Apple ma powrócić do produktu sprzed lat. Wielkie zaskoczenie

Z najnowszych informacji wynika, że Apple w tym roku dość znacząco planuje odświeżyć ofertę akcesoriów. Jeżeli te przecieki się potwierdzą: jedno z nich może zaskoczyć wielu użytkowników produktów giganta z Cupertino.

Zakup nowego smartfona to dla wielu również... zakup etui, które chroni urządzenie. To broń obosieczna: z jednej strony pozwoli nam na zadbanie o sprzęt, z drugiej... kompletnie ukryje jego wdzięki. O tym że Apple przygotowuje się do wprowadzenia nowej linii akcesoriów wiemy nie od dziś. Ale poza zmianą materiałów, gigant z Cupertino może rozważać powrót do koncepcji sprzed lat. Według informacji ujawnionych przez Marka Gurmana z Bloomberga, firma testuje specjalne etui z myślą o przyszłej generacji iPhone'a 17. A dokładniej: jego najsmuklejszej wersji.

Akcesorium wyglądałoby podobnie do klasycznego etui: boki smartfona byłyby chronione standardowo, natomiast tył pozostawałby całkowicie odsłonięty. To odważne podejście odróżniałoby nowy projekt od tradycyjnych, przezroczystych, futerałów. W praktyce użytkownik mógłby podziwiać pełny widok tylnej obudowy iPhone'a, bez warstwy plastiku, która często z czasem matowieje i traci estetykę.

Propozycja ta nie jest zupełnie nowa. Apple kilkanaście lat temu sprzedawało już takie etui z iPhonem 4. Był to czas, w którym niezwykle popularne były bumpery - ramki zakładane na krawędzie urządzenia, które zabezpieczały je przy jednoczesnym zachowaniu widocznych plecków. Co więcej: po pamiętnej aferze z zasięgiem w iPhonie 4, Apple rozdawało je bezpłatnie każdemu użytkownikowi.

Marek Gurman od lat jest solidnym źródłem informacji dotyczących przyszłych produktów Apple. Wiadomo nie od dziś, że w tym roku Apple planuje zmiany w ofercie akcesoriów - przede wszystkim porzucenie FineWoven i zupełnie nowe etui inspirowane Liquid Glass. Nowy materiał, o którym mówi się jako TechWoven, miałby być kolejną rewolucją ze strony giganta z Cupertino i powrotem do bardziej jakościowych produktów. Bumpery w 2025 roku nie cieszą się jakąś specjalną popularnością - ale nie od dziś wiadomo, że Apple potrafi kreować trendy. Podobnie sprawy mogą się mieć i tym razem.