Powrót do szkoły? Z laptopem ASUS ROG Strix w plecaku nie zabraknie Ci mocy do żadnego zadania

Laptop dla ucznia czy studenta? Do jego zakupu można podejść z różnych stron i tak naprawdę żadna nie jest zła. Wszystko zależy od tego, które aspekty uznamy za priorytetowe. W niniejszym materiale kwestią priorytetową jest wydajność i obsługa najnowszych technologii. Z tego powodu wybrany komputer oferuje w swojej specyfikacji karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 40. Dlaczego to tak istotne? Zanim przejdziemy do szczegółów, kilka słów na temat technologii mającej bezpośrednie przełożenie na wydajność sprzętu w zastosowaniach graficznych.

Komputer do ucznia to komputer na lata. Postaw na najnowsze rozwiązania, dzięki którym posłuży dłużej

Opisywany laptop wykorzystuje kartę graficzną wykonaną w architekturze NVIDIA Ada Lovelace. Jakie korzyści dla użytkownika z tego płyną? To nowoczesne rozwiązanie, dzięki któremu karta graficzna staje się jeszcze bardziej wszechstronna niż kiedykolwiek wcześniej. Poza wysoką wydajnością w grach zapewnia dostęp do, między innymi, sprzętowego wsparcia dla rozwiązań wykorzystujących sztuczną inteligencję. Można je wykorzystać nie tylko w grach, ale również w pracy z oprogramowaniem dla streamerów czy twórców wideo.

NVIDIA Ada Lovelace to również klucz do najnowszych technik przetwarzania obrazu, takich jak DLSS 3. To właśnie dzięki DLSS 3 możliwe jest uzyskanie dodatkowych klatek na sekundę, by obraz w dynamicznych grach komputerowych stał się jeszcze bardziej płynny, nawet w wysokiej rozdzielczości. Wystarczy rzucić okiem na te wykresy, by łatwiej zrozumieć, o jakim przyroście wydajności mówimy:

W których konkretnie laptopie znajdziemy to rozwiązanie? Oto ASUS ROG Strix G16 2023. Wszechstronny i bezkompromisowy komputer, gotowy poradzić sobie z każdym wyzwaniem.

Laptop ASUS do nauki, pracy i zabawy

Zacznijmy od tego, co najważniejsze. ASUS ROG Strix G16 2023 to komputer gamingowy. Jego podstawowym przeznaczeniem są gry komputerowe. Widać to już na pierwszy rzut oka po tym, jak został wykonany. To komputer, którego wzornictwo zdradza, że we wnętrzu znalazły się komponenty z najwyższej półki wydajnościowej. Całość okraszona jest wyraźnymi, gamingowymi akcentami a także podświetleniem RGB. Choć to tylko dodatek, pasek świetlny sprawia, że komputer prezentuje się wyjątkowo zwłaszcza wtedy, gdy w pomieszczeniu panuje półmrok.

Wygląd zewnętrzny jest bardzo istotny w przypadku laptopa dla ucznia czy studenta, jednak z pewnością nie aż tak bardzo, jak komponenty odpowiedzialne za wydajność. Co w tym aspekcie oferuje ASUS ROG Strix G16 2023? Przyjrzyjmy się im punkt po punkcie.

Karta graficzna NVIDIA GeForce RTX serii 40

Zacznijmy od tego, co najważniejsze w komputerze nastawionym na bardzo wysoką wydajność w grach, pracy i nauce, czyli karty graficznej. ASUS ROG Strix G16 2023 ma w sobie najnowsze spośród dostępnych rozwiązań: karty graficzne NVIDIA GeForce RTX serii 40.

Co to oznacza w praktyce? Bardzo wysokie osiągi w grach i programach graficznych, ale również dostęp do najnowszych technik przetwarzania obrazu, na czele z ray tracingiem czy DLSS 3. W zależności od wybranej konfiguracji, w obudowie laptopa ROG Strix G16 2023 może znaleźć się jedna z następujących kart graficznych: NVIDIA GeForce RTX 4050, NVIDIA GeForce RTX 4060, NVIDIA GeForce RTX 4070. Pierwsze dwie to właściwy wybór do grania w rozdzielczości Full HD, podczas gdy ostatnia sprawdzi się w 1440p.

