CBA 5780 46 opolski Lenovo V15 G3 IAP CTO 5589 47 ostrołęcki Lenovo V15 G3 IAP CTO 3908 48 oświęcimski HP ProBook 440 G9 5462 49 pilski Lenovo V15 G3 IAP CTO 4484 50 piotrkowski Lenovo V15 G3 IAP CTO 5641 51 płocki Dell Latitude 3540 3087 52 poznański Acer TravelMate P215-54 8929 53 przemyski HP ProBook 440 G9 3450 54 puławski Lenovo V15 G3 IAP CTO 4322 55 rzeszowski HP ProBook 440 G9 6972 56 sieradzki Dell Latitude 3540 4170 57 skierniewicki Lenovo V15 G3 IAP CTO 3473 58 słupski Lenovo V15 G3 IAP CTO 3450 59 sosnowiecki Lenovo V15 G3 IAP CTO 6018 60 starogardzki Lenovo V15 G3 IAP CTO 4511 61 szczecinecko-pyrzycki ACER TMP214-54 3822 62 szczeciński HP ProBook 440 G9 5040 63 świecki ACER TMP214-54 1904 64 tarnobrzeski HP ProBook 440 G9 5631 65 tarnowski HP ProBook 440 G9 4544 66 trójmiejski Acer TravelMate P215-54 7404 67 tyski Lenovo V15 G3 IAP CTO 4692 68 wałbrzyski Dell Latitude 3540 5297 69 warszawski wschodni ASUS ExpertBook B1502CBA 8869 70 włocławski ASUS ExpertBook B1502CBA 3037 71 wrocławski HP ProBook 440 G9 7422 72 zielonogórski Lenovo V15 G3 IAP CTO 6284 73 żyrardowski Lenovo V15 G3 IAP CTO 2935

Łącznie do polskich uczniów czwartej szkoły podstawowej trafi 394346 komputerów.