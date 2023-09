Laptop do szkoły i na studia? Chromebook może być świetnym wyborem

Jak wygląda dzisiejsza rzeczywistość większości użytkowników komputerów? W pierwszej kolejności uruchamiana jest przeglądarka i otwierane są kolejne strony, serwisy, usługi czy komunikatory. Informacje, źródła, spotkania, rozmowy, dokumenty, prezentacje, arkusze - to wszystko dostępne jest online. Co więcej, z tego wszystkiego nie korzysta się już tylko przy biurku w domu, ale także w szkole, na uczelni, w kawiarni czy nawet w drodze, na dworcach, w parkach.

Kupując nowego laptopa, warto wziąć pod uwagę nie tylko jego możliwości i specyfikację, ale także mobilność, czas pracy na baterii i komfort użytkowania na co dzień. W takich okolicznościach bardzo trafnym wyborem może okazać się Acer Chromebook 514.

Po wyjęciu z pudełka komputer zaskoczy każdego swoją niedużą masą (tylko 1,4 kg) i poręczną obudową. 14-calowy ekran z rozdzielczością Full HD to wystarczająca przestrzeń do tego, by w ruchu pracować nad wypracowaniem czy pracą magisterską, a pełnowymiarowa klawiatura w parze z touchpadem wspierającym multitouch pozwolą bez przeszkód nawigować po stronach i szybko wprowadzać tekst. Warto dodać, że sam gładzik pokryty jest szkłem Gorilla Glass, dzięki czemu nikt nie powinien się martwić o jego wytrzymałość w nietypowych warunkach. Klawiatura jest oczywiście podświetlana, więc w delikatnym mroku czy pełnej ciemności każdy klawisz jest łatwy do odnalezienia.

Serduchem Acer Chromebook 514 jest procesor Intel Core i5-1135G7 współpracujący z 8 GB pamięci RAM i 128 GB wbudowanej pamięci na dysku SSD. Na papierze o zestaw, który zapewni atrakcyjną cenę i odpowiednią wydajność podczas codziennych zadań. W praktyce, to sprzęt który sprosta wszystkim codziennym zadaniom w szkole i na studiach, a zapas wydajności sprawi, że Chromebook sprawdzi się też w multimediach i rozrywce.

Wolicie pracować przy biurku używając ulubionego monitora, klawiatury zewnętrznej i myszki? Żaden problem! Na bocznych krawędziach Acer Chromebook 514 znalazły się bowiem wszystkie niezbędne porty, by komfortowo i szybko korzystać z dodatkowych urządzeń każdego typu. Obecne są złącza HDMI oraz słuchawkowy jack 3,5 mm, a także USB 3.0 oraz czytnik najpopularniejszego typu kart microSD. To jednak nie wszystko!

Laptop oferuje również dwa uniwersalne porty Thunderbolt 4, z których można skorzystać do naładowania Chromebooka, podłączenia zewnętrznego monitora oraz innych urządzeń peryferyjnych, a jeżeli w grę wchodzą także dyski zewnętrzne, to port zapewnia wysokie prędkości transferów przy kopiowaniu i przenoszeniu danych. Niektórzy będą korzystać tylko z tych dwóch złącz i będą w pełni zadowoleni!

Uruchomienie systemu Chrome OS trwa kilka sekund - od otwarcia pokrywy i włączenia ulubionego programu lub strony dzieli użytkownika zaledwie 6 sekund, a w niektórych sytuacjach jest to niezwykle ważne, gdy trzeba coś błyskawicznie zanotować czy sprawdzić. Wszyscy dobrze wiedzą, jak stresujące mogą być niektóre zadania czy obowiązki, dlatego laptop dla ucznia i studenta musi stać się sprzętem przezroczystym. Właśnie taki jest Chromebook.

A sam Chrome OS posiada przyjazny i znajomy interfejs. Wszystkie najważniejsze elementy, jak skróty do aplikacji, menedżer plików czy szybkie ustawienia są łatwo dostępne i dokładnie tam, gdzie użytkownik się ich spodziewa. System zaprojektowany został z myślą o łatwej i szybkiej obsłudze, dlatego najważniejsze elementy są na wyciągnięcie kursora, a w razie potrzeby z pomocą przychodzi wewnętrzna wyszukiwarka. Każdy błyskawicznie się tu odnajdzie.

Rozpoczęcie przygody z Chrome OS nie wiąże się z nauką korzystania z tego systemu, ponieważ całość została zaprojektowana przede wszystkim z myślą o intuicyjnej nawigacji. Poszczególne strony-usługi można dodawać, jako skróty przypinane do paska u dołu ekranu, dzięki czemu nasze ulubione witryny będą zawsze łatwo dostępne i można je także uruchamiać w odrębnych oknach, by zachować porządek i organizację podczas codziennej pracy z komputerem. Warto też skorzystać z wirtualnych pulpitów i gestów multitouch pozwalających błyskawicznie korzystać z najczęściej używanych funkcji systemu.