Procesor Intel Core 13. generacji

Bardzo wydajnemu układowi graficznemu musi towarzyszyć odpowiedni procesor. Nie może bowiem dojść do sytuacji, gdy procesor będzie stanowił sztuczne ograniczenie rzeczywistej mocy GPU. W przypadku ASUSa ROG Strix G16 2023 z osiągami procesora, z całą pewnością, problemów nie będzie. Do decyzji nabywcy pozostaje, czy we wnętrzu znajdzie się dziesięciordzeniowy Intel Core i5-13450HX, czy może czternastordzeniowy Intel Core i7-13650XH.

Pamięć RAM i dysk

W komputerze o bardzo wysokiej wydajności musi znaleźć się odpowiedni dysk. Nie inaczej stało się w przypadku opisywanego laptopa. Co konkretnie otrzymuje jego użytkownik? Jest to dysk M.2 SSD NVMe o pojemności 512 GB. Wykorzystuje bardzo szybki interfejs PCIe 4.0, co pozwala na uzyskanie bardzo wysokich parametrów transferu danych.

Standardowo ASUS ROG Strix G16 2023 wyposażony jest w pamięć RAM DDR5-4800 o pojemności 16 GB. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, by dołożyć kolejną kość o takich parametrach. Maksymalna obsługiwana pamięć przez ten komputer to bowiem 32 GB.

Ekran

Na jakim ekranie karta graficzna laptopa wyświetla generowany obraz? W zależności od konfiguracji można trafić na następującą matrycę. W podstawowej wersji otrzymujemy szesnastocalowy ekran IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 pikseli i częstotliwości odświeżania 165 Hz. To matryca cechująca się 100% pokryciem palety barw sRGB.

W nieco droższych konfiguracjach, z procesorem Intel Core i7, matryca ma rozdzielczość 2560 x 1600 pikseli. Jej częstotliwość odświeżania to 240 Hz, a pokrycie palety barw wynosi 100% DCI-P3.

Podświetlenie

Jak wspomnieliśmy wcześniej, ASUS ROG Strix G16 2023 został wyposażony w podświetlenie Aura Sync. Jego pracą można sterować przy pomocy dedykowanego oprogramowania ASUS. Znajdziemy w nim również bardziej zaawansowane narzędzia pozwalające na dopasowanie pracy laptopa do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Co ciekawe, znajdzie się również miły upominek. Niektóre wersje laptopa ASUS ROG Strix G16 2023 mają w pudełku kod uprawniający do trzech miesięcy darmowego dostępu do usługi Xbox Game Pass. W sam raz na idealne rozpoczęcie przygody z nowym laptopem.

Czy laptop do gier może być energooszczędny?

Laptopy wyposażone w bardzo wydajne układy graficzne charakteryzują się odpowiednio wyższym zapotrzebowaniem na energię. Producenci poszczególnych komponentów robią jednak wiele, by zminimalizować zużycie prądu i zoptymalizować pracę sprzętu również pod tym względem. W przypadku laptopów z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX serii 40 za ograniczenie zapotrzebowania energetycznego układu GPU odpowiada technika Max-Q piątej generacji. Na czym konkretnie polega jej działanie?

Na Max-Q piątej generacji składa się kilka rozwiązań. Pierwszym z nich jest wspomniana wyżej technika DLSS 3 wykorzystująca AI. Drugim wysoka wydajność pamięci układu graficznego, zaprojektowanej pod kątem wysokiej przepustowości. Trzeci element Max-Q to wykorzystanie pamięci VRAM GDDR6. Czwarty to nowe, bardziej energooszczędne stany pamięci.

Laptop gamingowy jako komputer dla ucznia czy studenta? Jak najbardziej! Tego typu komputer pozwoli nie tylko nie martwić się o wydajność podczas nauki i pracy, ale również zapewni rozrywkę w ulubionych grach komputerowych. Dzięki kartom graficznym NVIDIA GeForce RTX serii 40, laptop ASUS ROG Strix G16 2023 potrafi mocno zaskoczyć jakością prezentowanego obrazu i wysoką mocą obliczeniową. To wszystko, czego potrzeba do komfortowej nauki, pracy i zabawy.

