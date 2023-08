Oto wszystkie 6 laptopów, które trafią do uczniów [galeria]

Na dzisiejszej konferencji prasowej w Ministerstwie Edukacji i Nauki, ministrowie Cieszyński i Czarnek zaprezentowali modele 6 laptopów, które zakwalifikowały się do przetargu, i które to trafią do uczniów klasy 4., we wszystkich szkołach podstawowych w Polsce już we wrześniu.

Przy okazji tej prezentacji, podzielono się również aktualnymi postępami w tym programie. Na dziś rozstrzygnięto przetargi na dostawę laptopów do 50 regionów w Polsce, pozostały więc jeszcze 23 regiony. Zakwalifikowało się do tych przetargów 13 firm, które dostarczą uczniom następujące modele laptopów:

Lenovo V15 G3 IAP CTO,

HP ProBook 440 G9,

Dell Latitude 3540,

ASUS ExpertBook B1502CBA,

Acer TravelMate P215-54,

ACER TMP214-54.

Wspomniane 50 regionów odpowiada za dokładnie 290 040 laptopów, które otrzymają uczniowie już na początku września, pozostałe 104 306 laptopy dla uczniów z 23 regionów czekają na rozstrzygnięcie ostatnich przetargów w tym programie - co ma nastąpić do połowy września, a fizycznie laptopy te trafią do uczniów do końca września.

Minister cyfryzacji, Janusz Cieszyński:

To dobrej jakości sprzęt, który będzie miał zainstalowany system operacyjny i dostęp do bezpłatnego pakietu biurowego. Rodzice i szkoła będą mogli zdecydować o instalacji dodatkowego oprogramowania. W ramach programu „Laptop dla ucznia” zagwarantujemy także dostęp do dodatkowych materiałów edukacyjnych i bezpłatnych wersji elektronicznych podręczników.

Co jeszcze ważne, laptopy te będą przekazane rodzicom uczniów na własność lub na użyczenie (opcja dla rodziców, którzy z jakichś względów nie będą chcieli przyjąć od państwa laptopa na własność). Urządzenia te będą objęte 36-miesięczną gwarancją (door-to-door), z obowiązkiem reakcji dostawcy w terminie jednego dnia od zgłoszenia awarii i naprawienia jej w terminie 5 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

Oprócz uczniów, również nauczyciele (na początek klas 4-8) będą mogli się zaopatrzyć w nowe laptopy, dzięki przekazanym im bonom na te cel o wartości 2,5 tys. zł. Bon ten będą mogli wykorzystać w terminie pięciu lat, a więc opcja dla nauczycieli już posiadających odpowiedni sprzęt. W przypadku chęci zakupu droższego laptopa (spełniającego wymogi opisane w rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki) będą mogli z własnych środków dopłacić brakującą kwotę.