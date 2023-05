Przetarg na laptopa dla czwartoklaistów właśnie przyniósł sporą niespodziankę. Do podpisania umowy ramowej przystąpi nie jeden, ale aż czternastu dostawców, którzy zaoferowali sześć różnych laptopów. To spora zmiana względem informacji z dnia ogłoszenia wyników.

Kiedy pisaliśmy o wynikach przetargu na laptop dla czwartoklasistów, spodziewaliśmy się zupełnie innych decyzji. Zwycięzcą przetargu okazał się komputer ASUS ExpertBook B1 B1502. Zaoferował go sklep x-kom.pl. Wyniki przetargu jasno wskazywały na to, że jest to najkorzystniejsza oferta spełniająca wszystkie kryteria zamawiającego. Było jednak wiadome, że wcale nie oznacza to, że to właśnie x-kom.pl zrealizuje zamówienie w całości.

W praktyce właśnie tak się okazało. Do podpisania umowy ramowej z zamawiającym może przystąpić czternaście podmiotów. Wybrane konsorcja i przedsiębiorstwa zaoferowały sześć różnych konfiguracji laptopów. Oznacza to, że do rąk uczniów trafią zupełnie różne komputery. Jakie konkretnie?

Laptop dla czwartoklasistów: te podmioty mogą podpisywać umowy ramowe

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Centrum Obsługi Administracji Rządowej, zweryfikowana lista firm, które mogą podpisać umowę ramową na dostawę sprzętu, prezentuje się następująco:

Konsorcjum firm: Advatech Sp. z o.o. (ul. Klecińska 123, 54-413 Wrocław), Magda Kwiatkowska prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Renopol s.c. (z siedzibą w 05-825 Radonie, ul. Spacerowa 3), Sebastian Kwiatkowski prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Renopol s.c. (z siedzibą w 05-825 Radonie, ul. Spacerowa 3),

Nazwa producenta: HP Inc. Model urządzenia: ProBook 440 G9. Bechtle direct Polska Sp. z o.o. (ul. Krakowska 29, 50-424 Wrocław),

Nazwa producenta: Fujitsu Model urządzenia: LIFEBOOK E5412. Konsorcjum firm: Euvic Solutions S.A. (z siedzibą w Warszawie (00-807), przy Al. Jerozolimskich 98), Infonet Projekt S.A. (z siedzibą w Bielsku-Białej (43-300) przy ul. Towarowej 2),

Nazwa producenta: Lenovo Model urządzenia: Lenovo V15 G3 IAP CTO - LNVNB161216 Typ (MTM) urządzenia: 83C4-S00300. Konsorcjum firm: Galaxy Systemy Informatyczne Sp. z o.o. (z siedzibą w Zielonej Górze (65-410) przy ul. Fabrycznej 13/1), MBA System Sp. z o.o. (z siedzibą w Warszawie (04-314), przy ul. Józefa Chłopickiego 18),

Nazwa producenta: Lenovo Model urządzenia: Lenovo V15 G3 IAP CTO. Konsorcjum Firm: GRUPA E Sp. z o.o. (z siedzibą w Tychach przy ul. Piwnej 32, 43-100 Tychy), ITD24 Sp. z o.o. (z siedzibą w Gliwicach przy ul. Chorzowskiej 44c, 44-100 Gliwice), Krzysztof Lech prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą F.H.U."HORYZONT" Krzysztof Lech (z siedzibą w Gorlicach (38-300) przy ul. Parkowej 6),

Nazwa producenta: Acer Model urządzenia: TravelMate P215-54. MMITIS Sp. z o.o. (ul. Dworcowa 83, 85-009 Bydgoszcz),

Nazwa producenta: ACER Model urządzenia: TMP215-54. Konsorcjum firm: Intaris Sp. z o.o. (ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa), Intaris Piotr Krakowiak Paweł Krakowiak SPK (ul. Adama Mickiewicza 57, 01-625 Warszawa), NTT Technology Sp. z o.o. (ul. Trakt Brzeski 89, 05–077 Warszawa-Wesoła),

Nazwa producenta: Acer Model urządzenia: TravelMate P2 TMP215-54. Konsorcjum firm: Integrated Solutions sp. z o. o. (z siedzibą w Warszawie, ul. Karolkowa 30, 01- 207 Warszawa), MAXTO ITS sp. z o.o. (z siedzibą w Modlniczce przy Willowej 87, 32-085 Modlniczka), COMPUTEX sp. z o. o. spółka komandytowa (z siedzibą w Warszawie przy ul. Mroźnej 27, 03-654 Warszawa),

Nazwa producenta: Dell Typ urządzenia: komputer przenośny / laptop Model urządzenia: Latitude 3540. Konsorcjum firm: ITPunkt. Sp. z o.o. (40-322 Katowice, ul. Wandy 18A), PRZP Systemy Informacyjne sp. z o.o. (28-230 Połaniec ul. Kilińskiego 6),

Nazwa producenta: Acer Model urządzenia: Travelmate TMP215-54. MDP Polska ITS Sp. z o.o. (ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa),

Nazwa producenta: ASUS Model urządzenia: B1502CBA. Konsorcjum firm: SUNTAR Sp. z o. o. (Boya-Żeleńskiego 5b, 33-100 Tarnów), Egida IT Solutions Sp. z o.o. (ul. Gen. Józefa Zajączka 32, 01-510 Warszawa),

Nazwa producenta: HP Inc. Model urządzenia: ProBook 440 G9. x-kom sp. z o.o. (ul. Bojemskiego 25, 42-202 Częstochowa),

Nazwa producenta: ASUS Model urządzenia: ExpertBook B1502CBA. Konsorcjum firm: Zakład Systemów Komputerowych ZSK Sp. z o.o. (ul. dra. Józefa Babińskiego 62A, 30-393 Kraków), Domino Computer Jarosław Myśliński (ul. Wrzosowa 41, 05-119 Legionowo), Bcoders S.A. (ul. Owczarska 7, 01-351 Warszawa),

Nazwa producenta: Dell Model urządzenia: Latitude 3540. Konsorcjum firm: IMAGE RECORDING SOLUTIONS SP Z O.O. (01-934 Warszawa, ul. Arkuszowa 190), TERG S.A. (77-400 Złotów, ul. Za Dworcem 1D),

Nazwa producenta: LENOVO Model urządzenia: V15 G3 IAP CTO.

ASUS ExpertBook to laptop dla czwartoklasistów. Jeden z sześciu

Jakie laptopy otrzymają uczniowie czwartych klas szkoły podstawowej?

Z przedstawionej wyżej listy podmiotów dowiadujemy się, że w ręce uczniów trafią następujące laptopy:

HP ProBook 440 G9, Fujitsu Lifebook E5412, Lenovo V15 G3 IAP CTO, Acer TravelMate TravelMate P215-54, ASUS ExperBook B1502CBA, Dell Latitude 3540.

Poszczególne modele dysponują podobną specyfikacją techniczną, zgodną z kryteriami przetargu. Z pewnością nie będzie to jednak identyczna specyfikacja, dlatego może okazać się, że jeden komputer będzie szybszy od drugiego. Cechy wspólne to 36 miesięcy gwarancji, zainstalowany system Microsoft Windows i procesor wyprodukowany przez firmę Intel.

Według jakiego klucza laptopy będą rozdzielane między szkołami i uczniami? Tego na ten moment jeszcze nie wiemy.

Źródło: Centrum Obsługi Administracji Rządowej via TVN24.