Wisienką na torcie są aplikacje z Androida uruchamiane na Chromebookach - to te same programy, które wszyscy znają ze smartfonów, ale teraz można z nich skorzystać na laptopie bez sięgania po telefon. Przyspieszy to sprawdzanie powiadomień, ułatwi pozostawanie w kontakcie czy pracę nad multimediami. Wachlarz aplikacji z Android gotowych do zainstalowania na Chromebooku jest bardzo szeroki, a wszystkie je można znaleźć w jednym sklepie - wystarczy wpisać nazwę lub funkcję w pole wyszukiwarki i chwilę później apka będzie zainstalowana. Tak samo jak na smartfonie.

Bez przeszkód można więc pracować z dokumentami, grafikami, zdjęciami czy filmami, a nawet pograć w znane tytuły na dużym ekranie. Na tym nie koniec, jeżeli mowa o integracji Chrome OS i Androida, ponieważ opcja synchronizacji pozwala m. in. na wysyłanie i odbieranie SMS-ów z naszego numeru bezpośrednio na Chromebooku. Dodatkowo bardzo wygodnie można przesyłać zdjęcia i inne pliki pomiędzy obydwoma urządzeniami czy udostępniać połączenie internetowe ze smartfona. Po sparowaniu Chromebooka ze smartfonem z Androidem zyskujemy sporo dodatkowych funkcji, co dla studentów w nieustannym ruchu będzie na wagę złota.

To wszystko sprawia, że Acer Chromebook 514 to laptop, który sprosta chyba wszystkim wymaganiom ucznia i studenta, począwszy od klasycznej pracy z tekstem, po wyszukiwanie informacji w sieci i przygotowywanie materiałów na zajęcia, dzięki darmowym narzędziom online do tworzenia prezentacji czy arkuszy, aż po bycie w kontakcie z innymi, ponieważ wbudowana kamera i mikrofony pozwolą zawsze i wszędzie zadzwonić do innych lub dołączyć do wideokonferencji.

A najlepsze jest to, że w pełni naładowany akumulator zapewni aż do 15 godzin pracy bez ładowarki, więc nawet dłuższe podróże czy cały dzień poza domem nie będą dla niego wyzwaniem. Nikt nie ma ochoty na noszenie ze sobą ładowarki czy szukanie gniazdek - najlepiej polegać na wydajnym akumulatorze i systemowi, który nie uruchamia dziesiątek zbędnych procesów w tle, obciążając komputer. Dużym plusem jest też możliwość ładowania za pomocą portu USB, więc możemy skorzystać z najpopularniejszego złącza.

Chrome OS uruchamia się w kilka sekund - wystarczy podnieść pokrywę Chromebooka i moment później widzimy nasze ulubione strony i aplikacje. W większości przypadków nie będzie nawet potrzebne wpisywanie hasła, by odblokować komputer, ponieważ dostępne są różne metody weryfikacji użytkownika, w tym Smart Lock korzystający z Bluetootha, gdzie nasz smartwatch lub smartfon mogą potwierdzać tożsamość. To wygoda i oszczędność czasu na wykonywaną kilkanaście lub kilkadziesiąt razy dziennie czynność.

Acer Chromebook 514 to wszechstronny, poręczny i szybki laptop, który zaskoczy każdego, kto jeszcze nie obcował z tego typu komputerami. Jego możliwości są skrojone pod codzienne potrzeby ucznia czy studenta, którzy pragną polegać na swoim sprzęcie każdego dnia bez obaw o bezpieczeństwo danych i konta. Dzięki fajnym promocjom, zakup takiego modelu to relatywnie niewielki wydatek, co w dzisiejszej inflacyjnej rzeczywistości odgrywa niebagatelną rolę.

Dzięki intuicyjnemu interfejsowi nawet pierwsza przygoda z Chrome OS nie będzie wyzwaniem, a w kwestii bezpieczeństwa warto przypomnieć o funkcji synchronizacji. Po zalogowaniu na nasze konto Google wszystkie dane, skróty, hasła, ustawienia oraz zakładki są bezpieczne w chmurze i w przypadku zgubienia lub uszkodzenia Chromebooka nie musimy się o nie martwić. Wszystko to będzie czekać na nas aż do ponownego zalogowania się i na tym samym lub innym Chromebooku.

Chromebook to niezwykle uniwersalny komputer, który sprawdzi się nie tylko w szkole czy na studiach, ale także w czasie relaksu. Bez problemu można oglądać na nim filmy w streamingu, słuchać muzyki, a także grać, ponieważ takie usługi jak NVIDIA GeForce NOW umożliwiają streamowanie największych i najnowszych gier prosto z chmury, niezależnie od specyfikacji naszego komputera.